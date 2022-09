Aus Fehlern anderer lernen – Online Schule für künftige Heilpraktiker für Psychotherapie mit kreativen Wegen zum Erfolg

Norbert Stolzes Online Schule für Heilpraktiker für Psychotherapie steht für Erfolg und bestehen

Egal ob aus der Schule, der Berufsausbildung oder dem Studium. Jeder kennt die Situation: Vor oder während wichtiger Prüfungen sehen wir den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr und haben das Gefühl, vor einem riesigen Berg an Lernstoff zu stehen, von dem wir nicht wissen wie wir ihn überwinden bzw. in unseren Kopf bekommen sollen, so dass wir in der Prüfung die richtigen Antworten abrufen können und das langersehnte Ergebnis „bestanden“ erreichen.

Neben etablierten Heilpraktiker-Schulen, die ihre Schüler teils über Jahre kontinuierlich begleiten, sind viele in der Situation, sich diese Investition nicht leisten zu können. Entweder finanziell oder zeitlich bedingt oder beides trifft zu.

Außerdem gibt es für die angehenden Heilpraktiker für Psychotherapie keine Schulpflicht. Was liegt näher, als sich Hilfe zur Selbsthilfe zu suchen, um mit möglichst viel Eigenständigkeit und individuellem Herangehen die angestrebte Prüfung zu schaffen. Korrekt heißt es hier ÜBER-Prüfung, weil hier Fachbuchwissen überprüft wird und es sich nicht im eigentlichen Sinne um das Finale einer Ausbildung handelt.

Neben Lerngruppen in den sozialen Medien, in denen sich die angehenden Heilpraktiker für Psychotherapie gegenseitig helfen und unterstützen, bietet ein gezieltes Coaching die ideale Basis für die eigenständige Prüfungsvorbereitung außerhalb der klassischen Schulen und Schulketten für Heilberufe.

Seit bald zehn Jahren gibt es eine besondere Alternative.

Norbert Stolzes Online Schule für Heilpraktiker für Psychotherapie schult künftige Heilberufler auf ihren Wissensgebieten ganz genau auf das Wissen, was in der amtsärztlichen Überprüfung wirklich von Nöten ist.

„Natürlich lasse ich auch praktisches Wissen zum näheren Verständnis der jeweiligen Sachbegebenheit einfließen, aber wichtig ist bei dem umfangreichen Wissensgebiet der menschlichen Psyche, sich nicht auf Abwegen zu verzetteln, sondern bei der Hauptstrasse zu bleiben“, so Norbert Stolze M.A.. Der Berliner Dozent, Fachbuch-Autor, Schulleiter und Praxisinhaber zieht gerade mit Schule, Praxis und Familie um nach Husum und ergänzt in großer Vorfreude: „Wir arbeiten in den Coaching-Sitzungen stets nach neuesten Methoden und mit den jeweils passenden Mitteln.“ Das Konzept von Norbert Stolzes Online Schule für Heilpraktiker für Psychotherapie hat sich nicht erst seit der Pandemie als besonders erfolgreich erwiesen. Es ist längst etabliert und hat sich als Erfolgsmodell für schon zahlreiche Schüler erwiesen (100 % Besteher-Quote). Mit dazu gehört, dass die Anwärter/Schüler hier erfahren, was sie auf jeden Fall vermeiden sollten bzgl. der Mündliche Überprüfung zum „Heilpraktiker für Psychotherapie“.

Lassen Sie die Fehler andere machen und lernen sie aus den Fehlern anderer. Hier die TOP TEN dieser Fehler:

1. Stures Auswendig lernen ist wohl einer der Hauptfehler in der Vorbereitung. Sie sollten unbedingt versuchen, den Stoff zu verstehen; mit oder ohne Profi-Hilfe. Aus langjähriger Erfahrung kann ich allerdings Ihnen versichern: Ein Coaching für die Überprüfung – vor allem mit Simulation der mündlichen Überprüfung – lohnt sich sehr und hat schon unzählige Prüflinge gerettet.

oder

2. Vorbereitung ohne Freude.

Der Stoff ist spannend und es gibt kaum einen schöneren Beruf; sollte uns das nicht genug motivieren? Die Klienten warten!

