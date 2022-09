Auto mit Schaden verkaufen? Hier verkaufen Sie Ihr defektes Auto bequem mit Abholung

Kaputtes Auto nicht doch lieber so verkaufen?

Profitieren Sie von unserer jahrelangen Erfahrung und verkaufen Sie Ihr Auto als Defekt Fahrzeug. Ist Ihr Fahrzeug defekt und hat vielleicht sogar schon Reparaturversuche vergebens hinter sich, gibt es noch die Möglichkeit das defekte Auto sofort zu verkaufen, denn in den meistens Fällen stehen die Reparaturkosten nicht mehr zum Verhältnis zum Wiederbeschaffungswert. Anders als bei einem Verkauf eines fahrtüchtigen Fahrzeuges ist jemand gefragt, der nicht nur einen guten Preis für kaputte Autos zahlt, sondern jemand, der sich explizit mit dem Ankauf defekter Fahrzeuge beschäftigt. Die Fahrzeugbewertung und Abholung erfordert gewisse Expertise beim Verkauf eines defekten Fahrzeuges. Ein eigenes Equipment wie Abschleppwagen, Trailer und eine eigene gute Werkstatt sind Basissteine für Aufkäufer von Autos mit Schaden, denn nur durch geringe Eigenkosten kann ein tatsächlicher Höchstpreis für ein defektes Fahrzeug ausgezahlt werden.

Unsere Experten können bereits bei der Fahrzeugbewertung eines kaputten Autos Fehler eingrenzen, wir bringen reichlich an Erfahrung mit und haben mit unseren Fachkräften immer die günstigste Reparaturlösung. Profitieren Sie von unserer Erfahrung und verkaufen Sie Ihr kaputtes Auto zum tatsächlichen Höchstpreis, die professionelle Abwicklung sowie zuverlässige Abholung sind für uns selbstverständlich.

Auto mit Mängel verkaufen? | sicherer Kaufvertrag für kaputte Autos

Den Verkauf eines Autos mit Mängel erfordert Vertrauen, jeder private Autoverkäufer sollte es mit Vorsicht genießen, bevor er in eine Falle tappt, denn der richtige Käufer ist gefragt. Sie werden schnell merken, dass Sie bei uns am besten aufgehoben sind, wenn Sie ein defektes Auto verkaufen möchten. Mängel verschweigen? Das brauchen Sie nicht, denn wir kaufen Autos mit allen erdenklichen Schäden. Der richtige Kaufvertrag zum Schutz des Verkäufers ist bei uns selbstverständlich. Sie verkaufen Ihr Auto von privat an Gewerbetreibende vom Fach ganz ohne Risiko. Wir bringen alles mit, wenn Sie Ihr kaputtes Auto schnell und ohne Risiko, aber trotzdem mit viel Service verkaufen möchten. Profitieren Sie von unserer jahrelangen Erfahrung im Ankauf von defekten Fahrzeugen.

Ein kaputtes Fahrzeug beim Autoankauf vorführen?

Wenn Ihr Fahrzeug nicht mehr fahrtauglich ist, ist es nahezu unmöglich ein Auto bei einem Autoankauf mit Termin vorzuführen, um eine Begutachtung oder Wertermittlung für ein Auto mit Schaden durchführen zu lassen. Lassen Sie sich von einem professionellen Autoankauf beraten, die nicht nur mit „kaufe jeden Wagen“ oder „kaufe alle Autos“ und „kaufe jeden PKW“ werben, sondern es auch tun, denn nur Aufkäufer, die auch defekte Fahrzeuge ankaufen, können Ihnen überhaupt weiterhelfen.

Gebrauchtwagen mit Schaden oder Defekt an einen Händler oder Autoankauf verkaufen?

Ein professioneller Autoankauf wie er ist für defekte Autos wahrscheinlich die beste Lösung. Verkaufen Sie Ihren Gebrauchtwagen unrepariert ohne jegliche Investition. Wir haben Tag täglich mit defekten Autos zu tun, sind mit allen Schäden vertraut und können preislich an höchst Grenzen gehen.

Auch über die Garantie und Gewährleistung oder eventuelle Reklamationen brauchen Sie sich bei uns nicht fürchten. Als Gewerbetreibende haben wir keinerlei Anspruch auf Rückansprüche und wollen es auch nicht, denn wir sind Profis, wir kaufen Ihr Auto auch mit Motorschaden oder anderen Defekten.

Kostenlose Abholung bundesweit | Wir kümmern uns um den Abtransport

Eine der größten Sorgen bei dem Verkauf eines defekten Fahrzeuges ist der Transport eines fahruntüchtigen Fahrzeuges, aber dieser sollte den Verkäufer erst gar nicht interessieren, denn egal wie groß der Schaden ist, wir kümmern uns als Käufer um den Abtransport. Als Fahrzeugankauf für defekte Autos sind wir der ideale Ansprechpartner im Internet wenn Sie Ihr Fahrzeug mit Abholung verkaufen möchten. Auch für eine Vorführung müssen Sie Ihr Auto nicht bewegen, da es in den meisten Fällen ja gar nicht möglich ist, wird Ihr Fahrzeug kostenlos per Telekommunikation und Bilderaustausch von uns verbindlich bewertet. Sie erhalten einen sicheren Kaufvertrag für Ihr defektes Auto und wir holen es kostenlos bei Ihnen vor Ort ab. Eine gute Lösung für jedermann, der sein kaputtes Auto unkompliziert und schnell verkaufen möchte.

Pressekontaktdaten:

egeMotors – Handel u. Vermittlung von KFZ

Otto Hahn Str. 5

52531 Übach-Palenberg

Ansprechpartner: M. Akkoyun

Tel: +49 (0) 800 00 44 333