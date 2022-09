Enghouse Contact Center: Mit MS Teams in die Zukunft

Location: Enghouse

Street: Neumarkt 29

City: 4109 – Leipzig (Germany)

Start: 15.09.2022 13:00 Uhr

End: 15.09.2022 14:00 Uhr

Entry: free

get ticket



Leipzig, 07. September 2022 – Contact Center von Enghouse Interactive und die Microsoft-Technologie sind eng miteinander verzahnt. Auf der Suche nach der optimalen Kollaboration können Unternehmen mit der Kombination Enghouse/Microsoft ihre Vision einer agilen Kommunikationsinfrastruktur schnell und sicher verwirklichen. Wie einfach die Integration von MS Teams in ein von Microsoft zertifiziertes Contact Center gelingt, erfahren Interessenten im Webinar am 15. September. Anmeldung.

Ein Contact Center ohne Kollaborations-Tool ist wie ein Rohdiamant. Erst mit dem richtigen Schliff wird aus dem Mineral ein wertvoller Edelstein von höchster Qualität. Enghouse Interactive veredelt seine Contact-Center-Lösungen mit MS Teams. Eine breite Palette an intelligenten Contact-Center-Funktionen sorgt für Customer Experience auf hohem Niveau.

Enghouse Interactive unterstützt individuell bei der optimalen Integration von MS Teams in Contact Center, die On-Prem oder in der Cloud zur Verfügung stehen. Kunden erfahren im Webinar (15. September, 13.00), welch umfangreichen und nutzbringenden Möglichkeiten MS Teams im Contact Center bieten kann.

Die hierfür nötige Expertise hat Enghouse Interactive:

– Weltweit arbeiten über 600 Enghouse-Kunden und rund 25.000 Contact-Center-Agenten im Microsoft-UC-Umfeld.

– Seit 15 Jahren begleitet Enghouse als Development-Partner Microsoft, angefangen mit OCS, Lync, SfB und jetzt Teams.

– Enghouse Interactive ist weltweit einer von insgesamt nur acht Anbietern, deren Lösungen für Microsoft zertifiziert sind.

Enghouse Interactive (EI) ist ein weltweit führender Anbieter von Contact-Center- und Videolösungen, der seit über 35 Jahren Tausende von Kunden betreut. Die Lösungen von EI ermöglichen es Kunden, überzeugende Kundenerlebnisse zu liefern, indem sie das Contact Center von einer Kostenstelle in einen leistungsstarken Wachstumsmotor verwandeln. Enghouse Interactive hat Tausende von Kunden weltweit, um die sich ein globales Netz von Partnern und engagierte Mitarbeiter an 66 internationalen Standorten kümmert. Unter anderem an den deutschen Standorten Leipzig, München und Ahlen, im österreichischen Wien und im belgischen Temse.Enghouse Interactive ist die Tochtergesellschaft von Enghouse Systems Limited, einer Software- und Dienstleistungsgesellschaft, die an der Toronto-Börse (TSX) unter dem Symbol „ENGH“ notiert ist. Gegründet im Jahr 1984 ist Enghouse Systems ein nachhaltig profitables Unternehmen, das sowohl organisch als auch durch den Erwerb von hoch angesehenen Spezialisten einschließlich Andtek, Arc, CosmoCom, Datapulse, IAT, IT Sonix/Elsbeth, Presence Technology, Reitek, Safeharbor, Syntellect, Telrex, Trio, Voxtron, Survox, Zeacom und Vidyo gewachsen ist. Informationen: http://www.enghouseinteractive.de

Bildquelle: Enghouse Interactive