3. Sich keine Hilfe zu nehmen gehört klar in die Top 3 als gewaltiger Fehler.

4. Unprofessionalität. Lärm, Unterbrechungen, Stress, Ablenkungen….dies muss alles nicht sein. Professionalisieren und optimieren Sie Ihre Vorbereitungszeit und auch den Ort, an dem Sie sich vorbereiten.

5. Den Stoff nur einmal zu lesen und zu glauben, dies würde genügen, rächt sich gewaltig. Dabei stimmt es doch: In der Wiederholung liegt die Kraft.

6. Seine Bücher zu schonen, um sie im Anschluss zu verkaufen. Geben Sie der vielleicht etwas eintönigen ICD10 Ihre persönliche Note, ruhig mit Farbe und „Gemälden“ und Skizzen

7. Keine eigenen Zusammenfassungen. Immer wieder erlebt: Prüflinge scheuen eigene Zusammenfassungen. Tatsächlich werden sie meist aus Gründen der Bequemlichkeit nicht erstellt. Es gibt ja Karteikarten und Mitschriften von Ehemaligen im Netz und so werden schnell Fehler anderer zu den eigenen und dieser enorm wichtige Speicherweg über das Haptische und Handschriftliche und selber Zusammengefasste; wer diesen Vorbereitungsweg auslässt, ist selber schuld.

8. Zu viel Zusatzmaterial. Dabei besteht das Überprüfungswissen ausschließlich aus 2 Büchern.

9. Lerneinheiten zu lang, Pausen zu kurz.

10. Vernachlässigung von Ernährung, Bewegung und Trinken….

Laut Norbert Stolze bestätigt der Erfolg seiner Schüler und Lerngruppen sein Konzept: „Wer zeitlich und inhaltlich flexibel lernen und dabei möglichst individuell und gezielt vorgehen möchte, sowie eine hohe Effektivität durch individuelles Coaching anstrebt, sollte definitiv ein modulares und individuell anpassbares Online-Coaching als Einzelcoaching in Betracht ziehen. Mein Konzept basiert auf meinen eigenen Erfahrungen sowohl aus meiner Ausbildung sowie aus meiner nun bereits 10-jährigen Arbeit mit meinen Schülern.“

Norbert Stolzes Online Schule für Heilpraktiker für Psychotherapie erreichen Sie unter:

stolzenorbert@gmail.com

https://norbertstolze.jimdofree.com/o-n-l-i-n-e-hp-psych-schule-norbert-stolze/

https://www.facebook.com/groups/HPPSYCHUeberpruefungswissen

hppsychwerden.jimdofree.com

Norbert Stolze M.A. steht in Sachen Unterricht, Coaching, Psychotherapie, Fachartikeln und Büchern bereits seit vielen Jahren für hohe Qualität, herausragende Expertisen (insbesondere in Zwängen, Ängsten, Traumata, Zwangsgedanken und Ernährung), spannende Veröffentlichungen und stets erfolgreiche, zielgenaue individuelle und innovative Wege & Lösungen.

Verschaffen Sie sich einen aktuellen Überblick über seine bereits veröffentlichten Bücher: https://kurzelinks.de/Stolzebuecher

Firmenkontakt

Norbert Stolzes Online Schule für Heilpraktiker für Psychotherapie

Norbert Stolze M.A.

Brüggemannstr 18

25813 HUSUM – Nordsee

0171-53 59 54 8

stolzenorbert@gmail.com

https://kurzelinks.de/hppschulenorbertstolze

Pressekontakt

Stolze, Norbert Ernst Gangolf

Norbert Stolze M.A.

Brüggemannstr 18

25813 HUSUM – Nordsee

0171-53 59 54 8

stolzenorbert@gmail.com

https://kurzelinks.de/hppschulenorbertstolze

Bildquelle: @ Ketut Subiyanto