Objectivity & Multiverse Computing

Eine Allianz, um quantenbasierte Lösungen in EMEA einzuführen. Wir gehen einen Schritt weiter – Quanten Computing als Game Changer

Wir freuen uns, unsere Zusammenarbeit mit Multiverse Computing bekannt zu geben – ein Deep-Tech-Unternehmen für die Quantum Softwareentwicklung.

Gemeinsam werden wir Lösungen für Unternehmen in Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA) anbieten und dabei die Singularity-Plattform von Multiverse nutzen. Singularity ist eine benutzerfreundliche Middleware, die Quanten- und Quanten-inspirierte Algorithmen einsetzt, maschinelles Lernen unterstützt, Systemsimulationen durchführt und vieles mehr, ohne dass wissenschaftliches Fachwissen erforderlich ist. Multiverse Computing ist eines der größten Quantensoftwareunternehmen der Welt, mit Niederlassungen in Spanien, Frankreich, Deutschland und Nordamerika und wurde dieses Jahres in einem Bericht von Gartner genannt als „2022 Cool Vendor in Quantum Computing“.

Diese Partnerschaft wird sich zunächst darauf konzentrieren, quantenbasierte Lösungen in den Bereichen Finanzen, Fertigung, Gesundheitswesen/Life Sciences und Einzelhandel anzubieten.

Enrique Lizaso Olmos, CEO von Multiverse Computing sagt zu dieser Zusammenarbeit: „Wir sind begeistert mit Objectivity zusammenzuarbeiten, um ihr Serviceangebot zu erweitern und ihren Kunden Quantenlösungen anzubieten. Es war von Anfang an offensichtlich, dass wir eine komplementäre Firmenkultur und die Leidenschaft teilen, echte Geschäftsprobleme für Kunden zu lösen.“

„Wir haben schon vor einiger Zeit erkannt, dass Quanten für unsere Kunden zu einer bedeutenden neuen Technologie wird“, sagte dazu Rob Helle, Gründer und CEO von Objectivity. „Wir haben die Branche recherchiert und festgestellt, dass Multiverse das Fachwissen bietet, das wir benötigen, um unseren Kunden dabei zu helfen, Quanten Computing zu verstehen und Lösungen zu implementieren.“

Über Multiversum-Computing

Multiverse Computing ist ein führendes Unternehmen für Quantensoftware, das Quanten- und quanteninspirierte Lösungen anwendet, um komplexe Probleme anzugehen. Die Expertise des Unternehmens in Quantenalgorithmen und quanteninspirierten Algorithmen bedeutet, dass es maximale Ergebnisse sowohl mit aktuellen Quantengeräten als auch mit klassischen Computern erzielen kann. Sein Flaggschiffprodukt, Singularity, ermöglicht es Fachleuten aus allen Branchen, Quanten Computing mit gängigen Softwaretools zu nutzen.

Über Objectivity

Objectivity ist ein werteorientiertes Softwareentwicklungsunternehmen, spezialisiert auf die Bereitstellung von kundenspezifischer Softwarelösungen, digitale Transformation und IT-Consulting. Innovatives Denken und jahrzehntelanges Know-how wird eingesetzt, um Kunden weltweit zu helfen, die neuesten Technologien in Form von relevanten digitalen Lösungen zu nutzen. Immer am Puls der Zeit haben wir schnell erkannt, was Quanten Computing für unsere Kunden leisten kann und freuen uns auf die Zusammenarbeit und viele spannende neue Lösungen.

