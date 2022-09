Bodenversand24 hilft sparen

Der Urlaub ist vorbei, Weihnachten steht vor der Tür und zwischendurch im Herbst muss noch renoviert werden. Jetzt heißt es, die Finanzen zu checken.

Die Weihnachtsgratifikation kommt frühestens im November, der neue Boden muss vorher verlegt werden. Da stellt sich die Frage, wo bekommt man einen schönen und qualitativ guten Belag zum günstigen Preis.

Bodenversand24 bietet das ganze Jahr Artikel zum Sonderpreis. Die Waren sind sogenannte Ausläufer, das heißt, die Hersteller haben ihre Kollektionen umgestellt und die alten Designs müssen das Lager räumen. Geht es um kleinere Mengen, werden Restposten ausgelobt, gemäß dem Motto „Solange der Vorrat reicht!“.

Damit die Bestellung nicht vergeblich ist, wird gleich im ersten Schritt des Bestellvorgangs mitgeteilt, ob noch genügend Ware vorhanden ist. Es erscheinen im Feld unter Bestellmenge die verfügbaren Paketeinheiten / Stückzahlen. Sollte die gewünschte Menge nicht erreicht werden, stellt sich automatisch die kleinste Menge an verfügbaren Pakete / Stückzahlen ein.

Etwas Besonderes bietet Bodenversand24 in Verbindung mit Gerflor-Produkten. Eine Auswahl der am Lager befindlichen Bodenbeläge wie Designerplanken, Vinylfliesen usw. in unterschiedlichen Qualitäten für unterschiedliche Einsatzbereiche werden zum Sonderpreis angeboten. Diese Schnäppchen kann man online bestellen oder gleich im Handel in Mannheim kaufen und mitnehmen.

Das Lager und der Showroom sind Montag bis Freitag von 8:00 – 18:00 geöffnet.

Bei diesen Artikeln handelt es sich um einwandfreie Ware und die Angebote entstehen nur, weil 2 Geschäftspartner sehr gut miteinander arbeiten. Davon soll auch der Kunde partizipieren.

Unter Gerflor-Sale wird das komplette Sonderpreis-Angebot aufgerufen. Ein Blick auf diese Seite lohnt sich für jeden, der Geld sparen will aber nicht auf Qualität verzichten möchte.

Bodenversand24 – Ihr Onlineshop für Bodenbeläge in Europa. Durch die große Auswahl an Böden wie z.B. PVC, Vinyl, Designbelag, Teppich, Nadelvlies, Laminat, Parkett, Kautschuk, Kork, Linoleum uvm. bleiben Ihnen keine Bedürfnisse offen. www.bodenversand24.de – Boden einfach online kaufen –

