Steffi Fester – Helden dürfen auch mal schwach sein

Hier ein Bericht über den neuen Schlager von Steffi Fester

Endlich ist es so weit: Am 09.09.2022 veröffentlicht Steffi Fester ihre neue Single „Helden dürfen auch mal schwach sein“.

Es ist der 1. Vorbote des kommenden Albums, welches mit Spannung erwartet wird und dessen Veröffentlichung für 2023 geplant ist.

Für Steffi Fester ist es ihr Songwriter-Debüt im neuen Team:

Gemeinsam mit dem österreichischen Top-Produzenten und Arrangeur Christian Maier werden in kreativer Atmosphäre die Songs zum Leben erweckt. Originelle Texte, große Melodien und starke und eindrucksvolle Arrangements machen das Album zu einem einzigartigen Werk, das in der perfekten Teamkonstellation von Produzent und Künstlerin entsteht.

Neben modernen und tanzbaren Popschlagern werden auch gefühlvolle Balladen enthalten sein. Die Hamburgerin ist bereits für ihre gelungenen Texte bekannt, die schon oft den nötigen Tiefgang besaßen und sich harmonisch in das Klangbild einfügten.

Somit ist es nicht verwunderlich, dass eine Ballade den Auftakt zum Album bildet, die den aktuellen Zeitgeist aufgreift und gleichzeitig mit voluminösem Sound daherkommt. Entstanden ist eine gefühlvolle Schlagerballade, die eine ganz andere Perspektive darstellt und für große Emotionen sorgt.

Unsere Heldinnen und Helden des Alltags leisten jeden Tag Großartiges, und dafür sollten sie auch die entsprechende Wertschätzung erfahren. Denn was wäre unsere Welt ohne unsere Helden, die tagtäglich im Einsatz sind?

Von Christian Maier erhielt der Song ein musikalisches Gewand, das für Gänsehautgefühl sorgt.

Die deutsch-österreichische Zusammenarbeit erfolgt auf den Flügeln größter Kreativität und steigert die Erwartungen auf das Album besonders. Es bringt neue Facetten der Künstlerin hervor, die sich mit ihren Texten und Kompositionen bereits in die Herzen vieler Fans gesungen hat

.

Text: Steffi Fester

Komposition: Steffi Fester

ISRC: ATN962200899

Länge: 03:02Arrangement: Christian Maier

Produktion: Christian Maier

Pressetext: Roberto Schöne

Quelle: Schlager ist Trumpf/ Roberto Schöne

