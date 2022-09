Suzuki Swift Lautsprecher Oberklasse Soundsystem 225 Watt

Ein Suzuki Swift Soundsystem mit Lautsprecher der Oberklasse Zeitschrift Car & Hifi und 225 Watt Leistung

Das beliebteste Modell der Suzuki-Familie, der Suzuki SWIFT, verkaufte sich im April 2022 5 Millionen Mal. Jetzt gibt es auch ein Top Soundsystem zum Nachrüsten für den Suzuki Swift, dass Suzuki Swift MZ-EZ Auto Lautsprecher Komplett-SET Paket für die Modelle MZ/EZ bis 2010 und FZ/NZ bis 2017. Es steht einem hervorragendem Klangerlebnis nichts im Wege mit den hochwertigen Komponenten von JL-Audio C1 650 und C1 650x um ein Suzuki Swift Soundsystem aufzurüsten. Das System wurde von der Zeitschrift Car & Hifi mit der Bewertung Oberklasse versehen.

Ein besonderes Plus für das Suzuki Swift Lautsprecher Oberklasse Soundsystem ist der hohe Wirkungsgrad von über 91 DB mit dem dieses System an werkseitig installierten Radios aber auch an nachträglichen Fremdradios eine sehr gute Performance bietet. Der Wirkungsgrad der Lautsprecher ist entscheidend damit die Leistung des Radios am besten genutzt wird. Eine hohe Abhörlautstärke mit klaren definierten Höhen und knackigen Bässen ist dabei das Resultat.

Eine hochwertige Verarbeitung garantiert Top Qualität der Lautsprecher die mit bis zu 225 Watt ausreichend Leistung bieten. Zum Unterschied der originalen Suzuki Swift Lautsprecher die nur mit 20 Watt Leistung angegeben werden. Die werkseitigen Suzuki Swift Lautsprecher haben sehr kleine Magnete an der Rückseite die damit eine gute Basswiedergabe einschränken. Das Testsieger Modell JL-Audio C1 650 verfügt über starke Magnete die für eine präzise Basswiedergabe geschaffen wurden. Der C1-Basstreiber profitiert von der proprietären FEA-Modellierung und dem Design-Know-how von Niederfrequenztreibern von JL Audio. Dieses Wissen wird verwendet, um Lautsprecher zu entwickeln, die laut spielen können, während sie einen weichen, dynamischen und verzerrungsarmen Klang beibehalten.

Das Einbauset Suzuki Swift MZ-EZ Auto Lautsprecher Komplett-SET verfügt über eine hohe Einbaufreundlichkeit durch passende Adapter. Suzuki Swift Lautsprecher müssen über diese Eigenschaften verfügen um eine problemlose Integration in die originalen Einbauplätze zu gewährleisten. Durch diese einfache Handhabe ist die Montage für den Fahrzeughalter auch ohne einen Werkstattbesuch durchführbar.

Der Online-Shop auto-lautsprecher.eu bietet auch passende Entriegelungswerkzeuge zum Entfernen der Türverkleidungen an. Anleitungen zur Installation der Suzuki Swift-Lautsprecher finden Sie im Online-Shop unter Suzuki Auto Lautsprecher Einbau.

Eine großflächige Türisolierung mit selbstklebenden Alu-Bitumenmatten ermöglicht zudem eine Leistung bis 7 dB in der Basswiedergabe. Dieser Wert wird bei gleicher Leistung wie beim Autoradio erreicht, die Türen sind nicht ausreichend isoliert und die Akustik der eingebauten Lautsprecher wird stark beeinträchtigt. Der Onlineshop für Suzuki Auto-Lautsprecher bietet passende Türdämmung an.

Die Maßnahme ein neues Paket von Lautsprechern in den Türen zu installieren hat den größten Einfluss auf das gesamte Klangerlebnis im Fahrzeug. Gerade die Lautsprecher sind werksseitig die Größte Schwachstelle in Fahrzeugen. Mit dem Paket Suzuki Swift MZ-EZ Auto Lautsprecher Komplett-SET erreicht die Klangqualität ein Niveau das sonst nur von Premium Soundsystemen in wesentlichen höheren Preiskategorien angeboten wird.

Auto-lautsprecher.eu bietet hochwertige Lautsprecher für verschiedene Fahrzeugmodel an um das werkseitig installierte Standard Soundsystem aufzuwerten. Rund um das Thema Lautsprecher Einbau werden jeden Menge Tipps von Profis vermittelt.

