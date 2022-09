Seminar für Vortragsredner am 28.11.22 in München

Location: Richard Pflaum Verlag

Street: Lazarettstraße 4

City: 80636 – München (Germany)

Start: 28.11.2022 01:00 Uhr

End: 28.11.2022 01:00 Uhr

Entry: 236.81 Euro (incl. 19% VAT)

In diesem kompakten Seminar gibt „DER Rednermacher“ und Gründer der Redneragentur 5 Sterne Redner Heinrich Kürzeder praktische Tipps aus seiner Über 20-jährigen Erfahrung in der Rednervermittlung. DER Rednermacher zeigt Keynotespeaker und solche die es werden wollen ehrlich und mit echten Zahlen untermauert, wie der Weg zum erfolgreichen Redner aussehen kann. Er gibt Rednern, Trainern und Coaches die richtigen Werkzeuge in die Hand, um ein erfolgreicher Vortragsredner zu werden. bekannte Keynote-Speaker wie z. B. Stefanie Voss, Dr. Boris N. Konrad, Norman Bücher und Sven Gabor Janszky wurden vom Rednermacher zum Erfolg geführt – wollen Sie auch dazu gehören?

Als Seminarteilnehmer erhalten Sie folgende Vorteile:

Mehr Umsatz und höhere Honorare als Vortragsredner erzielen

Kontakt mit dem Who-is-who der Speaker-Szene

Steigende Bekanntheit

Tipps aus über 21 Jahren Erfahrung in der Rednervermittlung

Networking

Erweiterte Kompetenz als Keynote-Speaker

Wertvolle Bonusvorträge am Nachmittag von anerkannten Branchenexperten

