Gemeinsam für den Frieden – in Europa und weltweit

Einladung zur Präsenzveranstaltung am 24. September 2022 in Frankfurt: 8. Jahrestag HWPL-Summit & Registrierung HWPL Deutschland e.V.

Angesichts des verheerenden Krieges in der Ukraine wollen wir gemeinsam ein starkes Zeichen für den Frieden in Europa setzen. Unser Herzensanliegen ist es, uns mit Ihnen gemeinsam zu den Themen Demokratie, Friedensbildung und internationales Recht auszutauschen. Auf Sie warten spannende Programmpunkte mit Gastrednern aus dem Bildungssektor, verschiedenen Friedensorganisationen sowie Religionsleitern als Teilnehmer des interreligiösen Dialogs aus Deutschland zu folgenden Themen:

– Youth for Peace // Wie können wir uns als junge Generation für die Zukunft Europas einsetzen?

– Friedensbildung // Weshalb bietet sich der Wald als Lernumgebung so gut für die Vermittlung von friedensbasierten Werten an?

– Interreligiöser Dialog // Wieso ist der Schriftenvergleich eine nachhaltige Grundlage für ein friedliches Miteinander?

– Internationales Recht // Welche Rolle spielt die Abrüstung für den Frieden in Europa?

Wann: 24.09.2022, 13:00-17:00 Uhr

Wo: Theodor-Heuss Allee 112, 60486 Frankfurt am Main

Für das Event können Sie sich hier anmelden. Weitere Informationen zum Event und zu uns finden Sie auf unserer Webseite.

Wir freuen uns auf Sie!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

HWPL Deutschland e. V.

Frau Lisa Schnabel

Theodor-Heuss Allee 112

60486 Frankfurt am Main

Deutschland

fon ..: +4917650081738

web ..: http://www.hwpl.ngo

email : info@hwpl.ngo

HWPL ist eine internationale Friedensorganisation, die sich für globalen Frieden und die friedliche Beendigung von Kriegen in über 100 Ländern weltweit einsetzt. Als international agierende NGO mit Konsultationsstatus beim Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen (ECOSOC) ist sie ebenfalls mit der Abteilung für globale Kommunikation der Vereinten Nationen (DGC) verbunden. Durch Friedensarbeit, Bildungsprogramme und interreligiöse Dialoge arbeitet HWPL eng mit Vertretern aus Gesellschaft, Politik, Bildung und Religion zusammen, um in gemeinsamer Zusammenarbeit die Schaffung von Frieden weltweit voranzutreiben.

