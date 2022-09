Es wird garantiert kaiserlich.

Nur noch 15 Tage und Österreichs größtes Oktoberfest öffnet die Zelte auf der Kaiser Wiesn im Wiener Prater.

Nur mehr wenige Tage dauert es noch, dann öffnet die Kaiser Wiesn im Wiener Prater endlich ihre drei Festzelte, fünf Almen und das großzügige Freiluftgelände von Österreichs größtem Oktoberfest. Von 22. September bis 9. Oktober 2022 wird das auf der namensgebenden Kaiserwiese gelegene Brauchtumsfest Besuchern ein mehr als abwechslungsreiches Programm bieten: Von drei großen Festzelten der Partner Gösser, Wiesbauer und Wojnar“s, fünf urigen Almen, spektakulären Fahrgeschäften, einem umfangreichen Musikprogramm bis hin zu g“schmackiger Gastronomie und diversen Spezial-Events.

Im Mediengespräch am 7. September 2022 gaben die Veranstalter des Events bereits einen exklusiven Ausblick auf das Festgelände sowie auf die zu erwartenden Höhepunkte. In der „Kaktus Alm“ auf dem Festgelände der Kaiser Wiesn im Wiener Prater stellt Geschäftsführer Johann Pittermann am Mittwochvormittag gemeinsam mit den beiden Winzern Leo Hillinger und Thomas Podsednik sowie „Erlebe deine Hauptstadt“-Initiator Christian P. Lerner Details zur größten Brauchtumsveranstaltung des Landes vor.

Das bietet die Kaiser Wiesn im Wiener Prater

Täglich, ab 11.30 Uhr, öffnen sich die Pforten für 18 Tage zum Festgelände auf der Kaiser Wiesn im Wiener Prater. Während auf den drei großen Bühnen von Mittwoch bis Sonntag, jeweils ab 18.30 Uhr, mit „Die Lauser“, „Dirndlrocker“, „Die Draufgänger“, „Die Schwoazstoaner“ und „Mountain Crew“ zumeist vor allem klassische Vertreter des Schlagers und der Volksmusik zu sehen sein werden, warten die exklusiven Events der Veranstaltung darüber hinaus auch mit satten Beats und einer Menge Party-Stimmung auf.

Zu den musikalischen Highlights gehören auch CHAOS – Die Partyband, Wir Sind Spitze (die angesagteste Partyband der Niederlande), Die Edlseer, Hans Ecker Trio (der Original Wiener Schmäh) und die Alpski Kvintet/Die Alpenoberkrainer aus Slowenien. Zudem erwarten euch stimmungsvolle Schlagernachmittage mit ANDY BORG, JAZZ GITTI (Wiener Original), Udo Wenders (Charmeur der deutschen Schlagerszene) und viele weitere Künstler unter: https://kaiserwiesn.at/de/musik-tagesprogramm

Zu der Semester-Opening-Party „iamstudent goes Wiesn“ am 3. Oktober 2022 sind exklusiv Studenten geladen.

Die am 28. September und 5. Oktober 2022 stattfindenden Seniorentage bieten Ü50-Gästen Volkmusik-Highlights.

Mit „Rock die Kaiser Wiesn“ am 26. September 2022 erwartet Rockfans ein zweistündiges Ensemble aus Garagenrockband-Sound und Orchester.

Ergänzt wird die Serie exklusiver Festlichkeiten durch das LGBTQ-Event „Rosa Kaiser Wiesn“ am 30. September 2022.

„Schon in zwei Wochen öffnen die Festzelte der Kaiser Wiesn im Wiener Prater. Nach Verschiebung durch die Pandemie sind wir glücklich, ein Fest für die ganze Familie zu eröffnen, bei dem alle Gäste auf ihren Geschmack kommen werden – kulinarisch, musikalisch und atmosphärisch. Mit unserem eigenen Kaiser-Wiesn-Wein lassen wir neben der Biertradition auch den Wein standesgemäß hochleben – schließlich hat der Weinbau in Wien Tradition und gehört zur Stadt!“ so Johann Pittermann. Er ergänzt: „Gerade in dieser wirtschaftlich herausfordernden Zeit ist es uns bei der Premiere der Kaiser Wiesn im Wiener Prater ein Anliegen, leistbares Feiern zu fairen Preisen anzubieten und unseren Gästen unbeschwerte Stunden auf dem größten Oktoberfest des Landes zu ermöglichen.“

