Mit der „Arche Noah“ während Krisenzeiten ins Glück reisen

Autor Emanuell Charis

Wer sehnt sich in Krisenzeiten wie diesen nicht nach einem sicheren Hafen – nach einem Ort, an dem man geschützt und geborgen jedes heftige Unwetter übersteht? Wie oft haben wir diesen Ort bereits im Kreise unserer Freunde oder gar am anderen Ende dieser Welt gesucht? Leider sind wir dabei gescheitert!

Mehr noch: Wir mussten scheitern! Denn diesen Ort, nach dem wir uns sehnen, finden wir nicht im Außen – weder im Beruf, noch in materiellen Dingen. Wir können ihn finden, wenn wir uns an Bord der „Arche Noah“ von Emanuell Charis begeben und auf den Seiten seines Buches eine ganz besondere Reise unternehmen:

Eine Reise, auf der wir lernen, warum es gut ist, sich manchmal eine Auszeit zu gönnen, wann es angezeigt ist, zu kämpfen, und weshalb es klüger sein kann, gar nichts zu tun und den Dingen ihren Lauf zu lassen.

Wir werden verstehen, dass es gut ist, mit der Unsicherheit leben zu lernen, Erfolge zu genießen, wenn wir sie erleben, und dass die Kunst jedoch darin besteht, sich nicht an ihnen zu berauschen. Am Ende werden wir erkennen, dass auch unsere größten Sorgen ein Verfallsdatum haben und Unglück oft nur in unserem eigenen Kopf entsteht.

Die Arche Noah des Glücks

Ca. 250 Seiten

ISBN: 978-3952527931

Preis: 12,99 EUR

Jerry Media Verlag

Erscheinungsdatum: 02. Oktober 2022, AMAZON

Über den Autor Emanuell Charis wurde 1971 in der griechischen Hauptstadt Athen geboren und verbrachte seine Kindheit in der Hafenstadt Piräus. Bereits in seiner frühen Jugend erkannte er, dass das Hellsehen seine Berufung ist. Seit über 20 Jahren arbeitet er als spiritueller Lehrer und ist heute einer der weltweit bekanntesten Hellseher. Seine Klienten kommen unter anderem aus Deutschland, den USA, Kanada, England, Dubai und Monaco

