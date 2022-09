Neue Vortragsreihe im expo-IP Infocenter!

Themen im Fokus: Digitales Marketing und Hybride Events

Tipps und Insights für eindrucksvolle digitale und hybride Live-Events! Im Infocenter erhalten Sie Informationen rund um Digitales Marketing und Events mit der interaktiven Plattform expo-IP. Spannendes und Wegweisendes erfahren in den Whitepaper, Leitfäden, Videos und Live-Vorträgen. Die kommenden Vorträge bieten Ihnen Inspiration und Einblicke, die bei der Planung und Umsetzung von rein digitalen oder hybriden Events sehr hilfreich sind.

15.09.2022 | 10.00 Uhr

„B2B Online und Offline Marketing clever verbinden“

In diesem Webinar erfahren Sie, wie Sie clever und zielführend Offline Marketing (physische Messeauftritte und Events zählen hierbei auch dazu) und Online Marketing Aktivitäten verknüpfen, um den Vertriebsmitarbeitern eine TOP Basis für den Verkauf zu bieten. Das Beste daran: Leads qualifizieren sich selbst – und das auch noch automatisch. Kostenfrei registrieren im Infocenter unter https://expo-ip.com/infocenter/

——————————————–

29.09.2022 | 10:00 Uhr

„Hybrid Selling – und was Sie daraus machen können“

„97% der Unternehmen konnten in Pandemie-Zeiten ihre Vertriebsziele erreichen.“ Die Ergebnisse der Studie von Prof. Dr. Christian Schmitz, Lehrstuhlinhaber Sales Management Department der Ruhr-Universität Bochum, belegen die Flexibilität und Effizienz des Deutschen Mittelstands auch in Krisen-Zeiten. Erfahren Sie in diesem Webinar, zu welchen Ergebnissen die Studie gekommen ist und welche konkreten Handlungsempfehlungen sich daraus ergeben. Kostenfrei registrieren im Infocenter unter https://expo-ip.com/infocenter/

——————————————–

13.10.2022 | 10:00 Uhr

Hybride Events: Eine Kombination aus „altbewährt“ und „neu gelernt“

Ein hybrides Konzept bietet auf jeden Fall ein Potenzial an maximaler Reichweite! Wer nun auf der Suche nach einer passenden Lösung ist, kann sich entspannt zurück lehnen. expo-IP bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten, hybride Formate umzusetzen. Praxis – nix Theorie! Wem das zu theoretisch ist, schaut sich am besten dieses Webinar an. Kostenfrei registrieren im Infocenter unter https://expo-ip.com/infocenter/

——————————————–

27.10.2022 | 10:00 Uhr

Marketing Automation – mit expo-ip geht es richtig gut

Mit expo-IP liefern Sie Ihrem Vertrieb – vollkommen automatisiert – Kontaktdaten sowie alle wichtigen Informationen, die klar aufzeigen, welches Interesse der Besucher aktuell verfolgt. So können Vertriebsmitarbeiter zielgenau den persönlichen Kontakt aufnehmen. Egal mit welchem CRM-System Sie schon heute oder zukünftig arbeiten (Salesforce, Hubspot, Dynamics, ZoHo etc. ), mit expo-IP schaffen Sie die optimale Basis für Ihre Marketing Automation Strategie. Kostenfrei registrieren im Infocenter unter https://expo-ip.com/infocenter/

——————————————-

Und so einfach funktioniert es …

1. Kostenfrei registrieren im Infocenter unter https://expo-ip.com/infocenter/

2. Im Dashboard Ihre persönliche Agenda aus der Programmübersicht erstellen.

3. Zugangslink zu Ihren ausgewählten Live Vorträgen per Email erhalten.

Unser Infocenter bietet neben den Vorträgen noch viele weitere spannende Infos zu rein digitalen und hybriden Events. Verpassen Sie es nicht!

EXPO-IP GmbH bietet mit ihrer expo-IP Plattform eine Cloud-Software zur Durchführung digitaler und virtueller Events. Die Funktionalitäten gehen weit über Chat- und Livestreaming-Funktionalitäten hinaus. So können virtuelle Umgebungen geschaffen werden, die eine Vielzahl an Interaktionsmöglichkeiten bieten und Veranstaltern, Ausstellern und Teilnehmern eine ideale Umgebung zum Austauschen, Informieren oder Kennenlernen bieten.

Mit den zahlreichen EXPO-IP ADD-Ons lassen sich nahezu alle Möglichkeiten für erlebnisreiche Events realisieren. Matchmaking, Streaming, Feedback, Fortbildungspunkte, Live VideoChat, 3D Animation, Terminvereinbarungen, Whiteboards und vieles mehr bieten die EXPO-IP ADD-Ons.

EXPO-IP unterstützt Sie, zusammen mit seinen kompetenten Partner-Agenturen, darüber hinaus auch bei der Planung, Organisation, Vermarktung und Durchführung Ihrer Veranstaltungen.

Kontakt

EXPO-IP GmbH

Maik Breilmann

Robert-Bosch-Str. 7

64293 Darmstadt

06151-8002181

info@expo-ip.com

http://www.expo-ip.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.