Sichler Haushaltsgeräte Smarter WLAN-Luftentfeuchter LFT-300.app

Für ein schimmelfreies und angenehmes Raumklima

– Entfeuchtet bis zu 12 Liter/Tag

– Angenehm leise im Betrieb

– Praktischer 12-Stunden-Timer

– Mobil dank Tragegriff und Rollen

– Kostenlose App ELESION für Steuerung, Timer-Funktion und mehr

– Voll kompatibel zu Geräten mit Smart-Life- und Tuya-App

Dem Schimmel keine Chance geben: Dank einstellbarer Ziel-Luftfeuchtigkeit entfeuchtet man seine Räume zuverlässig. So verhindert man einfach und effektiv Schimmel, Stockflecken sowie Modergeruch – ob in der Wohnung, im Keller oder in der Waschküche.

Rund um die Uhr im Betrieb: Dank Timer-Funktion bestimmt man, wann der WLAN-Luftentfeuchter von Sichler Haushaltsgeräte an- und ausgeht. Ist der Tank voll, schaltet er sich automatisch und von selbst ab. Und bei Bedarf kann man den smarten Luftentfeuchter direkt an den Wasserabfluss anschließen! So braucht man sich auch um den Wassertank keine Gedanken mehr machen.

Per App „ELESION“ weltweit die volle Kontrolle behalten: Am übersichtlichen LED-Display steuert man alle Funktionen und stellt Ziel-Luftfeuchtigkeit, Timer-Laufzeit und mehr ein. Per kostenloser App „ELESION“ kann man sämtliche Einstellungen auch bequem an dem Smartphone oder Tablet-PC vornehmen So sorgt man selbst von unterwegs für optimale Raumfeuchte.

Das Smart Home automatisieren: Sind auch andere kompatible Geräte mit der App gekoppelt, steuert man alles zentral – direkt über das Smartphone!

Das bestehende Smart-Life- und Tuya-System erweitern: Hat man bereits Smarthome-Geräte, die man per entsprechender App steuert, gibt es eine gute Nachricht. Unsere ELESION-Geräte sind mit den Smart-Life- und Tuya-Geräten kompatibel. So bedient man auf Wunsch alle Geräte gemeinsam – auch per automatischer Funktionen!

Angenehm leise im Betrieb: Mit gerade einmal 36 Dezibel auf höchster Stufe ist der Luftentfeuchter angenehm leise im Betrieb.

– Zur Vermeidung von Schimmel in Räumen bis 30 m² Größe

– Timer-Funktion: bis zu 12 Stunden, einstellbar in 1-Stunden-Schritten

– LED-Display und Status-LED für Funktions-Einstellungen

– Einstellbare Ziel-Luftfeuchtigkeit: 30 – 80 % in 5-%-Schritten

– Entfeuchtungs-Leistung: 12 Liter / Tag

– WiFi-kompatibel: für WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

– Kostenlose App „ELESION“ für iOS und Android: für Einstellungen, Steuerung

– Automatische Funktionen programmierbar, z.B. zum Schalten mehrerer Geräte gleichzeitig

– Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch zu einem Smarthome-System kombiniert werden

– Entnehmbarer Wassertank mit 2 Liter: Entfeuchter geht automatisch aus, wenn der Wassertank voll ist

– Anschluss für Dauerbetrieb: einfach Abfluss-Schlauch (nicht enthalten) anschließen

– Waschbarer Filter zum Herausnehmen

– Automatische Frostschutz-Funktion: verhindert bei niedrigen Temperaturen Frostbildung durch gefrierendes Kondensat und schaltet Entfeuchter automatisch ab

– Leiser Betrieb: unter 36 dB

– 4 Rollen für einfaches Transportieren

– Leistung: 160 W

– Arbeitstemperatur: 5 – 35 °C

– Druck: 3,2 MPa

– Kältemittel: R290, 55 g

– Stromversorgung: 230 V

– Maße: 47 x 25 x 22 cm, Gewicht: 11 kg

– Luftentfeuchter LFT-300.app inklusive deutscher Anleitung

