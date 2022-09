Alibaba.com stellt zum ersten Mal auf der Automechanika Frankfurt aus, um die Beschaffungsmöglichkeiten für den Kfz-Teilehandel zu präsentieren

Führender Alibaba.com-Premiumanbieter Dongfeng Liuzhou Motor präsentiert sein neues Elektroauto am Alibaba.com-Stand

Eine der weltweit führenden professionellen B2B-Einkaufsplattformen, Alibaba.com, präsentiert sich mit einer hybriden Messe für den Automotive Aftermarket vom 13. bis 17. September mit einem Stand auf der Automechanika in Frankfurt (Halle 3.0, B85), eine der weltweit bedeutendsten Messe für die Automobil-Servicebranche.

In Zeiten wirtschaftlicher Herausforderungen und Störungen der Lieferketten will Alibaba.com Einkäufern die nahtloseste digitale Beschaffungserfahrung bieten, um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Die hybride Messe am Stand ermöglicht B2B-Großeinkäufern den Zugang zu Produkten sowohl offline, indem sie mit Autoteile-Lieferanten vor Ort sprechen, als auch online, über eine Reihe von immersiven digitalen Tools.

Florian Forster, Country Manager für die DACH-Region bei Alibaba.com, kommentiert: „Der Kfz-Ersatzteilmarkt ist für Alibaba.com eine wichtige Kategorie mit großem Wachstumspotenzial. In den letzten drei Jahren hat die Wachstumsrate der Kategorie Autoteile auf Alibaba.com 179% erreicht. Als professionelle B2B-Beschaffungsplattform bietet Alibaba.com eine Reihe von digitalen Beschaffungslösungen, die KMUs helfen, schnell und effizient Hersteller zu finden.“

Alibaba.com ist eine der wenigen B2B-Beschaffungsplattformen, welche die Suche nach Autoteilen nach Modell unterstützt und eine „Beschaffung aus einer Hand“ für Autoteile bietet, was zu großen Einsparungen bei den Versandkosten führt. Um deutschen KMUs dabei zu helfen, Unterbrechungen in der Lieferkette zu überstehen, sind viele Produkte auf Alibaba.com mit einer Garantie für die pünktliche Lieferung für deutsche Käufer versehen. Darüber hinaus bietet die B2B-Beschaffungsplattform eine breite Palette an Services; unter anderem auch Trade Assurance, die Online-Bestellungen, die über die Plattform bezahlt werden, schützt.

Alibaba.com ist stolz darauf am 15. September Presenting Partner beim ersten „Automechanika Supply Chain Management Day“, einem Gipfeltreffen für Entscheider, Anwender und Anbieter innovativer Lösungen für die Lieferkette und Logistik der Automobilindustrie zu sein. Die Veranstaltung wird als offenes und interaktives Event mit Lounge-Charakter organisiert. In diesem Rahmen stellt Alibaba.com seine Supply-Chain-Lösungen und digitale Beschaffungsmöglichkeiten vor.

„Packt mich digital aus“— Autodebüt auf disruptive Art und Weise

Um seine Fähigkeiten im Bereich der digitalen Beschaffung unter Beweis zu stellen, wird Alibaba.coms am 13. September gemeinsam mit einem der Premium-Zulieferer auf der Plattform, Dongfeng Liuqi Motor, ein neues Elektroauto vorstellen. Die Veranstaltung steht unter dem Motto „Unwrap me in a digital way“ und soll die Beschränkungen von Zeit und Raum überwinden.

Im Gegensatz zu einer traditionellen Vorstellung des neuen Autos auf der Bühne mit einer Powerpoint-Präsentation wird hier das echtes Auto die ganze Zeit vor Ort mit kompostierbarer Frischhaltefolie bedeckt sein, und die Besucher können einen QR-Code scannen, um einen 360-Grad-Blick auf das Elektrofahrzeug zu erhalten.

Die Besucher können sich auf eine immersive Reise begeben, um das zu testende Fahrzeug mit seiner langen Batterielebensdauer und Leistung während einer Testfahrt zu sehen, den Hersteller zu besuchen und seine bewährte Erfolgsbilanz als Zulieferer kennenzulernen oder sich sogar mit Autotestern zu unterhalten, die Tausende von Kilometern entfernt sind, damit sie das Fahrzeug so testen können, wie Sie es bevorzugen – alles in Echtzeit. Touchscreens vor Ort ermöglichen Live-Gespräche mit dem Zulieferer sowie einen interaktiven virtuellen Rundgang durch die Montagelinie.

Die Besucher können diese Veranstaltung in aller Ruhe besuchen, jederzeit Fragen stellen und über die digitalen Anzeigen schnell auf alle Informationen zugreifen. Es wird keinen festen Ablauf oder ein Skript geben, alles geschieht überall gleichzeitig und gipfelt in einem einzigartigen Erlebnis für alle Besucher der Messe.

Über Alibaba.com

Alibaba.com, die erste Geschäftseinheit der Alibaba Group, ist eine der führenden Plattformen für den globalen B2B-E-Commerce, die es einfach machen soll, überall Geschäfte zu machen. Alibaba.com wurde 1999 gegründet und bietet Dienstleistungen zu allen Aspekten des Handels an, einschließlich der Bereitstellung von Tools für Unternehmen, mit denen sie ein weltweites Publikum für ihre Produkte erreichen können, und der Unterstützung von Käufern bei der Entdeckung von Produkten, der Suche nach Lieferanten und der schnellen und effizienten Online-Bestellung. Alibaba.com bedient Millionen von Käufern und Lieferanten aus über 200 Ländern und Regionen der Welt.

Pressekontakt:

Media consulta Internationale Holding AG

Wassergasse 3, 10179 Berlin

Stephan Schmitt

Tel: 030 65000404

E-Mail: s.schmitt@mcgroup.com

Original-Content von: Alibaba.com, übermittelt durch news aktuell