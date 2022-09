Raus in die Natur – der neue Schlager von Klaus Schlapper

Ein Lied zum Schutze der Natur

Der Tiroler Sing/Songwriter Klaus Schlapper spricht mit seinem neuen Song

„Raus in die Natur“ alle Leute an, die mit dem inneren Schweinehund

kämpfen, sich mehr zu bewegen!

Auch das man sich die Ein oder Andere Tablette durch Bewegung einspart, wird hier ersichtlich!

Ein Motivationssong für Bewegung im Freien!

Klaus Schlapper hatte dieses Jahr bereits erfolgreich seinen volkstümlichen Schlager „Heute“, zusammen mit einem Video veröffentlicht. Der Künstler liebt die Natur und bringt dieses mit diesem Lied voll zum Ausdruck. Die Menschen sollten sich mehr in der Natur bewegen und sie besser schätzen und kennen lernen. Gerade in diesen Zeiten von Klimawandel und Naturschutz.

Klaus Schlapper – Raus in die Natur

Musik und Text: Klaus Schlapper

Verlag: Steiner Music

ISCR: AT-FF0 2200504

Label und Labelcode: Steiner Music; LC 11687

Veröffentlichungs-Datum: 20.8.2022

Mehr Infos zu Klaus Schlapper gibt es im Web unter www.schlappi.at und bei ihm auf den sozialen Medien

Quelle: Büro Klaus Schlapper

Promotion- und Presseagentur:

Sperbys Musikplantage

Hans Peter Sperber

Weisestr. 55 – 12049 Berlin

Mail: hps-win@gmx.net und kontakt@sperbys-musikplantage.de

Telefon 030 65911004 und 0172 3832237

Webpräsenz: www.sperbys-musikplantage.de

Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, sowie auf Facebook.

Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben etwas über 1.100 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik.

Jeden ersten Samstag im Monat gibt es auf HarbourTown Radio Sperbys Musikplantage als Radioshow. Der Radiosender ist im Großraum Hamburg auch via DABplus zu hören.

