Neuer Shop des Versandhändlers Welcon ist online

Der Online-Shop des Giesener Versandhändlers Welcon erstrahlt in neuem Glanz

Seit 2007 ist das Giesener Unternehmen Welcon Europe GmbH & Co. KG auf den Versand hochwertiger Wellness-Einrichtungsgegenstände spezialisiert.

Nachdem die Produkte der Marke Welcon erfolgreich bei Amazon, Kaufland, Otto und Check24 angeboten werden, erscheint nun auch der eingene Shop im neuen Gewand.

Neu im Online-Shop ist die Möglichkeit, dass einige Produkte auch in unzähliger Vielfalt konfiguriert werden können. So ist es beispielsweise bei Boxspringbetten möglich, die Bettlänge, Bettbreite, die Härtegrade für zwei Personen und die Art der Matratzenauflage festzulegen. Des Weiteren können diverse Ausstattungsmerkmale, wie die Art der Unterfederung in den Untergestellen, hinzugebucht werden.

Die Relaxsessel des Schweizer Herstellers Strässle sind ebenfalls vom Kunden online zusammenzustellen, ohne, dass dies in einem klassischen Möbelhaus gemeinsam mit einem Verkäufer vorgenommen werden muss. Hier kann zwischen vielen Farben und Ausstattungsmerkmalen gewählt werden und der eigens konfigurierte Strässle-Sessel zu jeder Tages- und Nachtzeit dem Warenkorb hinzugefügt werden.

Angeboten werden selbstverständlich auch die Klassiker der Eigenmarke: Die bekannten Masagesessel-Modelle Easyrelaxx, Prestige II und Dynamite sind in allen Farben online bestellbar und können meistens sogar in 3-5 Tagen geliefert werden.

Ein weiteres Highlight stellen die Massagesessel des Spanischen Herstellers Keyton dar. Welcon und Keyton blicken mittlerweile auf eine 15-jähige erfolgreiche Zusammenarbeit zurück. Sechs Modelle können mit verschiedenen Leder- und Holzfarben den eigenen Vorstellungen entsprechend zusammengestellt werden.

Infrarotkabinen bietet das Unternehmen vom Weltmarktführer Physiotherm an. Die Infrarotkabinen von Physiotherm sind vielseitig und haben die neuste SENSOcare® Technologie integriert. Das Physiotherm Prinzip bewirkt mit innovativen Ansätzen der Infrarottechnologie eine besonders schonende, effiziente und sichere Wärmeanwendung.

Darüber hinaus bietet Welcon auch die Möglichkeit, die Podukte vor der Bestellung in der Ausstellung in der Niederlassung im Niedersächsischen Hasede zu testen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Welcon Europe GmbH & Co. KG

Frau Adrienne Baumgarten

Kampstr. 14

31180 Giesen

Deutschland

fon ..: 05121/779132

fax ..: 05121/779133

web ..: https://www.welcon-shop.com

email : info@welcon.de

Wohlbefinden, Entspannung und bewusstes Leben: Das ist seit vielen Jahren unsere Kern- kompetenz. Als einer der führenden Anbieter für hochwertiges Wellness-Equipment beliefern wir nicht nur professionelle Anwender wie zum Beispiel Hotels, Praxen oder Fitness- Studios, sondern auch private Kunden – überall in Deutschland und europaweit.

Unser Lieferprogramm beschränkt sich bewusst auf Produkte, die man in dieser Qualität, Ausstattung und Güte oft lange sucht. Dass wir sie zu einem erstaunlich günstigen Preis bereithalten, hat einen einfachen, aber einleuchtenden Grund: Wir ersparen uns und Ihnen teure Werbung. Als Versandhändler verzichten wir zudem auf kostspielige Ladenlokale. Durch dieses kundenorientierte Marketing können wir Ihnen einen Preisvorteil einräumen, der ebenfalls zu einem entspannten Gefühl beiträgt.

Lernen Sie uns kennen: Im Internet unter welcon.de oder ganz persönlich in unserer über 850 Quadratmeter großen Ausstellungsfläche im niedersächsischen Hasede. Wir freuen uns, Sie mit dem Besten zu überzeugen!