Weinbautradition auf der Kaiser Wiesn im Wiener Prater

Weinliebhaber können sich auf der Kaiser Wiesn im Wiener Prater auf den eigenen Wein von Leo Hillinger in Kooperation mit dem renommierten Wiener Weingut Cobenzl unter der Leitung von Thomas Podsednik freuen. Der Kaiser-Wiesn-Wein ist eine Cuvee aus den besten Rebsorten der beiden Bundesländer: Sauvignon Blanc aus dem Burgenland und Grüner Veltliner aus der Bundeshauptstadt. Gemeinsam ergeben sie eine fruchtig-frische Symbiose mit einem Alkoholgehalt von 12,5 Volumenprozent. Neben Hopfen und Malz können sich Fans und Gäste der Brauchtumsveranstaltung somit auch auf erlesenen Weingenuss freuen.

Attraktives Angebot für Gäste

Wer Wien von außerhalb besucht, für den dürfte außerdem das Angebot der Inlandstourismus-Initiative „Erlebe Deine Hauptstadt“ von Christian P. Lerner interessant sein. Das aus der Partnerschaft zahlreicher führender Hotels entstandene Angebot bietet Bestpreise, eine personalisierte „Erlebe Deine Hauptstadt.Wien“-Card sowie Goodies, welche den Aufenthalt in Wien zu einem unvergesslichen Highlight machen. Von 22. September bis 10. Oktober 2022 gibt es die maßgeschneiderte „Kaiser Wiesn Edition“ mit dem Motto „Luxuriös nächtigen und zünftig feiern auf der Kaiser Wiesn im Wiener Prater“, bei der in ausgewählten Hotels im Paket schon zwei Karten für die Kaiser Wiesn im Wiener Prater im Wert von 120 Euro inkludiert sind.

„Vor vier Jahren haben wir „Erlebe Deine Hauptstadt“ als Initiative zur Förderung des Inlandstourismus in Wien ins Leben gerufen. Die Kaiser Wiesn im Wiener Prater ist ein perfekter Anlass, um ein paar Tage nach Wien zu kommen und die Hauptstadt mit allen Sinnen zu erleben. Ab dem 10. September 2022 ist ein begrenztes Kontingent zur Buchung freigeschalten“ so Lerner.

Jetzt Tickets sichern und kaiserlich feiern

Lust auf ein abwechslungsreiches Musikprogramm, ein gutes Maß Bier und dazu eine resche Surschweinsstelze? Dann jetzt ein Ticket sichern und live dabei sein, wenn auf der Kaiser Wiesn im Wiener Prater „o“zapft wird“! Weitere Informationen und Tickets auf kaiserwiesn.at

Was:Kaiser Wiesn Wien 2022

Art der Veranstaltung: Österreichs größtes Oktoberfest / Brauchtumsveranstaltung

Wann:22. September bis 09. Oktober 2022

Wo: Wiener Prater / Kaiserwiese – 1020 Wien, Österreich

Veranstalter: PW Veranstaltungs GmbH

Homepage https://kaiserwiesn.at/de/startseite

Tickets + Wien-Ticket.at: https://kaiserwiesn.at/de/programm

Facebook: https://www.facebook.com/kaiserwiesn/

Instagram: https://www.instagram.com/kaiser_wiesn/

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=D4jDOfwPlWM

Infos über Wien: http://www.wien.info

Freut euch auf 18 Tage Oktoberfest in drei großen Festzelten. Ab 11:30 Uhr sorgen hervorragende Live-Musik nationaler und internationaler Top-Acts für Party-Stimmung. Genießt traditionelle Köstlichkeiten sowie die festliche Bierzelt-Stimmung. 3 große Festbühnen, bunte Fahrgeschäfte, zahlreiche Gastronomiestände und 5 Almen komplettieren das facettenreiche Angebot und laden mit typischer Wiesn-Stimmung zum Spaß für die ganze Familie!

