infactory Funk-Wetterstation, Qi-komp. Ladegerät & Wecker

Die Wetterstation auch als Ladegerät, Wecker und Kalender nutzen

– Mit integrierter Wettervorschau

– Mit Wecker, Uhrzeit- & Kalenderanzeige

– Farbwechselndes Display mit 8 Farben

– Misst Innen- und Außentemperatur

– Integrierte Qi-kompatible Ladestation

Der Wetterfrosch für zu Hause: Das große LCD-Display der Funk-Wetterstation von infactory zeigt auf einen Blick die Temperaturen im Innen- und Außenbereich. Über den zusätzlichen Funk-Sensor behält man auch Temperatur im Lagerraum, Wintergarten, Hobbykeller u.v.m. immer im Blick. 6 anschauliche Symbole zeigen zudem, welches Wetter einen erwarten wird.

Integrierte Qi-Lade-Technologie: Einfach das Qi-kompatibles Mobilgerät auf die Wetterstation legen und schon startet der Ladevorgang. So erhält das Smartphone frische Energie, ohne dass man ein Kabel einstöpseln muss!

Der zuverlässige Wecker holt einen morgens immer pünktlich aus dem Schlaf. Dank Schlummer-Funktion bleibt man auf Wunsch auch noch ein paar Minuten liegen, ohne dann zu verschlafen.

– Funk-Wetterstation mit Qi-kompatiblem Ladegerät und Wecker

– Gleichzeitige Anzeige von Temperatur (integrierter und externer Sensor), Uhrzeit sowie Wettertrend

– Farbwechselndes LCD-Display: leuchtet in 8 Farben

– Wetterprognose über 6 Symbole: sonnig, leicht bewölkt, bewölkt, regnerisch, Starkregen/Gewitter, Schnee

– Messbereiche: Raum-Temperatur -9,9 bis +50 °C, Außentemperatur -40 bis +70 °C

– Funk-Außensensor: Reichweite: bis zu 60 Meter

– Temperatur-Anzeige wahlweise in °C / °F

– Wecker mit Schlummer-Funktion

– Qi-kompatible Ladefläche: lädt kompatible Smartphones beim Auflegen per Induktion: 5 V, 2 A / 10 Watt

– Ideal zu Laden kompatibler Smartphones, z.B. iPhone 13/Mini/Pro/Pro Max, Samsung Galaxy S22 5G/S22+(Plus) 5G/S22 Ultra 5, Google Pixel 6/Pixel 6 Pro u.v.m.

– Zusätzlicher USB-Ladeport: 5 Volt, 1 A / 5 Watt

– Stromversorgung Wetterstation: per 230-Volt-Netzteil, Notstromversorgung per Knopfzelle (CR2032), Außensensor: 2 Batterien Typ AAA / Micro (Batterien bitte dazu bestellen)

– Maße Wetterstation: 169 x 125 x 64 mm, Gewicht: 373 g

– Funk-Wetterstation inklusive 1 Außensensor, Netzteil und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107391825

Preis: 39,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-7107-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX7107-3041.shtml

Presseinformation inkl. Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/nJ8JAnm9JipDwwq

