Alles, was man wissen soll

Führerschein in den VAE

Wollen Sie nach Dubai ziehen, planen Sie dort eine Immobilie kaufen, aus beruflichen Gründen oder für einen längeren Urlaub einen längeren Aufenthalt in den VAE, dann kann der Erwerb eines Führerscheins für die VAE viele Vorteile haben.

Ein Vorteil ist, dass Sie nicht ständig auf das öffentliche Verkehrssystem angewiesen sind. Die Vorschriften und Regeln für das Autofahren in den VAE und den Erwerb eines Führerscheins können vor allem für neu angekommene Besucher oder Expats eine Herausforderung darstellen.

Dennoch ist das Verfahren ziemlich einfach, wenn Sie sich aller Schritte bewusst sind und die neuesten rechtlichen Informationen über den aktuellen Führerschein in den Vereinigten Arabischen Emiraten haben. Die gute Nachricht ist, dass internationale Führerscheine bestimmter Länder problemlos umgeschrieben werden können, sobald Sie dazu bereit sind.

Wir haben alle wichtigen Informationen zu den Anforderungen, Unterlagen, Gebühren und Feinheiten zusammengetragen, die man beachten muss, wenn man einen Führerschein in den VAE erwerben möchte.

Überblick über das Autofahren in den VAE

Zunächst einmal muss man wissen, dass in den VAE Rechtsverkehr herrscht, d. h. der Fahrer muss auf der linken Seite des Fahrzeugs sitzen und auf einer zweispurigen Straße fährt man auf der rechten Seite. Rechtlich gesehen müssen Sie jederzeit Ihren Führerschein, Ihre Zulassungskarte oder Ihre Personalien und Ihren Emirates ID mit sich führen. Beachten Sie außerdem die folgenden Geschwindigkeitsbegrenzungen auf den Straßen der VAE:

– Wohngebiete: 31 mph

– Städtische Gebiete: 50 mph

– Autobahnen: 75 mph

Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass die Benutzung von Mobiltelefonen verboten ist, es sei denn, es handelt sich um eine Freisprechanlage. Sowohl Beifahrer als auch Fahrer müssen den Sicherheitsgurt anlegen, und Kinder unter 10 Jahren dürfen nicht auf dem Vordersitz sitzen. Die wichtigste Verkehrsvorschrift ist natürlich, dass das Fahren unter Alkoholeinfluss oder in betrunkenem Zustand absolut verboten ist, unabhängig von der konsumierten Menge. Neben einer Geldstrafe zwischen 20.000 und 30.000 AED (5.500 bis 8.200 USD) kann man auch seinen Führerschein für eine bestimmte Zeit verlieren und bis zu drei Jahre ins Gefängnis gehen.

System der schwarzen Punkte

Wenn Sie gegen die Verkehrsregeln verstoßen, ist die Strafe nicht nur auf ein Bußgeld beschränkt. In den Emiraten gibt es ein Schwarzpunktesystem, bei dem Sie für Verkehrsverstöße Schwarzpunkte erhalten können. Die Höchstzahl der Punkte pro Person beträgt 24. Bei Überschreitung der Höchstzahl kann ein einjähriges Fahrverbot für alle Arten von Fahrzeugen verhängt werden. Jeder Verkehrsübertretung wird eine unterschiedliche Anzahl von Punkten zugewiesen. Wenn Sie zum Beispiel unter Alkoholeinfluss Auto fahren, erhalten Sie sofort 24 Punkte. In der Zwischenzeit kann abgelenktes Fahren zu 4 zusätzlichen Punkten führen. Die schwarzen Punkte sind 1 Jahr lang gültig, danach werden sie aus dem System gelöscht, und die Fahrer können wieder von vorne anfangen.

Wie man eine Strafzettel in Dubai bezahlen kann

Fahrstil der VAE-Bewohner

Die größte Herausforderung für US-amerikanische und europäische Fahrer ist das allgemeine Verkehrsverhalten. Trotz strenger Vorschriften und Gebühren gibt es viele Einheimische, die ohne Sicherheitsgurte fahren, zu schnell fahren und ihre Mobiltelefone benutzen. Andere Probleme, die auf den Straßen der VAE häufig vorkommen, sind das Überholen, Abbiegen ohne Blinker, Fahren ohne Licht und vieles mehr. Egal, wie sehr Sie sich über andere Fahrer ärgern, machen Sie ihnen gegenüber keine Handbewegungen, da diese als unhöflich empfunden werden können. In den VAE werden auch Fluchen oder obszöne Handgesten in der Öffentlichkeit bestraft.

