Verlässlicher Partner

Tonality: Stabile Preise für Keramikelemente

Der Fassadenspezialist Tonality nimmt für seine Keramikelemente bis zum Ende des Jahres 2022 keine Preisanpassungen vor und kann den Baustoff zuverlässig liefern. Damit ermöglicht das Westerwälder Unternehmen Architekten, Planern und Generalunternehmern ein hohes Maß an Planungssicherheit. Die robuste und designorientierte High-End-Keramik kommt sowohl bei der Fassadengestaltung als auch als Bodenaufbau zum Einsatz.

Materialmangel, eine hohe Nachfrage und stockende Lieferketten sorgen bei vielen Baustoffen aktuell weiter für einen anhaltenden Preisanstieg, der eine zuverlässige Projektkalkulation zunehmend erschwert. Dieser Entwicklung kann die Tonality GmbH aus dem Westerwald entgegenwirken und die Preise für ihre hochwertigen Keramikelemente für den Rest des Jahres 2022 stabil halten.

Dafür verantwortlich sind im Wesentlichen zwei Faktoren: Zum einen pflegt das Unternehmen seit langem verlässliche und beständige Partnerschaften. In diesem Zusammenhang haben die Verantwortlichen bereits frühzeitig langfristige Energielieferantenpreise verhandelt, die es nun ermöglichen, dass bis Ende des Jahres keine Preisanpassungen nötig werden – sofern kein Gasembargo eintritt. Zum anderen bestehen die keramischen Elemente aus hochwertigen regionalen Tonen. Diese werden im Westerwald gewonnen und sind dort ad hoc auch in großen Mengen verfügbar. Damit ist Tonality weitgehend unabhängig von globalen preissteigernden Faktoren wie fehlenden Rohstoffen und stockenden Lieferketten. Standard-Produktlösungen wie beispielsweise der Design-Estrichziegel oder die keramische Bodenplatte liegen dabei in Weroth auf Lager und können sofort geliefert werden. In der Regel werden die Elemente jedoch individuell unter anderem hinsichtlich Größe, Oberfläche und Farbe gefertigt. „Aufträge, die jetzt bei uns eingehen, werden umgehend kalkuliert und sofort bedient. Planer und Architekten können also im wahrsten Sinne des Wortes nicht nur mit, sondern vor allem auch auf Tonality bauen. Viele unserer Wettbewerber geben aktuell nur tagesaktuelle Preise an oder verzichten ganz auf Preisauskünfte. Wir hingegen sind in einem schwierigen Marktumfeld weiterhin ein zuverlässiger Partner“, erklärt Thomas Bader, Geschäftsführer der Unternehmensgruppe Leipfinger-Bader, zu der Tonality gehört.

Die Tonality GmbH ist spezialisiert auf intelligente, keramische Komplettlösungen für Wohn-, Gewerbe- und Industriegebäude. Dabei versteht sich das Unternehmen als innovationsstarker Partner für designorientierte Architekten, Fassadenbauer, Sanierungsfirmen und Eigentümergemeinschaften im In- und Ausland. Gefertigt werden die Fassadenziegel am Werkstandort in Weroth im Westerwald (Rheinland-Pfalz). Diese Region ist international bekannt für hochwertige Ton-Rohstoffe und sorgt für die besondere Qualität der Produkte, welche der von Feinkeramik und Porzellan nahekommt. In Weroth beschäftigt das exportstarke Unternehmen derzeit 40 Mitarbeiter. Seit März 2020 sind die Ziegelwerke Leipfinger-Bader aus Vatersdorf (Bayern) – ein führendes Unternehmen der deutschen Baustoffindustrie – Eigentümer der Tonality GmbH.

