IBC 2022: NETGEAR zeigt sein komplettes AV-Line Portfolio, einschließlich der preisgekrönten professionellen AV-Switches

Neuer NETGEAR Engage™ Controller und die M4250 Desktop-Switches verstärken die AV-fokussierte Produktlinie mit verbesserter Benutzerfreundlichkeit und begehrtem Formfaktor. Das gesamte AV-Portfolio steht für Demo-Vorführungen zur Verfügung.

München, 06. September 2022 – NETGEAR® (NASDAQ: NTGR), weltweit führender Anbieter innovativer Netzwerk- und Speicherlösungen für kleinere und mittelständische Unternehmen (SMBs), stellt auf der jährlichen International Broadcasting Convention (IBC) in Amsterdam vom 09. bis 12. September an Stand 1.C16 drei neue AV-over-IP-Produkte vor.

Als weltweit führende Medien- und Unterhaltungsmesse ist die IBC 2022 die internationale Plattform für innovative Technologieunternehmen und Lösungsanbieter. NETGEAR wird sein komplettes Portfolio an AV-Line Switches ausstellen, darunter die 1G Switches der M4250 Serie, die 1G und 10G Switches der M4300 sowie die 100G der M4500 Serie. Zudem werden die NETGEAR Switches während der gesamten Messe bei einer Vielzahl von Industrie-Partnern eingesetzt.

Im Rahmen der Veranstaltung werden NETGEAR Vertreter aus den EMEA-Ländern sowie das NETGEAR ProAV Design-Team vor Ort sein, um die NETGEAR AV-Lösungen zu präsentieren, praktische Tipps zu geben und Empfehlungen für Implementierungen zu vorzustellen.

Zu den auf der Messe ausgestellten Produkten gehören:

-Die neue NETGEAR Engage™ Controller Applikation, die auf dem Erfolg der bahnbrechenden grafischen AV-Benutzeroberfläche (GUI) der Managed Switches der M4250 Serie aufbaut und eine leistungsstarke zentrale Verwaltung der M4250 und M4300 Switches ermöglicht, die in AV-Netzwerken eingesetzt werden.

Der Engage Controller bietet einen einfachen, AV-freundlichen, vorlagenbasierten Ansatz für Switch-Konfigurationen. Dieser optimierte Arbeitsablauf ermöglicht es AV-Integratoren und -Installateuren, direkt in Projekte einzusteigen und sich darauf zu verlassen, dass alle Netzwerkeinstellungen für ihre AV-Anwendungen korrekt sind. Dadurch entfällt die umständliche Einrichtung, die normalerweise mit Netzwerk-Switch-Konfigurationen verbunden sind.

Diese neue Stand-Alone-Softwarelösung wird kostenlos für Windows® und Mac® erhältlich sein. Die einfache Applikation kann von einem USB-Laufwerk aus gestartet werden und macht die Konfiguration von Switches für AV-over-IP zu einem Kinderspiel.

-Die neuen M4250 Desktop-Modelle

Zusammen mit dem neuen NETGEAR Engage™ Controller wird das M4250-Portfolio um zwei neue Modelle erweitert – die kompakten M4250 Desktop-Modelle. Seit der Markteinführung haben die Managed M4250 AV-Line Switches, dank des AV-orientierten Designs, der einzigartigen AV-GUI und der gleichen Out-of-the-Box-Funktionalität wie bei den beliebten M4300- und M4500-Switches, neue Maßstäbe in der ProAV-Branche gesetzt. Die neuen M4250 Desktop-Modelle bestechen durch ihren kompakten Formfaktor: sie sind klein genug, um hinter einem Monitor bzw. Screen zu verschwinden oder unter einem Konferenzraumtisch Platz zu finden, bieten aber trotzdem volle Funktionalität für komplexe Installationen.

Zusätzliche Produktspezifikationen:

-Der neue M4250 9G1F-PoE+ (GSM4210PD), der auf Audio-Installationen abzielt, ist lüfterlos und verfügt über 8x 1G PoE+ Ports und einen weiteren 1G Standard-Port sowie 1x SFP Port für Uplinks.

-Das Begleitmodell M4250 8G2XF-PoE+ (GSM4210PX) verfügt über einstellbare Lüfter und 8x 1G PoE+ Ports mit zusätzlichen 2x SFP+ Ports für Uplinks mit höherer Bandbreite, die in Videoinstallationen benötigt werden.

„NETGEAR hat die Entwicklung in der ProAV-Welt und insbesondere die Fortschritte bei AV-over-IP-Installationen erkannt, die die Möglichkeiten der Branche verändern“, sagt Laurent Masia, Director of Product Line Management für Managed Switches bei NETGEAR. „Das jüngste Beispiel für unser Engagement in diesem Bereich ist die Kombination dieser neuen Produkte, die unsere Managed Switch Produktlinie weiter aufwerten und eine völlig neue Art der Switch-Konfiguration ermöglichen, die speziell für AV-Profis entwickelt wurde.“

ProAV-Partnerschaften werden kontinuierlich ausgebaut

NETGEAR verfügt mittlerweile über ein Netzwerk von über 150 ProAV-Technologiepartnern weltweit. Die Liste umfasst die bekanntesten Namen der Branche und die aufstrebenden Innovatoren der AV-over-IP-Technologie, was das Engagement von NETGEAR in der Branche bestätigt. Da weltweit immer mehr AV-over-IP-Technologien eingeführt werden, arbeiten Unternehmen aus den Bereichen Endgeräte, Displays, Kameras und strukturierte Verkabelung mit NETGEAR zusammen, um durch umfangreiche Tests und gegenseitige Zertifizierungen vollständige Kompatibilität zu gewährleisten.

Die jüngsten Partnerschaften von NETGEAR mit ProAV-Herstellern reichen von den größten Namen der Branche bis hin zu kleinen Unternehmen, die Produkte und Lösungen mit innovativer AV-over-IP-Technologie herstellen. „Wenn man sich den neuesten ProAV-Switch ansieht, merkt man, dass NETGEAR sich mit AV auskennt und tatsächlich eine Lösung entwickelt hat, die die hohen Bandbreitenanforderungen für eine AV-Umgebung erfüllt“, so Jatan Shah, Vice President von QSC. „NETGEAR hat es einfach verstanden.“

Eine vollständige Liste der NETGEAR ProAV-Partner finden Sie hier:

https://www.netgear.com/de/business/solutions/proav-partners/

Verfügbarkeiten und Preise

Der neue NETGEAR Engage™ Controller wird noch im September zum kostenlosen Download unter www.NETGEAR.com/engage zur Verfügung stehen.

Der M4250 9G1F-PoE+ (GSM4210PD) wird zur UVP von 679,99 EUR (inkl. MwSt) und das Begleitmodell M4250 8G2XF-PoE+ (GSM4210PX) zu einer UVP von 999,99 EUR (inkl. MwSt) im September 2022 im führenden Fachhandel und Online verfügbar sein. Weitere Informationen zur Familie der NETGEAR M4250 Switches finden Sie auch unter https://www.netgear.com/de/business/solutions/av-over-ip/

NETGEAR Press-Kit B2C: https://bit.ly/Presse-Netgear-B2C

NETGEAR Press-Kit B2B: https://bit.ly/Presse-Netgear-B2B

