LINDERUNG VON KOPFSCHMERZEN – THAI MASSAGE STUTTGART

Kittys Thai Massage – die Anti Kopfschmerz Massage in Stuttgart, welche nach einem stressigen Alltag hilft.

Laut dem Journal für Health Monitoring leiden rund 57,5 Prozent der Frauen und 44,4 Prozent der Männer mindestens einmal im Jahr an Kopfschmerzen. Den Trend zur Migräne sowie zu Spannungskopfschmerzen erfüllen immerhin circa 15,0 Prozent der Frauen sowie 6,0 Prozent der Männer. Insgesamt werden medizinisch neun Arten von Kopfschmerzen voneinander unterschieden. Hierzu zählen, zu den bereits erwähnten Kopfschmerztypen ebenfalls Sinus-Kopfschmerzen, medikamenteninduzierte Kopfschmerzen, hormonell bedingte Kopfschmerzen und durch Bluthochdruck verschuldete Kopfschmerzen, um nur einige zu nennen.

Neben einer Medikamentengabe, die allenfalls als letzte Option gewählt werden sollte, gibt es zahlreiche praktische Anwendungstipps, die zunächst auf pharmazeutische Maßnahmen verzichten. Dazu gehört zum Beispiel frische Luft sowie Dehnungsübungen, welche wahre Wunder bewirken können. Ein wenig Pfefferminzöl und andere ätherische Öle auf die Stirn und die Schläfen verrieben, erzielen oftmals auch positive Resultate. KITTYS THAI MASSAGE STUTTGART möchte Ihnen ebenfalls dabei behilflich sein, Migräne oder andere Kopfschmerzarten zu lindern, oder ganz verschwinden zu lassen. Dazu können Sie eine Massage online in Stuttgart buchen.

Thai Massage in Stuttgart als Teil der eigenen Gesundheitsvorsorge

Leichte bis mittelstarke Spannungskopfschmerzen sind die Hauptursache einer falschen Körperhaltung, wie sie oft beim ständigen Sitzen im Büro zutage treten. Diese Schmerzen können eine halbe Stunde bis zu einigen Tagen andauern und machen sich durch einen pulsierenden, dumpfen, ziehenden oder drückenden Kopfschmerz bemerkbar. Dieser tritt zumeist nur auf einer Kopfseite auf und lässt es zu, dass man trotz Schmerzen der täglichen Alltagsroutine nachgehen kann. Im Gegensatz dazu, handelt es sich bei einer Migräne um mittelstarke bis starke Schmerzen, die zumeist nur im vorderen und seitlichen Kopfbereich auftreten.

Die Schmerzattacken wiederum können in einem Zeitraum von vier Stunden bis zu Tagen auftreten und führen zu einer starken Licht-, Geräusch- und Geruchsempfindlichkeit. Es können ebenfalls Übelkeit und Erbrechen auftreten. Unsere ANTI KOPFSCHMERZ MASSAGE IN STUTTGART hat es sich zur Aufgabe gemacht, Kopfschmerzpatienten:innen mithilfe der Wirkkraft der „uralten heilsamen Berührung“ zu behandeln, um somit zunächst einen Tabletten-unabhängigen Weg einzuschlagen. Folgende Behandlungsmöglichkeiten können Sie bei der Massage in Stuttgart in Anspruch nehmen.

Thaimassage in Stuttgart, ein Highlight für Jung und Alt

Wenn Sie eine Thaimassage online in Stuttgart buchen, erhalten Sie eine Massageanwendung, welche zu den ältesten Praktiken der Welt gehört. Die als UNESCO-Kulturerbe deklarierte Thai Massage wurde von indischen und thailändischen Mönchen praktiziert. In diesem Zusammenhang enthält die „uralte heilsame Berührung“ Techniken und Anwendungsmöglichkeiten aus dem Ayurveda, dem Yoga sowie der Druckpunktmassage. Yogaelemente werden primär dazu genutzt, um Spannungskopfschmerzen zu lösen.

Dazu werden durch Dehnung sowie Streckung gezielt Muskelverhärtungen und Körperverspannungen beseitigt. Die Druckpunktmassage hingegen geht in die Tiefe und aktiviert sogenannte Nadis. Dabei handelt es sich um Energielinien und Energieknoten, die den ganzen Körper durchziehen. Neben der Behandlung chronischer Leiden, wie Migräne, Kopf- und Rückenschmerzen sowie andere Schmerzformen können hiermit ebenfalls Schlafstörungen, Verstopfungen und vieles andere mehr gelindert werden. In diesem Zusammenhang versteht sich die Thaimassage in Stuttgart als eine Sonderform der Ganzkörperheilung, die viele körperliche Leiden lindern und reduzieren kann. Wir laden Sie dazu gerne ein, die Massage online in Stuttgart zu buchen, um sich selbst von der heilenden Thai Massage zu überzeugen.

Kitty´s Thai Massage Stuttgart: Traditionelle Thai Massagen für Sie, Ihn und Partner in Stuttgart.

