Exklusiv bei Vergölst: Der neue BestDrive All Seasons

Hannover (ots)

Nach der Einführung des BestDrive Sommer- und Winterreifens ist ab sofort auch der neue BestDrive All Seasons exklusiv in allen Vergölst Filialen deutschlandweit erhältlich.

Perfekte Technik auf trockenen, nassen und verschneiten Straßen“, verspricht der neue Ganzjahresreifen BestDrive All Seasons, der ab sofort ausschließlich in den Betrieben von Vergölst erhältlich ist.

Nach der erfolgreichen Einführung des Sommer- und Winterreifens von BestDrive können wir nun auch Kunden, die auf Ganzjahresreifen vertrauen, das optimale Produkt zu einem fairen Preis anbieten“, so Frauke Wieckberg, Geschäftsführerin bei Vergölst.

Spezielle Lamellen sorgen für exzellenten Grip und kurze Bremswege auf verschneiten Fahrbahnen. Der Reifen zeichnet sich außerdem durch perfektes Handling und maximaler Performance auf trockenen Fahrbahnen und verringertem Risiko bei Aquaplaning aus.

Der neue BestDrive All Seasons wird in vielen Standarddimensionen verfügbar sein, insbesondere in den verkaufsstärksten Reifengrößen im Bereich von 14“ und 18“.

