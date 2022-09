Servitex-Partner aus der Schweiz feiert Jubiläum: 150 Jahre Schwob AG

Das Unternehmen betreibt neben einer auf die Hotellerie und Gastronomie spezialisierten Leinenweberei fünf Wäschereien. Mit Servitex bietet Schwob ausserdem grenzüberschreitende Dienstleistungen an.

In Burgdorf im Emmental steht die älteste noch vollständig erhaltene Leinenweberei in der Schweiz und damit auch einer der ältesten Traditionsbetriebe weltweit. Das im Jahr 1872 gegründete Unternehmen befindet sich bis heute in Familienbesitz: „Unsere Mitgliedsbetriebe verbindet mit unseren Partnern in der Schweiz und in Österreich nicht nur die Leidenschaft an hochwertiger Textilpflege für das Gastgewerbe. Es sind inhabergeführte Betriebe, die oft über eine lange Tradition verfügen. Trotzdem stehen wir alle für eine fortschrittliche Technologie und nachhaltige Lösungen. Hierzu zählt unter anderem eine vollständige Umstellung unserer Textilien auf ‚Made in Green‘ zertifizierte Produkte. Die Schwob AG ist für uns darüber hinaus seit mehreren Jahren unser geschätzter Partner für international agierende Hotelunternehmen in der Schweiz. Wir gratulieren der Inhaberfamilie nicht nur herzlich zu diesem besonderen Anlass, sondern bedanken uns auch für die grossartige Zusammenarbeit!“, so Rolf Slickers, Geschäftsführer der Servitex GmbH.

Seit vielen Jahren mit dem Oeko-Tex®-Label zertifiziert: Auch die Schwob AG setzt auf Nachhaltigkeit. Es geht darum, Textilien möglichst umweltschonend oder ökologisch zu produzieren und zu waschen. Schwob-CEO Stephan Hirt fügt hinzu: „Das Thema Nachhaltigkeit liegt in unserer DNA. Wir leben dies täglich, indem wir in der Schweiz produzieren und die Textilien umweltschonend waschen. Nachhaltigkeit hat viele Aspekte: ökologische, regionale, soziale oder logistische. Unsere Lastwagen erfüllen die neusten Euronormen und fahren mit der Wäsche der Kunden nicht Hunderte Kilometer durch die halbe Schweiz oder sogar ins Ausland, weil man dort billiger wäscht. In allen wichtigen Regionen der Schweiz betreiben wir Wäschereien oder arbeiten mit Partnern, so dass die Fahrtwege möglichst kurz sind. Wir sind nahe beim Kunden und schaffen damit erst noch Arbeitsplätze in der jeweiligen Region. Mit der engen Kooperation mit unserem langjährigen Partner Servitex in Deutschland leben wir diese Gedanken über die Landesgrenzen hinaus, um den Hoteliers hier einen unkomplizierten sowie hochwertigen Service bieten zu können.“

Die Schwob AG Burgdorf wurde 1872 gegründet und beschäftigt rund 220 Mitarbeitende an sechs Standorten in der Schweiz. Pro Jahr werden ca. 300 Kilometer Stoff verarbeitet. In der Weberei in Burgdorf im Emmental stehen elf moderne Jacquard-Webmaschinen. 90 Prozent der Schwob-Produkte werden in der Schweiz abgesetzt, etwa zehn Prozent im Ausland. In den fünf Wäschereien der Schwob AG sowie in den Tochtergesellschaften werden jährlich etwa 11’000 Tonnen Wäsche verarbeitet.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Servitex GmbH

Herr Rolf Slickers

Weserstraße 118

12059 Berlin

Deutschland

fon ..: 0049 030 – 26 93 07 00

web ..: http://www.servitex.de

email : info@servitex.de

Die Servitex GmbH ist ein Verbund mittelständischer Dienstleister, der sich auf den Bereich Mietwäsche und Textilpflege in der Hotellerie spezialisiert hat. Momentan besteht der Servitex-Verbund aus sieben inhabergeführten Wäschereien mit insgesamt 14 Standorten.

Unter Beachtung ökologischer sowie hygienischer Standards und konsequentem Umweltschutz übernimmt Servitex für den Kunden das gesamte Textilmanagement – vom Einkauf und Pflege bis hin zur Logistik. Das Portfolio des Unternehmens umfasst Frotteewäsche, Bettwäsche, Tischwäsche und Berufsbekleidung in unterschiedlicher Ausführung. Geschäftsführer ist Rolf Slickers.

www.servitex.de



Pressekontakt:

Wolf. Communication & PR

Herr Wolf-Thomas Karl

Schulhausstrasse 3

8306 Brüttisellen

fon ..: +41 76 4985993

web ..: http://www.wolfthomaskarl.com

email : mail@wolfthomaskarl.com