Führerscheine

Obwohl die 7 Emirate ein einziges Land bilden, sind die Bedingungen für den Erwerb von Dokumenten in jedem einzelnen Emirat unterschiedlich. Es wird daher dringend empfohlen, den Führerschein in dem Emirat zu erwerben, in dem Sie ein Aufenthaltsvisum erhalten haben, um Probleme zu vermeiden. Sie müssen auch bedenken, dass unabhängig davon, aus welchem Land Sie kommen oder ob Sie bereits einen Führerschein besitzen, eine Emirates ID ein Muss ist, wenn Sie einen Führerschein in den VAE beantragen.

Das Mindestalter für das Führen eines Fahrzeugs in den VAE beträgt 18 Jahre, es ist jedoch möglich, den Führerschein bereits 6 Monate vor Erreichen des erforderlichen Alters zu beantragen. Wenn Sie in den Emiraten arbeiten oder dauerhaft dort leben, können Sie den Führerschein Ihres Heimatlandes nicht zum Führen eines Fahrzeugs in den VAE verwenden. Das Mindestalter für die Anmietung eines Autos in den Vereinigten Arabischen Emiraten beträgt 21 Jahre.

Bei der Beantragung eines Führerscheins für die VAE sind mehrere Faktoren zu berücksichtigen, darunter Ihr Heimatland und die Art des Führerscheins, den Sie bereits besitzen. Die VAE haben eine Liste bestimmter Länder, deren Passinhaber ihren nicht abgelaufenen Führerschein einfach auf einen Führerschein der VAE übertragen können. Da sich diese Liste ständig ändert, wird dringend empfohlen, die aktuellen Informationen auf der offiziellen Website der RTA (Roads and Transport Authority) zu überprüfen. Außerdem dürfen VAE-Bürger nicht mit einem in ihrem Heimatland ausgestellten Führerschein in den VAE fahren, da sie sonst bis zu drei Monate Gefängnis oder eine Geldstrafe von bis zu 5.000 AED (1.400 USD) riskieren.

Erneuerung des Führerscheins

Führerscheine werden für Staatsangehörige der GCC und der VAE nach 10 Jahren erneuert, während die Frist für alle anderen auf 5 Jahre verkürzt wird. Die Erneuerung kann in den meisten Emiraten online vorgenommen werden. Stellen Sie jedoch sicher, dass Sie zuvor alle Ihre Bußgelder begleichen. Wer die Erneuerung des Führerscheins länger als einen Monat hinauszögert, muss eine monatliche Geldstrafe von 10 AED (2,7 USD) zahlen.

Erneuerung des Führerscheins in Dubai

RTA-Antrag

Um verschiedene Fahrzeug- und Zulassungsdienste in Dubai zu erledigen, müssen Autobesitzer lediglich ihr Smartphone oder einen Laptop benutzen. Derzeit bietet die RTA 136 Dienstleistungen speziell für Autofahrer in Dubai an, darunter Lern- und Fahrgenehmigungen, Parkgenehmigungen und vieles mehr. Speziell für Führerscheine ist es möglich, einen neuen prüfungsbasierten Führerschein, eine Erneuerung und einen internationalen Führerschein von Ihrem Telefon aus zu beantragen.

Fahren mit einem ausländischen Führerschein

Touristen, die im Besitz eines Führerscheins aus bestimmten Ländern wie den GCC-Staaten, den USA, dem Vereinigten Königreich, Malta, Bulgarien, Kanada und anderen sind, können diesen in den VAE benutzen. Die vollständige Liste kann auf der offiziellen Website der RTA eingesehen werden. Wenn Sie ein Auto mieten, erkundigen Sie sich vorher bei der Autovermietung, ob der Führerschein Ihres Heimatlandes akzeptiert wird oder ob Sie einen internationalen Führerschein benötigen, um in den VAE fahren zu können. Einen internationalen Führerschein können Sie in Ihrem Heimatland oder im Land Ihres Wohnsitzes beantragen, bevor Sie reisen.

