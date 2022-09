„Honig-Himmel“ ist unser Lebkuchen des Jahres – eine Leckerei mit wichtiger Botschaft

„Lebkuchen des Jahres 2022“

Jedes Jahr aufs Neue überraschen die Produktentwickler von Schmidt mit einem „Lebkuchen des Jahres“. Heuer nehmen die Nürnberger Gebäck-Experten alle Lebkuchen-Liebhaber mit in den „Honig-Himmel“. Unter diesem Namen haben die Schmidt-Bäckermeister einen Lebkuchen ohne Mehl in der Masse und mit extra viel Blütenhonig kreiert, dessen Rezeptur erneut die höchste Lebküchnerei-Kunst widerspiegelt.

Dabei hatte der „Honig-Himmel“ einen stattlichen Vorlauf von rund drei Jahren, bis er von der Idee über erste Probeläufe in der Versuchsbackstube schließlich zum fertigen Premium-Lebkuchen wurde. Wie in traditionellen, seit Jahrhunderten überlieferten Rezepten wurde für das Produkt so viel Honig verwendet, dass der Masse kein zusätzlicher Zucker mehr zugesetzt werden musste. Um den „Lebkuchen des Jahres 2022“ trotzdem auch optisch hervorzuheben, zieren ihn kleine Schokoladensterne aus weißer Kuvertüre.

Das Unternehmen möchte mit der außergewöhnlichen Kreation aber auch eine besondere Botschaft verbinden: „Wir setzen uns im Rahmen unserer Nachhaltigkeitsoffensive auch für das Wohl unserer heimischen Bienen ein“, betont Geschäftsführer Dr. Jürgen Brandstetter. „Als Lebküchner sind wir seit jeher eng mit der Imkerei verbunden, die auf gesunde Bienen und Artenvielfalt angewiesen ist. Nun wollen wir auch einen kleinen Teil dazu beitragen, das Bewusstsein der Menschen für den Bienenschutz zu verstärken.“

So beteiligt sich Schmidt seit einigen Jahren am lokalen Bienen-Projekt „Beedabei“, bei dem Blumenkästen mit Futterpflanzen in der ganzen Stadt verteilt werden. Seit kurzem ist das Werksgelände außerdem Heimat für vier Bienenvölker. Und auf der Internet-Präsenz der Firma wurde eine Informationsseite eingerichtet, auf der Kunden unter anderem erfahren, wie sie ihren Garten oder Balkon bienenfreundlich bepflanzen können. In den kommenden Jahren soll dieses Engagement noch weiter ausgebaut werden.

Weitere Informationen unter: https://www.lebkuchen-schmidt.com/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Lebkuchen Schmidt GmbH & Co KG

Herr Andreas Hock

Zollhausstraße 30

90469 Nürnberg

Deutschland

fon ..: 0911/89 66 268

web ..: https://www.lebkuchen-schmidt.com/

email : Andreas-Hock@Lebkuchen-Schmidt.com

.

Pressekontakt:

Lebkuchen Schmidt GmbH & Co KG

Herr Andreas Hock

Zollhausstraße 30

90469 Nürnberg

fon ..: 0911/89 66 268

web ..: https://www.lebkuchen-schmidt.com/

email : Andreas-Hock@Lebkuchen-Schmidt.com