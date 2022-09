SAP Smart Air Purifiers und NBDair auf der IFA 2022 mit intelligenten All-in-One-Luftqualitätssystemen

All-in-One-Luftqualitätssystemen zielen darauf ab, Infektionen / COVID-19 zu minimieren und gleichzeitig Energie zu sparen

Das System bietet ein Mittel zur genauen Überwachung der Luftqualität über ein einfach zu kontrollierendes und zu verwaltendes Dashboard, um eine gute Luftqualität in Klassenzimmern und Versammlungsräumen zu gewährleisten und gleichzeitig Energie zu sparen und Infektionsrisiken (einschließlich COVID) zu minimieren.

SAP Smart Air Purifiers und NBDAir freuen sich, auf der IFA 2022 in Berlin das System AQ Air Quality Economizer for Schools and Meeting Spaces vorzustellen. Das System bietet die Möglichkeit, die Luftqualität über ein einfach zu bedienendes Dashboard genau zu überwachen, um eine gute Luftqualität in Klassenzimmern und Versammlungsräumen zu gewährleisten und gleichzeitig Energie zu sparen und Infektionsrisiken (einschließlich COVID) zu minimieren. SAP Smart Air Purifiers ist ein führender Anbieter von Systemen und Lösungen zur Überwachung und Steuerung der Luftqualität in Innenräumen für Klassenzimmer und Versammlungsräume in Schulen, Hochschulen, Universitäten und Bussen. NBDAir ist führend im Bereich innovativer und intelligenter Raumlufttechnologien und -produkte, die es Kunden und Partnern ermöglichen, sichere und gesunde Innenräume zu schaffen, zu betreiben, zu überwachen, zu erleben, zu verwalten und zu verbinden, indem sie ein Bewusstsein für gesunde Verhaltensweisen schaffen und diese fördern.

Auf der IFA 2022 wird SAP Smart Air Purifiers das System zusammen mit einigen seiner Ausrüstungslieferanten auf der Ausstellungsfläche der IFA 2022 (Halle 25 – Stand 25-101-69A und Halle 9 – Stand 145A) und in seinem Demo-Stand direkt am Eingang der IFA Berlin präsentieren. Um einen Besuch im Demo-Stand zu vereinbaren, rufen Sie uns an unter +49-151-23591785 oder +1-818-825-8167.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website von SAP Smart Air Purifiers unter https://www.smartairpurifiers.com

Es gibt viele Möglichkeiten, eine gute Luftqualität und reduzierte Infektionsraten zu erreichen, einschließlich COVID-19, und gleichzeitig den Energieverbrauch zu senken. Eine Übersicht über diese Optionen und wie sie sich tatsächlich auf eine gute Luftqualität, die Minimierung des Infektionsrisikos (einschließlich COVID-19) und die Erhöhung der Energieeinsparungen auswirken, finden Sie unter https://www.smartairpurifiers.com/air-quality–save-energy-monitoirng.html

„Gesundheitsparameter der Innenraumluft zu analysieren“, sagt Tommy Orpaz, Präsident von SAP Smart Air Purifiers. Herr Orpaz führt weiter aus, dass AQI (Luftqualitätsindex), ACH (Luftwechselrate pro Stunde) und IRI (Infektionsrisikoindex) zusammen den Gesundheitszustand der Innenraumluft messbar, sichtbar und umsetzbar machen und es den Verantwortlichen von Schulen und Schulbezirken ermöglichen, über ihre Dashboards die Luftqualität in jedem ihrer Klassenzimmer in Echtzeit und auf zuverlässige Weise zu überwachen.

„Wir freuen uns, mit SAP Smart Air Purifiers, einem führenden Anbieter von Technologielösungen für Schulen, zusammenzuarbeiten“, sagt Yi Yan, CEO von NBDair, der landesweit zahlreiche Schulen beliefert. Das mehrstufige intelligente Klassen- und Raumsystem von NBDair verfügt über Funktionen wie zentrale Überwachung, Steuerung, Optimierung, Analyse und Management. NBDair’s welSPACE misst in Echtzeit die Gesundheit der Innenraumluft anhand der drei Parameter AQI (Luftqualitätsindex), ACH (Luftwechselrate pro Stunde) und IRI (Infektionsrisikoindex) und nutzt AIoT für eine nahtlose Integration mit KI, um selbstlernend, selbstanpassend und selbstoptimierend zu sein. Die Lösung ist für Gebäudeteams zur Überwachung, Analyse, Steuerung und Verwaltung der Raumluftgesundheit auf Unternehmensebene verfügbar.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sap Smart Air Purifiers

Herr Tommy Orpaz

20929 Ventura Blve., se 47-224

CA 91364 Woodland Hills

USA

fon ..: +1 818-825-8167

web ..: https://www.smartairpurifiers.com/

email : sales@smartairpurifiers.com

Über SAP Smart Air Purifiers:

Seit 2007 beliefert Green Edge Systems (DBA: SAP Smart Air Purifiers) landesweit Tausende von Schulen, Hochschulen, Universitäten und Krankenhäusern mit verschiedenen innovativen Produkten und Technologielösungen, wie zum Beispiel:

– Intelligente IoT-Luftreiniger in Klassenzimmern, Bussen, RTO, Kindertagesstätten, Altersheimen und Arztpraxen (einschließlich COVID und Grippe-Sterilisation)

– Luftkanal-IoT-Klimaanlagen-Sterilisation/Reinigung als Add-ons

– Luftreiniger-Filter

– IoT Luftqualitätsüberwachung und Energieeinsparung

– IoT-Bedarfsgesteuerte Lüftung (DCV)

– Lösungen zur Energiekosteneinsparung für Klassenzimmer und Arztpraxen

– IoT Wärmerückgewinnungslüftung

Über NBDair, Inc.:

NBDair ist ein innovatives und intelligentes Unternehmen für Innenraumlufttechnologie mit Sitz in Boulder, Colorado, das sich der Bereitstellung intelligenter und hocheffektiver Lösungen für die Gesundheit und Sicherheit der Innenraumluft verschrieben hat, die Coronaviren und verschiedene ansteckende und chronische Krankheiten auf Pandemie-Niveau verhindern. NBDair’s welSPACE ist eine Healthy Space as Service (HSPaaS)-Plattform, die Kunden und Partnern Lösungen, Produkte und Werkzeuge zur Verfügung stellt, um sichere, gesunde und komfortable Innenräume zu schaffen, zu betreiben, zu überwachen, zu erleben, zu verwalten und zu vernetzen. welSPACE innoviert das Raumlufterlebnis und verbessert gleichzeitig die Geschäftsabläufe und gibt Gästen und Mitarbeitern ein gutes Gefühl. welSPACE ist ein von RESET akkreditierter Datenanbieter für RESET-Projekte und ermöglicht optional die RESET-Akkreditierung und -Zertifizierung für Gebäude und Nutzerräume.

Pressekontakt:

Sap Smart Air Purifiers

Herr Tommy Orpaz

20929 Ventura Blve., se 47-224

CA 91364 Woodland Hills

fon ..: +1 818-825-8167

web ..: https://www.smartairpurifiers.com/

email : sales@smartairpurifiers.com