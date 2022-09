Ford als offizieller Mobilitätspartner von Harley-Davidson auf der European Bike Week 2022 vertreten

Ford ist Mobilitätspartner von Harley-Davidson in Deutschland, Österreich und in der Schweiz – mit eigenem Ausstellungsstand auf der European Bike Week 2022 in Kärnten

Ford Bronco* als Produkthighlight

Die European Bike Week 2022 findet vom 6. bis 11. September im österreichischen Finkenstein am Faaker See statt. Erwartet werden mehr als 100.000 Besucher

Am Dienstag, den 6. September 2022, öffnet die 24. European Bike Week ihre Tore. Das kultige Motorrad- und Harley-Davidson-Treffen lockt jährlich mehr als hunderttausend Fans der amerikanischen Kultmarke an den idyllisch gelegenen Faaker See in Kärnten, dem südlichsten Bundesland der Republik Österreich. Erwartungsgemäß wird die gesamte Region rund um die Marktgemeinde Finkenstein bis einschließlich Sonntag, dem 11. September im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen. Ford ist seit 2022 offizieller Mobilitätspartner von Harley-Davidson in Deutschland, Österreich und in der Schweiz. In dieser Eigenschaft wird der Automobilhersteller vor Ort mit einem eigenen Ausstellungsstand vertreten sein.

Zu den Highlights auf dem Ford-Stand zählt der neue Ford Bronco*. Die US-amerikanische Geländewagen-Ikone kommt Ende des nächsten Jahres in begrenzter Stückzahl in einigen europäischen Ländern auf den Markt, darunter Deutschland. Der unverwechselbare Look des Off-Roaders greift zahlreiche Design-Elemente seines 1966 erstmals vorgestellten Urahnen auf und interpretiert sie auf höchst moderne Weise neu. Dank seines Allradantriebs und seiner Assistenzsysteme hat sich der neue Ford Bronco* überdies den Beinamen „G.O.A.T.“ verdient. Das Kürzel steht für „Goes. Over. Any. Terrain.“ und bedeutet so viel wie: Kein Terrain ist ihm zu schwierig! Darüber hinaus plant Ford die Präsentation weiterer Zug- und Showfahrzeuge auf der European Bike Week 2022, darunter der beeindruckende Ford Ranger Raptor** mit 2,0-Liter-EcoBlue-Dieselmotor, der eine souveräne Leistung von 156 kW (213 PS) bietet und ein maximales Drehmoment von 500 Newtonmetern mobilisiert.

Sowohl Ford als auch Harley-Davidson mit der Sub-Brand LiveWire® treiben die Transformation hin zur elektrischen Mobilität voran. Als Beispiele werden auf dem Ford-Ausstellungsstand attraktive Elektrofahrzeuge zu sehen sein. Geplant ist etwa die Präsentation eines vollelektrischen Ford Mustang Mach-E***. Der ebenfalls vollelektrische E-Transit wird auf der European Bike Week 2022 seine Vorzüge als leichtes Nutzfahrzeug demonstrieren. Sein bordeigener Pro Power Onboard-Generator soll dazu dienen, eine rein batterie-elektrisch angetriebene LiveWire® aus dem Hause Harley-Davidson mit Ladestrom zu versorgen.

Im Rahmen der diesjährigen European Bike Week wird es wieder ein Harley-Village rund um das Bauernmarktgelände am Faaker See mit zahlreichen Harley-Handelsvertretungen und vielen weiteren Ausstellern geben.

Unter dem Motto „Mehr Bike, mehr Style, mehr Harley“ fanden erst kürzlich die Hamburg Harley Days 2022 statt. Als Mobilitätspartner von Harley Davidson stellte Ford dort vom 24. bis 26. Juni ausgewählte Top-Varianten des Ford Ranger als Zug- und Showfahrzeuge für die Veranstaltungen des Motorradherstellers bereit.

* Kraftstoffverbrauch des neuen Ford Bronco in l/100 km: Offiziell homologierte Kraftstoffverbrauchs- und CO2-Emissionswerte werden kurz vor dem Verkaufsdatum veröffentlicht.

** Kraftstoffverbrauch und CO2-Emissionen des Ford Ranger: Alle Ford Ranger-Modelle sind in Deutschland als Lkw homologiert.

*** Verbrauchswerte des Ford Mach-E (kombiniert): Stromverbrauch: 21,2-17,2 kWh/100 km; CO2- Emissionen im Fahrbetrieb: 0 g/km*

* Seit dem 1. September 2017 werden bestimmte Neuwagen nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure, WLTP), einem neuen, realistischeren Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen, typgenehmigt. Seit dem 1. September 2018 hat das WLTP den Neuen Europäischen Fahrzyklus (NEFZ), das bisherige Prüfverfahren, ersetzt. Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO2-Emissionswerte in vielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen. Die angegebenen Werte dieses Fahrzeugtyps wurden anhand des neuen WLTP-Testzyklus ermittelt. Bitte beachten Sie, dass für CO2-Ausstoß-basierte Steuern oder Abgaben seit dem 1. September 2018 die nach WLTP ermittelten Werte als Berechnungsgrundlage herangezogen werden.

Hinweis zu Kraftstoffverbrauch, Stromverbrauch und CO2-Emissionen:

Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.

Hinweis nach Richtlinie 1999/94/EG: Der Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. CO2 ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem ‚Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen‘ entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei http://www.dat.de/ unentgeltlich erhältlich ist. Für weitere Informationen siehe Pkw-EnVKV-Verordnung.

Ford-Werke GmbH

Die Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller und Mobilitätsanbieter mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln, Saarlouis und Aachen rund 19.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung im Jahr 1925 haben die Ford-Werke mehr als 47 Millionen Fahrzeuge produziert. Weitere Presse-Informationen finden Sie unter http://www.media.ford.com.

