Alternativlos …

Abgas-Sets für Einsteiger, Allrounder, Profi

Für die Abgasmessung sind drei Sets geschnürt: das Einsteiger-Set testo 320 basic, das Allrounder-Set testo 300 und das Profi-Set testo 300. Alle Sets sind komplett auf die Messaufgaben des Heizungshandwerks abgestimmt und erleichtern den Geschäftsalltag.

Das Allrounder-Set und das Profi-Set bestechen mit dem neuen testo 300 NEXT LEVEL, mit welchem kabellose Messungen mit bis zu vier zusätzlichen Mess-Parametern parallel über die testo Smart Probes, ermöglicht werden.

Abgasmessgerät testo 300 NEXT LEVEL: smart und robust

Dank testo BLUETOOTH® CONNECTOR lassen sich Temperatur, Druck, Feuchte und Luftströmung ganz einfach mobil über die testo Smart Probes messen. Die intuitive Bedienung über das redaktionsschnelle Touch-Display sowie der praktische Second Screen sorgen für zusätzliche Zeitersparnis. Effizient ist auch die Dokumentation der Messung, diese erfolgt völlig unkompliziert vor Ort, wobei der Messbericht direkt auf dem Gerät unterzeichnet wird. In Verbindung mit der testo App lassen sich die Ergebnisse im Anschluss direkt per E-Mail versenden oder via QR-Code, WLAN oder Bluetooth® in die betriebseigene Software integrieren.

Abgasmessgerät testo 320: kompakt und leistungsstark

Das kompakte Rauchgasanalysegerät testo 320 basic im Einsteiger-Set bietet alle essentiellen Funktionen für Abgasanalyse, Kaminzug- und Druckmessung. Dabei überzeugt das testo 320 durch seine einfache Bedienung und seine Zuverlässigkeit, um den Arbeitsalltag zu erleichtern.

Druck-/ Leckmengenmessgerät testo 324: sicher und normkonform

Für das richtlinienkonforme Prüfen von Gas- und Wasserleitungen eignet sich das Gas- und Wasser-Set testo 324. Damit sind alle wichtigen Messungen gemäß der TRGI 2018 wie Dichtheitsprüfung, Belastungsprüfung und Gebrauchsfähigkeitsprüfung sowie die automatische Leitungsvolumenbestimmung bei Gasleitungen durchführbar. Neben dem DVGW-geprüften Druck- und Leckmengenmessgerät testo 324 mit Bluetooth®-Schnittstelle inklusive Systemkoffer mit Einspeisevorrichtung enthält das Set auch eine Hochdrucksonde, einen Hochdruckanschluss, einen Y-Verteiler sowie weiteres wichtiges Zubehör.

Wärmebildkamera testo 868s: sieht und entdeckt alles

Leckagen entdecken, Heizleistung überprüfen, Wärmebrücken lokalisieren oder Baumängel aufspüren: Die neue Wärmebildkamera testo 868s entdeckt jegliche Schwachstellen und bildet somit einen verlässlichen Partner für Heizungshandwerker*innen.

Mit einer Infrarotauflösung von 160 x 120 Pixel, welche durch die integrierte SuperResolution-Technologie auf 320 x 240 Pixel erweiterbar ist, weist die Wärmebildkamera testo 868s eine sehr gute Bildqualität auf. Objektiv vergleichbare und fehlerfreie Infrarotbilder werden mit der Funktion testo ScaleAssist, welche die Wärmebildskala automatisch optimal einstellt, ermöglicht. Für eine schnelle und professionelle Berichterstellung sorgt eine kostenlose Analysesoftware.

Die neue testo 316er Serie mit revolutionärem 2-in-1-Sensor für Gas- und Kältemittel-Detektion

Von Kleinanlage bis Industrieanlage – die neue Serie von Leckagedetektoren deckt alle Bedürfnisse und Einsatzbereiche ab. Eine echte Weltneuheit ist dabei der kombinierte 2-in-1-Sensor im testo 316-EX-2, der Gas und Kältemittel gleichermaßen erspürt. Alle Geräte der neuen testo 316er Serie sind mit aufmerksamkeitsstarken Mehrfach-LEDs und optischen wie akustischen Alarmen ausgestattet und garantieren somit ein Höchstmaß an Sicherheit. Für zusätzliche Zeitersparnis sorgen der Selbsttest des Sensors und die automatische Nullung, genauso wie die PPM-Anzeige und die Dokumentation über die angebundene testo App. Über die Expertenfunktionen lassen sich im Feinmodus Leckagen zudem besonders zuverlässig aufspüren, wobei die gängigsten Gasarten automatisch identifiziert werden.

Detaillierte Informationen sind auf https://www.testo.com/de-DE/herbstaktion zu finden.

Testo ist ein Hersteller von portablen und stationären Messinstrumenten für Klima, Umwelt, Nahrungsmittel- und Pharmaindustrie sowie Emissionskontrolle.

