Bio-Eis – Das Geheimnis des minimalistischen Eisgenusses

Bio-Eis, eines unserer Köstlichkeiten aus biologischen, regionalen und garantiert ohne weitere industriell hergestellten Zutaten. Bio-Eis in Frankfurt im Cafe Faleyda, das sind echte Früchte statt Aromen und pflanzliche Milch statt Kuhmilch. Kurz, Genuss pur.

Dabei ist Bio-Eis so viel mehr als nur ein sommerlicher kühler Spaß. Bio-Eis kann Teil einer achtsamen Lebenseinstellung sein. Denn Bio sollte nicht nur ein Begriff sein, sondern ein die Umwelt und die Gesundheit des Menschen schützendes Label.

Immer mehr Menschen legen großen Wert auf biologisch erzeugte Lebensmittel. Nicht nur in der eigenen Küche und für sich selbst. Besonders dann, wenn es um ihre Kinder geht, bekommt Eis und seine Herstellung eine umfassende Bedeutung.

Wann ist Eis echtes Bio-Eis?

Es gibt mittlerweile einige zertifizierte Bio-Label, die sich auf die Herstellung und die Herkunft der Inhalte bezieht. Nicht überall, wo Bio draufsteht, ist Bio drinnen. Allerdings gibt es Vorgaben, ab wann ein Eis echtes Bio-Eis ist.

* Sämtliche Zutaten müssen aus biologischem Anbau stammen

* künstliche Aromen im Eis sind verboten

* Geschmacksverstärker oder Konservierungsmittel sind verboten

* Die Zutaten sollten gentechnikfrei hergestellt sein

* raffinierter Zucker sollte ersetzt werden mit anderen Süßungsmitteln, wie Agavensirup oder Vollrohrzucker

Wir halten uns an diese Vorgaben. Das macht unser Bio-Eis zu einem qualitativ hochwertigen Genuss.

Minimalistischer Eisgenuss – weniger ist mehr

Aus welchem Grund ist unser Bio-Eis in Frankfurt ein minimalistischer Genuss? Ausgewählte Sorten, die Liebe zum Eis und der traditionellen Herstellung auf pflanzlicher Basis, wird zu 100 Prozent im Geschmack erlebbar. Wir überschütten unsere Gäste nicht mit vielen Sorten, sondern halten uns an die saisonalen und wenn möglich regionalen Zutaten.

Sorten, die wir zusammenstellen, Sorten, die immer und bei vielen beliebt sind. Nicht die überbordende Vielfalt, sondern der minimalistische, frische und in Handarbeit hergestellte Eisgenuss. Nahezu immer in unserem Sortiment sind Vanilleeis und Schokoeis. Selbstverständlich mit echter Vanille und biologisch hergestellter Schokolade.

Es soll etwas Besonderes sein, das Bio-Eis pur oder mit dem gewünschten Topping zu schlecken. Eine Spezialität, die bewusst als Hochgenuss gegessen wird. Ohne Schnickschnack, ohne grelle Farben, ohne chemische Zusätze. Ein Eis, welches sich nicht anbiedern muss, sondern für sich alleine steht. Einfach nur pur, minimalistisch und vegan.

Mixen, Ergänzen und Sinnesfreuden erleben

Im Cafe Faleyda sind mit unseren weiteren Angeboten herrliche Zusammenstellungen mit unserem Bio-Eis möglich. Als Eisbecher mit Früchten und Toppings. Erdbeereis kombiniert mit echten frischen Erdbeeren im Becher, die den Geschmack von Sommer und Sonne in sich tragen. Ein Traum für Schleckermäuler, ob groß oder klein.

Bio-Eis pur im Becher auf die Hand oder zu unseren Bubble Waffeln. Eine Kugel Eis zum herrlichen San Sebastian Cheesecake oder im Mix mit unserem Frozen Yogurt.

Eines ist sicher, im Mund werden Geschmacksexplosionen ausgelöst. Ohne Reue und mit dem Potenzial, mehr zu wollen. Durch die ökologischen Zutaten und die transparente Deklaration finden auch vegan lebende Menschen oder Allergiker ihr Bio-Eis in Frankfurt.

Faleyda, der Sonnenschein am Merianplatz, geht endlich auch in der Stadt auf! Seit 2017 bereiten wir am Merianplatz leckeren Frozen Yogurt für kleine sowie große Gäste zu. Vor ein paar Jahren erweiterten wir unser Angebot mit knusprigen Bubble Waffel. Kombiniert laden unsere Kreationen Dich auf ein doppeltes Geschmackserlebnis ein. Ab März 2022 werden wir endlich auch an der Zeil für unsere Gäste da sein. Faleyda bietet mit der Neueröffnung an beiden Standorten neue Bio-Eiskreationen im Sortiment an! Ganz unserem Motto „Klein aber fein mit Liebe!“ getreu, werden wir auch unsere neuen Eiskreationen mit Liebe zubereiten.

