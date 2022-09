Mein Freund Winnetou (Roter Bruder) – die Spezialversion von Peter Orloff

Ein Protestsong gegen die Anti-Winnetou-Bewegung

Am 27. Juni 2021 feierte Peter Orloff ein „Triumphales Hit-Comeback mit dem Song

‚Mein Freund Winnetou‘ “ (SMAGO / Juni 2021) in „Immer wieder Sonntags“,

begleitet von den herzlichen Wünschen von Hella Brice, Witwe von „Winnetou“-

Legende Pierre Brice und der ganzen Karl May-Community. In der Folgezeit

erreichte der Titel Spitzenpositionen in zahlreichen Hitparaden und ist, wie bereits

seit Jahrzehnten in Aufnahmen verschiedener Interpreten, inzwischen mehr denn je

präsent, auch bei zahlreichen Karl May Events.

Aufgrund der aktuellen Diskussionen und Bestrebungen, die inzwischen sogar die

Tilgung der Person oder besser gesagt der Institution „Winnetou“ zum Ziel haben,

sieht Peter Orloff sich veranlasst, das von ihm 1995 komponierte und getextete Lied

„Mein Freund Winnetou“ mit einem aktualisierten Text zu veröffentlichen, um diesen

Bestrebungen im Bereich seiner Möglichkeiten Einhalt zu gebieten. Es geht ihm hier

auch um eines unserer höchsten Güter, die künstlerische Meinungsfreiheit!

Dazu sagt der Künstler selber:

„Ich kann die aktuellen Diskussionen, zunächst um das Buch „Der junge Häuptling

Winnetou“, inzwischen sogar um die weitere Ausstrahlung der beim Publikum so

beliebten „Winnetou“-Filme mit Pierre Brice und schließlich um die Verwendung des

Begriffs „Indianer“ absolut nicht nachvollziehen. Und das geht offensichtlich nicht nur

mir allein so. Wenn das zu solchen Ergebnissen führt, dann kann am Ansatz etwas

nicht stimmen.

Der Begriff „Indianer“ ist vor allem im Zusammenhang mit „Winnetou“ ausschließlich

positiv besetzt. Karl May war wahrlich kein perfekter Mensch, aber mit seinem

„Winnetou“ hat er einen solchen geschaffen und dessen vorbildliche Werte und

Ideale im Bewussein von Generationen von Kindern aller Altersstufen verankert, zu

denen auch ich mich immer noch zähle.

Ich war berührt, als Hella Brice mir am Abend vor meiner „Winnetou“-Premiere

schrieb, „Pierre schaut von oben zu“. Er kann sich jetzt nicht mehr persönlich gegen

die wehren, die sein Lebenswerk zu vernichten drohen. Aber wir alle, die wir diese

von ihm in der Rolle seines Lebens als „Winnetou“, aber auch von ihm persönlich

gelebten Werte verinnerlicht haben, können jetzt nicht mehr still bleiben, sondern

müssen allen „Winnetou“-Leugnern entgegenhalten:

„Für das, was ihr zerstören wollt, habt Ihr nichts auch nur annähernd Gleichwertiges

auf Lager! Und was ihr, womöglich sogar gut gemeint, da vorhabt, wird genau das

Gegenteil bewirken. „Wie auch das Gegenteil von Gut nicht Böse ist, sondern gut

gemeint“(Tucholsky). Man kann nichts gegen die Herzen der Menschen und schon

garnicht der Kinder verordnen. Mit drei Worten ist alles gesagt „Achtung“, „Respekt“

und „Toleranz“! Mehr braucht es nicht und wenn wir alle, aber gerade auch ihr, das

beherzigt, hätten wir mehr inneren Frieden!“

Die Bezeichnung „Roter Bruder“ kann ebenso wenig diskriminierend sein wie

„Weißer Bruder“ oder auch „Bruder in Christo“ und dokumentiert genau diesen

Respekt! Denn wer ist einem näher als der eigene Bruder, auch wenn es der Bruder

im Geiste ist?!

Ich habe von meiner Gage als Dschungelprinz EUR40.000 für eine Schule für Guarani

Indianerkinder gespendet, diese Vorstellung hatte mich damals berührt und bei

meiner Entscheidung inspiriert. Ihr würdet vermutlich zwar sagen: „indigene

Ureinwohnende“, aber davon hätten sie auch keine Schule! Und mit Bildung können

sie sich genau das selber verschaffen, was ihnen in ihrer derzeitigen Situation noch

versagt bleibt und was ihnen auch solche verschwurbelten Wortgebilde, wie ihr sie

mit großem Eifer produziert, nicht bringen. Keine Worte, nur Taten zählen!

Darauf „mein großes Indianer-Ehrenwort“.

Mein Freund Winnetou 2022 (Roter Bruder)

Roter Bruder, Kämpfer für Gerechtigkeit!

Großes Vorbild, Edelmut und Tapferkeit.

Kinderträume, die man uns verbieten will

Setzt Euch zur Wehr, bleibt jetzt nicht still!

Youtube:

https://m.youtube.com/watch?v=aUJVkMXK168

Musik und Text: Peter Orloff

Verlag: TROJA

(P) 2022 TROJA Peter Orloff Musikproduktion und Verlag GmbH

Label: MCP Sound; Labelcode: LC 08573

Verwendung Motiv Pierre Brice mit freundlicher Genehmigung von Hella Brice

Covergestaltung und Artwork MCP Sound & Media

Infos zum Künstler und Kontakt gibt es im Web unter www.troja.tv und

www.peter-orloff.d

Info- und Bildquelle: Peter Orloff/ Troja.TV

