Erfolgreiche Digitalprojekte: Impulscamp in Augsburg zeigt wie

Location: Kommdirekt GmbH

Street: Provinostraße 52

City: 86153 – Augsburg (Germany)

Start: 14.10.2022 09:00 Uhr

End: 14.10.2022 13:00 Uhr

Entry: free

Impulsvortrag, Workshop und Networking – Das kostenfreie Impulscamp der Augsburger Digitalagentur Kommdirekt bereitet den Weg für digitalen Erfolg der Unternehmen der Region. Bei dem Präsenzevent, das am 14. Oktober 2022 in die zweite Runde geht, ergründen Vertriebs- und Marketing-Experten die Erfolgsfaktoren für Digitalprojekte von Website-Relaunch, über Business-Apps bis zur Marketing Automation. Dafür teilen die erfahrenen Digitalmacher von Kommdirekt ihr Wissen und geben Einblick in erfolgreiche B2B Best Practice Cases. Mit einem interaktiven Workshop und viel Raum für Networking setzt das Konzept zudem auf den Austausch der Teilnehmenden untereinander.

Programm:

– 9.00 – 9.45 Uhr: Empfang, Begrüßung und Einführung

– 9.45 – 10.15 Uhr: Impulsvortrag – Erfolgsfaktoren für die Digitalisierung in Vertrieb und Marketing

– 10.15 – 10.45 Uhr: Einblick in erfolgreiche B2B Best Practice Cases

– 10.45 – 11.30 Uhr: Pause mit Weißwurstfrühstück & Networking

– 11.30 – 12.30 Uhr: Interaktiver Workshop und offene Diskussion

– 12.30 – 13.00 Uhr: Ausklang und Networking

„Ich erwarte einen spannenden Vormittag zu den Themen Digitalisierung, Vertrieb und Marketing. Dabei ist es unser Ziel, den Teilnehmenden Impulse zu vermitteln, wie sie diese angehen können und gängige Probleme vermeiden,“ verrät Kommdirekt Geschäftsführer Heiko Horter über die Veranstaltung. „Wir freuen uns darauf, wieder viele Vertriebs- und Marketing-Experten aus der Region bei uns begrüßen zu dürfen.“

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt – jetzt Platz sichern und dabei sein am 14. Oktober 2022 von 9 bis 13 Uhr im Martini Park, Augsburg.

Kostenfrei anmelden unter: https://www.kommdirekt.digital/events/impulscamp-vor-ort-am-14-oktober-mehr-erfolg-in-marketing-und-vertrieb/

Kommdirekt ist eine der führenden B2B Digitalagenturen in Süddeutschland mit 20 Mitarbeitern. Wir verbinden frische Ideen und innovative Technologien zu einzigartigen Digital-Lösungen. Kommdirekt hat seine Stärken in komplexen Digitalprojekten: hier bieten wir erfolgreich für B2B-Mittelstandsunternehmen die Entwicklung von Digitalstrategien, dynamische Webseiten, Marketingautomation, Leadmanagement und E-Mail-Automation an. Darüber hinaus bietet Kommdirekt ein eigenes Produkt, die prämierte Sales App SAMOA.

Mehr Infos unter www.kommdirekt.digital

