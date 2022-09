Neue Lebenshelferin macht das Angebot der SeniorenLebenshilfe fortan in Rödermark zugänglich

Saskia Gotta ist unsere neue Lebenshelferin in Rödermark. Dort unterstützt sie Senioren im Alltag: z.B. im Haushalt, beim Einkauf, bei Arztbesuchen und vielen weiteren täglichen Aufgaben.

Die SeniorenLebenshilfe ist ein im gesamten Bundesgebiet tätiger Dienstleister mit einem vielfältigen Leistungsangebot für Senioren. Praktische Tätigkeiten, die im vorpflegerischen Bereich angesiedelt sind, sollen älteren Menschen zu mehr Lebensqualität verhelfen. In Rödermark und Umgebung ist mit Saskia Gotta eine neue Lebenshelferin im Einsatz, um Senioren individuell und bedarfsgerecht zu unterstützen. Weitere Informationen zum Angebot der SeniorenLebenshilfe können unter www.seniorenlebenshilfe.de abgerufen werden. Detaillierte Informationen zur Frau Gotta finden Sie unter Lebenshelfer in Rödermark.

Seit 2012 für ein selbstbestimmtes Leben von Senioren im Einsatz

Die Geschäftsführerin Carola Braun hat das Berliner Unternehmen im Jahr 2012 gegründet. Seitdem ist ein weitverzweigtes Netzwerk aus Lebenshelfern entstanden, das Senioren zu einem selbstbestimmten Leben in ihrem gewohnten Umfeld verhilft. Die Lebenshelfer sind auf selbstständig-freiberuflicher Basis tätig und werden durch Carola Braun und ihre Familie in allen Bereichen unterstützt. Unter anderem werden die Lebenshelfer von der Berliner Zentrale aus koordiniert und durch Schulungen und Fortbildungen bestmöglich auf ihre Tätigkeit vorbereitet. Neben den praktischen Leistungen spielt auch der soziale Aspekt, in Form von regelmäßigen Gesprächen und gemeinsam unternommenen Aktivitäten, eine wichtige Rolle bei der Arbeit der Lebenshelfer.

Vielfältige Unterstützung durch praktische Tätigkeiten und soziale Unterstützung

Die von den Lebenshelfern übernommenen Tätigkeiten werden vorab individuell mit den Senioren bzw. deren Angehörigen abgesprochen. Die Lebenshelfer sind unter anderem im Haushalt aktiv und übernehmen sämtliche Arbeiten, die für die älteren Menschen zu beschwerlich geworden sind. Sie kochen Mahlzeiten, kaufen Lebensmittel ein und kümmern sich um den Wohnungsputz. Darüber hinaus begleiten die Lebenshelfer ihre Senioren zu Terminen beim Arzt oder unterstützen diese bei behördlichen Angelegenheiten. Jeder Lebenshelfer ist mit einem Pkw ausgestattet, damit nötige Wege bequem von den Senioren zurückgelegt werden können. Zudem motivieren die Lebenshelfer die älteren Menschen zu Aktivitäten unterschiedlicher Art. Je nachdem, welche Interessen die Senioren haben, werden Spaziergänge unternommen, Besuche bei der Familie geplant oder kulturelle Veranstaltungen besucht.

Saskia Gotta ist die neue Lebenshelferin für Rödermark und Umgebung

Dank der neuen Lebenshelferin Saskia Gotta können nun auch Senioren in Rödermark und Umgebung von dem Angebot der SeniorenLebenshilfe profitieren. Die studierte integrative Heilpädagogin wurde 1994 in Düsseldorf geboren. Im Umgang mit hilfsbedürftigen Menschen konnte Sie bereits vor ihrer Tätigkeit als Lebenshelferin Erfahrungen sammeln. Nach einer Anstellung als Alltagsbegleiterin im Betreuten Wohnen war sie im Sozialdienst für Menschen mit Behinderung tätig. Saskia Gotta liebt Aufenthalte in der Natur und beschäftigt sich gerne mit der Gartenarbeit und dem Gemüseanbau. Außerdem geht sie gerne in die Sauna, macht Yoga und meditiert. Als Lebenshelferin möchte sie sich Zeit nehmen für zwischenmenschliche Dinge und von ganzem Herzen für die ihr anvertrauten Senioren da sein.

Weitere Informationen rund um die SeniorenLebenshilfe

Saskia Gotta ist als Lebenshelferin zukünftig in Rödermark und Umgebung aktiv. Auch in vielen anderen Regionen in ganz Deutschland gibt es tatkräftige Lebenshelfer, die das Leben von älteren Menschen angenehmer und leichter machen. Um die Nachfrage zu decken, werden allerdings noch mehr Lebenshelfer benötigt. Die SeniorenLebenshilfe, die eine eingetragene Marke der Salanje GmbH ist, ist daher ständig auf der Suche nach weiteren Lebenshelfern. Für zusätzliche Informationen rund um die SeniorenLebenshilfe und die Arbeit der Lebenshelfer schauen Sie nach unter www.seniorenlebenshilfe.de.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

SeniorenLebenshilfe

Herr Benjamin Braun

Ahrweilerstr. 29

14197 Berlin

Deutschland

fon ..: 080083221100

web ..: https://www.seniorenlebenshilfe.de

email : info@senleb.de

Pressekontakt:

SeniorenLebenshilfe

Herr Benjamin Braun

Ahrweilerstr. 29

14197 Berlin

fon ..: 080083221100

web ..: https://www.seniorenlebenshilfe.de

email : info@senleb.de