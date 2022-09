Nicarus tritt Netzwerk iNT. Agencies bei

Heidelberg (Deutschland) / Kopenhagen (Dänemark), 7. September 2022 – Die Heidelberger Content-Agentur Nicarus ist jetzt offizielles Mitglied im internationalen Netzwerk für inhabergeführte Agenturen „iNT. Agencies“. Damit stärkt Nicarus seine internationale Positionierung und kann deutsche Unternehmen bei ihrer globalen Expansion durch Partner-Agenturen begleiten.

iNT. Agencies ist ein internationales Netzwerk von aktuell 29 Agenturen. Das Leistungsangebot umfasst Branding & Advertising, Design, Events, Sponsoring, Online Marketing, Employer Branding, Social Media und PR. Das wachsende Agentur-Netzwerk baut mit Branding und Kommunikation Brücken zwischen Menschen, Kulturen und Grenzen.

Die Heidelberger Agentur mit den Schwerpunkten PR und Social-Media war seit Jahresbeginn 2022 Probe-Mitglied des Netzwerks. Im Mai 2022 nahm Agenturgründer Peter Verclas an der ersten Frühjahrestagung von iNT. Agencies in Kopenhagen teil. Jüngst hat Nicarus die ersten Kommunikationsprojekte für amerikanische und isländische Kunden von iNT. Agencies im deutschen Markt erfolgreich umgesetzt.

„iNT. Agencies ist eine junge, dynamische Branchen-Community. Gemeinsam arbeiten wir in unserem internationalen Agentur-Netzwerk partnerschaftlich und freundschaftlich zusammen“, sagt Peter Verclas, Geschäftsführer von Nicarus. „Unseren Kunden bieten wir dadurch einen unkomplizierten Zugang zum globalen Markt und eröffnen ihnen die Chance, internationale Kommunikation zu betreiben.“

Uffe Just, Co-Geschäftsführer von iNT. Agencies und CEO der dänischen Agentur JUST BRANDING iNT, ergänzt: „Mit Nicarus haben wir eine leistungsstarke, international erfahrene und inhabergeführte Agentur in Deutschland für iNT. Agencies gewonnen. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit und gemeinsame Projekte.“

Kurzprofile

iNT. Agencies ist ein internationales Agentur-Netzwerk, bestehend aus aktuell 29 Agenturen. Diese sind in 20 Ländern mit rund 750 Mitarbeitern verbreitet. Die unabhängigen, inhabergeführten Agenturen arbeiten dezentral zusammen und bündeln ihre Kräfte, um Kunden auf der ganzen Welt Branding und Kommunikation anzubieten. Das Leistungsangebot umfasst Branding & Advertising, Design, Events, Sponsoring, Online Marketing, Employer Branding, Social Media and PR. iNT. Agencies wurde im Jahr 2020 von Uffe Just aus Dänemark gegründet.

Nicarus – Agentur für digitalen Content GmbH ist eine Spezialagentur: Wir erstellen relevanten Content, spielen diesen digital über alle Kanäle aus und monitoren ihn. So vernetzen wir Public Relations, Social Media, Online Marketing und Employer Branding – gerne auch international.

Die PR-Agentur wurde im Jahr 2003 gegründet. Heute versteht sich Nicarus als Agentur für digitalen Content und gehört zu den Top-3-PR-Agenturen in der Metropolregion Rhein-Neckar und zu den Top 100 in Deutschland.

Kontakt

Nicarus – Agentur für digitalen Content GmbH

Peter Verclas

Bergheimer Straße 104

69115 Heidelberg

06221-43550-11

peter.verclas@nicarus.de

http://www.nicarus.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.