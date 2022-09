Autohaus Reinhold in Storkow – spannende Jobs , interessante Aufgaben

Sie sind auf der Suche nach neuen Herausforderungen. Bewerben Sie sich beim Autohaus Reinhold in Storkow.

Durchstarten im Kfz-Service: neuer Job mit 1.000 PS

Jeden Monat hunderte PS betreuen – ein Traum, den das Citroen Autohaus Reinhold in Storkow wahr macht. Der Fachbetrieb aus dem Landkreis Oder-Spree sucht ab sofort neue Mitarbeiter (m/w/d) für sein Team. Geboten wird „dreimal mehr“, wie der Firmenchef verrät.

Mehr Verantwortung, mehr Teamwork, mehr Karriere

„Das Besondere in unserem Unternehmen ist das starke Teamwork“, erklärt Herr Reinhold, Geschäftsführer des Citroen Autohauses. Sein Team genießt höchstes Vertrauen und das zeigt sich in der täglichen Arbeit. Hier kann jeder Verantwortung übernehmen und an spannenden Aufgaben arbeiten. Dazu gehören:

– Kfz-Reparaturen und Wartungsarbeiten für alle Marken

– Vorbereitung von Haupt- und Abgasuntersuchungen

– Reifenservice

Dabei gibt sich das Team buchstäblich den Schraubenschlüssel in die Hand, denn hier lässt keiner den anderen hängen. Dieser Zusammenhalt ist wichtig und wird vom Autohaus gefördert. Gleiches gilt für die Karriere: Mitarbeiter haben viele Möglichkeiten, sich weiterzubilden und neue Kompetenzen zu sammeln.

Das Angebot auf einen Blick

– Das Citroen Autohaus in Storkow bietet abwechslungsreiche Aufgaben mit hoher Eigenverantwortung

– Ein junges und motiviertes Team wartet auf Verstärkung

– Es gibt zahlreiche Weiterbildungsmöglichkeiten

– Alle Angestellten bekommen attraktive Rabatte auf Reifen und Reparaturen

Berufseinsteiger herzlich willkommen

„Im Team ist jeder willkommen, dessen Herz für Autos, Reifen und Motortechnik schlägt.“ Mit diesen Worten lädt Herr Reinhold neue Fachkräfte in sein Autohaus ein. Damit richtet er seine Einladung bewusst an Berufseinsteiger. Wer demnächst seinen Abschluss als Kfz-Mechatroniker (oder in einem artverwandten Beruf) macht, kann seine Karriere sofort im Autohaus starten und hat einen sicheren Arbeitsplatz mit besten Zukunftsaussichten.

Den Arbeitsplatz wechseln? Neue Herausforderungen für Berufserfahrene

Der aktuelle Job bietet keine Herausforderungen mehr? Wer Berufserfahrung hat und sich gerne neu orientieren möchte, ist im Autohaus Reinhold in Storkow ebenfalls jederzeit willkommen. „Wer wechseln will, findet bei uns viele Chancen, um seine Karriere weiter zu gestalten“, erklärt Inhaber Herr Reinhold und ergänzt: „Arbeit gibt es genug.“ Damit ist die neue Stelle als Kfz-Mechatroniker besonders sicher und eine Entscheidung für die Zukunft.

Was sollten Bewerber mitbringen?

„Wichtig ist uns ein serviceorientiertes und freundliches Auftreten“, erläutert Herr Reinhold . Zudem sollten Bewerber gerne im Team arbeiten und lösungsorientiert denken. Echte Verantwortung, ein kompetentes Team und starke Leistungen – mit diesen Worten beschreibt das Autohaus, worum es geht.

Weiterbildung als Karrieremotor

Ein großer Vorteil für alle Mitarbeiter im Team des Autohauses sind die vielseitigen Weiterbildungschancen. Gerade im Bereich Kfz-Mechatronik entwickeln sich die neuen Aufgaben schnell. Aktuell sind Kompetenzen in den Bereichen E-Fahrzeugtechnik, Hybridfahrzeuge, Plug-ins etc. sehr gefragt. Diesen Trend hat die Geschäftsführung im Autohaus schon vor Jahren erkannt und setzt voll auf Weiterbildung. Wer an den Autos der Zukunft schrauben möchte – oder sie mit Tablet und Laptop warten will – legt hier das Fundament für seine Zukunft. So können sich Bewerber nicht nur heute, sondern auch in den nächsten Jahren auf viele spannende und abwechslungsreiche Aufgaben freuen.

Autohaus Reinhold in Storkow – Ihr Citroen Partner für Neu- und Gebrauchtwagen. Wir bieten Ankauf, Verkauf, Service und Wartung.

