Bitcoin Potential und rasantes Minting

Kryptowährung PLC Ultima setzt auf Smartphone-User und bietet ab sofort Turbo-Minting mit dem Minting Coin PLCU X.

Geschwindigkeit ist Trumpf – dies gilt nicht nur in der Formel 1, sondern ebenso im Bereich der Kryptowährungen! Das einzigartige System von PLC Ultima erreicht nun mit dem Minting Coin PLCU X die Pole Position für seine User. Dabei handelt es sich um einen Coin, der ausschließlich für Farming innerhalb der PLC Ultima Community vorgesehen ist. Mit diesem Coin kann man Farmen kaufen, Farmen befüllen und Minting Profit erreichen.

Kurz gesagt: Durch dieses zusätzliche Tool kann man mehr PLC Ultima Ressource generieren, indem man diese andere Ressource einfach überdurchschnittlich stark generiert.

Das PLC Ultima Prinzip für passives Einkommen

Bei PLC Ultima wird das herkömmliche Mining ersetzt durch das Minting in der PLC-Ultima-Farm auf dem Smartphone.

Der Clou: Wer Coins in seine Farm einbringt und für eine bestimmte Zeit einfriert, erhält innerhalb dieser Periode weitere Coins. Ist die Zeit abgelaufen, verfügen die User – und zwar nur sie – über die neu abgebauten und die freiwerdenden Coins. Ein effektives System zur Generierung von passivem Einkommen.

Benötigt werden lediglich die PLCU-Farm-App, die PLCU-Wallet (beide sind kostenlos) und das kostenpflichtige Zertifikat, das je nach Ultima-Minter-Kategorie berechnet wird. Das System ist dabei so kinderleicht konzipiert, dass die User über keinerlei Vorkenntnisse verfügen müssen, um das Minting für sich zu nutzen.

PLC Ultima versteht sich ebenso als eine Technologie für die breite Masse.

Der PLC Ultima Weg

Die meisten Kryptowährungen beziehen sich in ihrer Kursentwicklung auf den Bitcoin. PLC Ultima geht bewusst einen anderen Weg. Durch die Entwicklung einer großen, globalen Community schafft das Team um Krypto-Mastermind Alex Reinhardt aktiv und kontinuierlich immer mehr Verwendungsmöglichkeiten für PLCU und verankert die Währung dadurch fest in der Realwirtschaft. Dadurch wird der Coin unabhängig vom Bitcoin und seinen Schwankungen.

Durch die globale Nutzbarkeit als Zahlungsmittel ist PLCU eine vielseitig einsetzbare Technologie, die dabei hilft, Alltagsprobleme komfortabel und einfach zu lösen. Je mehr die Community wächst und je mehr PLCU in dieser Community genutzt wird, desto stabiler sein Kurs. Mit dem Minting Coin PLCU X erreicht das durchdachte System nun das nächste Level.

