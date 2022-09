1.350 neue Partner: UTA Edenred kooperiert mit TRAVIS Road Services

-UTA Card gilt jetzt auch innerhalb des TRAVIS-Netzes

-Noch mehr Plus Service-Akzeptanzstellen in 17 europäischen Ländern

-Zugang zur TRAVIS-Buchungsplattform für UTA Kunden

Kleinostheim – UTA Edenred, einer der führenden Mobilitätsdienstleister in Europa und Teil der Edenred-Gruppe, baut sein europaweites Akzeptanznetz für Fahrzeugservice-Leistungen durch eine Partnerschaft mit der Buchungsplattform TRAVIS Road Services weiter aus. Dadurch können UTA Edenred Kunden jetzt bei 1.350 weiteren Servicepartnern in 17 europäischen Ländern UTA Plus Services wie Fahrzeugwäschen, Tankreinigungen, Lkw-Parkplätze und Reparaturen finden, online buchen und mit ihrer Tankkarte bargeldlos beziehen.

„Transportunternehmen und Spediteure stehen immer wieder vor der Herausforderung, europaweit geeignete Servicestandorte zu finden und diese in ihre Routenplanung zu integrieren“, sagt Lukas Schneider, Chief Strategic Partnerships Officer bei UTA Edenred. „Dank der Zusammenarbeit mit TRAVIS Road Services können wir unseren Kunden jetzt Zugang zu einem noch umfassenderen Akzeptanznetz für Fahrzeugservices bieten, das in Europa insgesamt rund 73.000 Stationen umfasst. Das spart Zeit, teure Umwege und vermeidet unnötige Ausfallzeiten im Tagesgeschäft.“

Auch Jochem de Graaf, COO bei TRAVIS Road Services ist von den Vorteilen der Zusammenarbeit überzeugt: „Als einer der führenden Mobilitätsdienstleiser in Europa bietet UTA Edenred seinen Kunden vielfältige Lösungen, die ihnen mehr Komfort und Effizienz bieten und das Flottenmanagement erleichtern. Da wir exakt die gleichen Ziele verfolgen, war die Zusammenarbeit mit UTA Edenred für uns ein logischer Schritt. Denn neben einem erweiterten Netz an Servicestandorten haben UTA Edenred Kunden jetzt auch Zugang zu unserer Online-Buchungsplattform, auf der sie mühelos die gewünschte Serviceleistung finden, buchen und abrechnen können.“

UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG (UTA Edenred) zählt zu den führenden Mobilitätsdienstleistern in Europa. Mit den UTA-Akzeptanzmedien erhalten gewerbliche Kunden mit Fahrzeugflotten aller Größen Zugang zu mehr als 70.000 Akzeptanzstellen in 40 Ländern. UTA Edenred-Kunden beziehen markenunabhängig und bargeldlos konventionelle und alternative Kraftstoffe, nutzen ein kontinuierlich wachsendes Ladenetz für Elektro- und Hybridfahrzeuge, Mautlösungen für 26 Länder Europas und können Werkstattleistungen, Fahrzeugreinigung, Pannen- und Abschleppdienste sowie die Servicevermittlung eines Dienstleisters zur Erstattung von Mehrwert- und Mineralölsteuer in Anspruch nehmen.

Mit Softwarelösungen für Tankplanung, Flottenmanagement, Telematik und einer Smartphone-App für die mobile Tankabwicklung bietet UTA Edenred seinen Kunden eine digitale Plattform mit einem komfortablen, transparenten und sicheren 360°-Mobilitätsangebot.

UTA Edenred wurde 2022 in einer Umfrage des Magazins Wirtschaftswoche und des Kölner Marktforschungsinstituts ServiceValue zum „Besten Tankkarten-Dienstleister für den Mittelstand 2022“ gewählt. Das Unternehmen, das 1963 von Heinrich Eckstein gegründet wurde, ist heute Teil der Edenred SE.

Kontakt

UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG

Dr. Andreas Runkel

Heinrich-Eckstein-Straße 1

63801 Kleinostheim/Mai

+49 6027 509-258

andreas.runkel@uta.com

http://www.uta.com

Bildquelle: © gettyimages/welcomia