Ein in den VAE von einem Dritten zugelassenes Fahrzeug kann nur von einem VAE-Bürger mit einem gültigen VAE-Führerschein gefahren werden. Personen mit einem Touristenvisum dürfen kein Privatfahrzeug in den VAE fahren, es sei denn, sie sind enge Verwandte des Eigentümers. Falls Bußgelder fällig werden, ist der Fahrzeughalter rechtlich für deren Bezahlung verantwortlich.

Umtausch eines ausländischen Führerscheins

Wie bereits erwähnt, ist es in bestimmten Fällen möglich, den Führerschein des Landes, dessen Staatsangehörigkeit Sie besitzen, in einen VAE-Führerschein umzutauschen, ohne dass Sie Fahrstunden nehmen müssen. Zu diesen Ländern gehören die USA, das Vereinigte Königreich, Irland, Frankreich, Saudi-Arabien, Australien und andere. Dabei ist zu beachten, dass der Führerschein noch gültig sein oder innerhalb eines Jahres ablaufen muss und dass der Antragsteller Staatsbürger des Landes sein muss, in dem der Führerschein registriert wurde. In Dubai ist es möglich, einen neuen Führerschein zu beantragen, indem man den alten über die RTA-App umtauscht.

Erforderliche Dokumente

Nachfolgend finden Sie eine Liste der erforderlichen Unterlagen für den Erhalt eines Führerscheins:

– Original-Führerschein der Ausnahmeländer plus eine Kopie

– Elektronischer Sehtestbericht (kann bei jedem Optiker gemacht werden)

– Original eines gültigen Personalausweises der Emirate plus Kopien

– Legalisierte Übersetzung des Führerscheins, wenn das Original nicht in Englisch oder Arabisch war

– 2 Fotos in Passgröße.

– NOC vom Sponsor (falls von der zuständigen Verkehrsbehörde verlangt)

Im Juni 2020 gab die Straßen- und Verkehrsbehörde von Dubai bekannt, dass alle Einwohner des Emirats einen Antrag auf Erteilung eines Führerscheins stellen können, ohne dass eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Arbeitgebers erforderlich ist.

Service-Gebühren

Folgende Gebühren sind zu erwarten:

– Eröffnung einer Akte – AED 200 (USD 55)

– Ausstellung eines Führerscheins – AED 600 (USD 165)

– Handbuch – AED 50 (USD 14)

– Gebühren für Wissen und Innovation – AED 20 (USD 5,5)

In der Regel wird die Lizenz noch am selben Tag beantragt und bearbeitet, d. h. Sie erhalten Ihre nagelneue VAE-Lizenz innerhalb weniger Stunden nach Einreichung Ihrer Unterlagen.

Schritt-für-Schritt-Verfahren

Nach Vorlage der erforderlichen Dokumente im Service-Center werden die folgenden Schritte durchgeführt:

– Die Echtheit des Führerscheins wird überprüft

– Eine Verkehrsakte wird angelegt, falls der Kunde den Antrag zum ersten Mal stellt

– Der Kunde bezahlt die oben genannten Gebühren im Zentrum

– Eine elektronische Kopie der Quittung wird per E-Mail sowie per Textnachricht an die vom Kunden angegebenen Kontaktdaten gesendet

– An die registrierte Telefonnummer wird eine Nachricht mit einem Link zum Herunterladen einer Kopie der Transaktionsbestätigung gesendet.

– Sobald die Quittung ausgestellt und ausgedruckt ist, erhält der Kunde den Führerschein für die VAE.

Erwerb eines Führerscheins

Wenn Sie nicht in einem der von der Visumspflicht befreiten Länder ansässig sind, müssen Sie einige weitere Schritte unternehmen, um einen Führerschein für die VAE zu erhalten. Das müssen Sie:

– Einwohner oder Bürger der VAE sein

– Medizinisch fit sein (mit Sehtest)

– 17 Jahre und 6 Monate alt oder älter sein

– Teilnahme an einem Ausbildungs- und Qualifizierungsprogramm, das von einem zugelassenen Fahrinstitut angeboten wird

– Bestehen der theoretischen und praktischen Prüfungen

Die Liste der zugelassenen Fahrschulen ist auf der offiziellen Website des Regierungsportals der Vereinigten Arabischen Emirate zu finden. Die Kosten für die Dienstleistungen dieser Institute belaufen sich auf mindestens 2.500 AED (680 USD).

