Vom Azubi zum Innovationstreiber

Karrierestart für 23 Auszubildende beim Technologiedienstleister TQ

Seefeld / Durach, 9. September 2022: Gleich 23 neue Auszubildende starteten zum 1. September bei der TQ-Group, einem der führenden Technologiedienstleister Deutschlands, in zukunftssichere Jobs, die sich rund um die technologischen Megatrends von morgen drehen. Und wenn Technologie und Innovation auf eine hochwertige Ausbildung treffen, bleiben Lehrstellen keine Leerstellen, sondern sind heiß begehrt. Mit allen Ausbildungsberufen bietet TQ seinen Nachwuchskräften spannende Jobs mit Perspektive an, die darauf ausgelegt sind, die Zukunft aktiv mitzugestalten.

Als einer der größten Arbeitgeber in der Region, bildet TQ an den beiden Standorten im oberbayerischen Seefeld und in Durach im Allgäu aktuell 23 neue Industriekaufmänner-/frauen, Elektroniker/innen, Industrieelektriker/innnen, Fachinformatiker/innen sowie Lagerlogistik-Fachkräfte aus. Da bei der TQ-Group Teamgeist großgeschrieben wird, lernen die neuen Auszubildenden an drei interaktiv und spannend gestalteten Einführungstagen als Erstes sich gegenseitig sowie ihre firmeninternen Paten kennen.

Die Einarbeitung in die verschiedenen Berufsfelder erfolgt im Anschluss daran durch individuelle Einarbeitungspläne sowie mit der Unterstützung der Paten. Die Nachwuchskräfte lernen während ihrer Ausbildung alle für ihren Beruf wichtigen Bereiche der TQ kennen und arbeiten dort aktiv mit. Für einen besseren Überblick über Unternehmensprozesse und Zusammenhänge werden kaufmännische Azubis dabei auch in der Produktion und technischen Azubis auch in der Administration eingesetzt. Das bedeutet also, Technologie nicht nur in der Theorie, sondern auch hautnah in der Praxis zu erleben. Regelmäßige Feedback-Gespräche mit den erfahrenen Ausbildungsleitern verfolgen das Ziel, die Nachwuchskräfte bei ihrer beruflichen und persönlichen Entwicklung zu fördern sowie ihnen nach Ausbildungsabschluss einen passenden Übernahmebereich innerhalb der TQ anbieten zu können.

Lehrstellen: Motor für den Unternehmenserfolg

„Wir bilden immer mit dem Ziel aus, unsere Nachwuchskräfte zu übernehmen“, erklärt Gründer und Geschäftsführer Detlef Schneider. „So sichern wir uns kompetente Mitarbeiter, welche die verschiedenen Bereiche der TQ bestens kennen und über perfekt auf uns zugeschnittene Fachkenntnisse verfügen“, so Detlef Schneider weiter.

Geschäftsführer Stefan Schneider fügt hinzu: „Eine gute Ausbildung gewährleistet, dass die Auszubildenden Selbstvertrauen aufbauen und zunehmend eigenverantwortlich Aufgaben und Projekte übernehmen können. Das kommt nicht nur ihnen selbst, sondern auch uns als Ausbildungsbetrieb zugute. Bei TQ werden neue Ideen, Lernbereitschaft, Engagement und Aufgeschlossenheit stets wertgeschätzt und gefördert.“

Karrieren bei TQ: Von der Praktikantin zur Geschäftsbereichsleiterin

Dass das Ausbildungskonzept aufgeht, zeigt sich daran, dass fast alle Nachwuchskräfte nach dem erfolgreichen Abschluss ihrer Lehre bei TQ bleiben oder dorthin zurückkehren. Dazu trägt auch das umfangreiche Angebot an internen Weiterbildungsmöglichkeiten zum Meister, Fachwirt, Techniker etc. bei, ebenso wie berufsbegleitende Studiengänge und aktive Mitgestaltungsmöglichkeiten für die eigene Karriere. Beispiele für spannende und nachhaltige Karrieren bei TQ gibt es viele. Unter anderen stechen dabei heraus: Geschäftsbereichsleiterin Stefanie Kölbl, die als Praktikantin bei TQ angefangen hatte, Egzon Tahiri, angelernter Kommissionierer, der mittlerweile die Leitungsfunktion im Lager innehat oder auch Tobias Buchner, der vom technischen Azubi zum Produktionstechniker aufsteigen konnte. Weitere Karrierewege bei TQ gibt es hier nachzulesen.

Vielfältige Ausbildungsangebote bei der TQ-Group

Neben den klassischen Ausbildungsstellen bietet TQ auch Praktika für Schüler und Studierende, Werkstudentenstellen sowie Abschlussarbeiten, Ausbildung plus Studium sowie in puncto duales Studium die Übernahme des Praxisteils an. Weitere Informationen zu den verschiedenen Ausbildungsmöglichkeiten bei TQ gibt es hier.

Über die TQ-Group

Die TQ-Group wurde 1994 als 2-Mann-Unternehmen gegründet und besteht heute aus rund 1.800 Mitarbeitern an 13 Standorten in Deutschland, der Schweiz, den USA, in Ungarn und China. Als einer der größten Technologiedienstleister und Elektronik-Spezialisten in Deutschland realisiert die TQ-Group maßgeschneiderte und innovative Lösungen für die unterschiedlichen Branchen, sowohl im Hardware- wie auch im Softwarebereich – von der Entwicklung, Produktion und weiteren Dienstleistungen bis hin zum Produktlebenszyklusmanagement.

Das bedeutet: TQ bietet Kompetenz, Erfahrung und Weitblick für die Bereiche E²MS, Embedded Module, elektronische Antriebe. Last- und Lademanagement, Automatisierungslösungen, Medizintechnik und Aviation/Avionics. TQ wächst zudem konsequent mit einem vielfältigen Produktportfolio an Eigenprodukten in den wirtschaftlichen aktuellen Megatrends wie Digitalisierung, Robotik, Industrie 4.0, Künstliche Intelligenz, E-Mobilität, Energiemanagement. Beides kombiniert die TQ Group zudem als ODM (Original Design Manufacturer).

Auf Basis des Dienstleistungs- und Lösungsbaukastens werden international kundenspezifische Produkte entwickelt und produziert. Und das alles „Made in Germany“. Im Geschäftsjahr 2021/2022 betrug der weltweite Gesamtumsatz des inhabergeführten Unternehmens über 357 Mio. Euro. Weitere Informationen gibt es unter: www.tq-group.com