Erforderliche Dokumente und Gebühren

Für die Eröffnung einer Verkehrsakte sind folgende Dokumente erforderlich:

– Kopie des Reisepasses und der Seite mit dem Aufenthaltsvisum

– Kopie und Original des Personalausweises der Emirate

– 2 Passbilder

– Bericht über den Sehtest

– Unbedenklichkeitsbescheinigung (NOC) des Sponsors (falls erforderlich)

Sie müssen Servicegebühren entrichten, darunter 200 AED (55 USD) für die Prüfung und 20 AED (5,5 USD) für Wissen und Innovation. Die Anzahl der Fahrstunden, die Sie absolvieren müssen, hängt stark von Ihrer bisherigen Fahrpraxis ab. In der Regel müssen sich Fahrschüler, die noch keinen Führerschein aus einem anderen Land besitzen, für 20 Unterrichtsstunden (10 x 2 Stunden) anmelden.

Tests während der Prüfung

Bei der Beantragung eines Führerscheins gibt es insgesamt 4 Prüfungen:

– Theoretische Prüfung. Diese wird vor der abschließenden Prüfung auf der Straße am Computer absolviert. Sie prüft Ihr Verständnis von Verkehrsgesetzen, Sicherheitsverfahren und Risikowahrnehmung beim Fahren. Sie besteht in der Regel aus 35 Multiple-Choice-Fragen und wird in der Fahrschule Ihrer Wahl durchgeführt.

– Einparkprüfung. Diese wird auf dem Gelände der Fahrschule durchgeführt. Geprüft werden das Einparken in Schräglage, das Einparken in eine Garage, das parallele Einparken, eine Notbremsung und das Einparken am Hang.

– Feststellungsprüfung. Dabei handelt es sich im Grunde genommen um einen Probetest für die Prüfung im Straßenverkehr. Ihr Ausbilder wird Ihnen den besten Termin für die Prüfung nennen, damit er sich überlegen kann, wann Sie Ihre Prüfung auf der Straße ablegen können. In dieser Phase haben Sie nur 10 Minuten Zeit, um Ihr Fahrkönnen unter Beweis zu stellen.

– Fahrprüfung auf der Straße. Für die Dauer dieser Prüfung gibt es keine strengen Vorgaben, sie kann von einigen Minuten bis zu einer halben Stunde dauern. Zu dem Ihnen zugewiesenen Prüfungstermin müssen Sie Ihre Fahrakte, bestehend aus zwei Passfotos und der Zahlung der Prüfungsgebühr, mitbringen. Denken Sie daran, dass Sie in manchen Fällen mit anderen Fahrern, die ebenfalls an der Prüfung teilnehmen, zusammen in einem Auto sitzen können.

Nach Abschluss der Prüfung auf der Straße erhalten Sie Ihre Ergebnisse unmittelbar nach Ihrer Rückkehr ins Fahrzentrum. Wenn Sie die Prüfung nicht bestanden haben, müssen Sie 7 weitere Unterrichtsstunden absolvieren, bevor Sie eine weitere Fahrprüfung ablegen können. Wenn Sie die Prüfung bestanden haben, erhalten Sie vom Prüfer das Zulassungspapier, das Sie am Pass-Schalter vorlegen müssen, sowie Ihre Emirates ID und die Führerscheingebühr. Ihr nagelneuer VAE-Führerschein wird an Ort und Stelle ausgestellt und ist für einheimische Bürger, Staatsangehörige der GCC-Staaten und alle anderen Nationalitäten zwei Jahre lang gültig.

Zusammenfassung

– Fahren unter Alkoholeinfluss oder unter Drogeneinfluss kann in den VAE zu Gefängnisstrafen, einer hohen Geldstrafe und 24 Punkten führen

– Trotz der strengen Verkehrsvorschriften haben die Einheimischen in den VAE ein unberechenbares Fahrverhalten

– Obwohl das Mindestalter für das Führen eines Fahrzeugs bei 18 Jahren liegt, kann man den Führerschein bereits ein halbes Jahr vor Erreichen des erforderlichen Alters beantragen.

– Einwohner der VAE müssen einen Führerschein der VAE besitzen und dürfen nicht das Dokument ihres Heimatlandes verwenden.

– Personen mit einem Touristenvisum dürfen Autos fahren, die auf ihre nahen Verwandten in den VAE zugelassen sind.

