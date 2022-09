Rheingas und SFC Energy präsentieren dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe klimaneutrale Wasserstoff-Technologien

Wasserstoff – Die mobile und nachhaltige Energiequelle

Brühl – 01.09.2022

Rheingas weitet seine Aktivitäten im Bereich von Wasserstoff als umweltfreundlichem Betriebsstoff für professionelle Anwender aus. Hierzu präsentierte die Unternehmensgruppe gemeinsam mit SFC Energy, einem führenden Anbieter von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen für stationäre und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen, dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) EFOY Brennstoffzellen sowie den H2Genset.

Im Rahmen einer Testschaltung von EFOY Brennstoffzellen und dem H2Genset beim BBK unter Teilnahme verschiedener THW-Ortsverbände, überzeugten sich die jeweiligen Vertreter von den Vorteilen und dem Potenzial der Wasserstoff-Technologien der beiden Unternehmen.

„Im Zivilschutz- und Katastrophenfall ist eine mobile und zuverlässige Energiequelle der entscheidende Faktor eines erfolgreichen Einsatzes. Vor allem dann, wenn kein Zugang zum konventionellen Stromnetz besteht. Zahlreiche Anwendungen und Endgeräte müssen zuverlässig mit Strom versorgt werden. Dazu zählen unter anderem das Kommunikationsnetzwerk der Einsatzkräfte, die Beleuchtung und die Möglichkeit, Batterien laden zu können“, erläutert Rheingas-Geschäftsführer Uwe Thomsen die Vorteile von Wasserstoff für dezentrale Anwendungen.

„Konventionelle Energielösungen stoßen schnell an ihre Grenzen. Batterien allein halten längeren Einsatzszenarien nicht stand. Ersatzbatterien erschweren die Logistik, da sie zusätzliches Gewicht für die Einsatzkräfte bedeuten und im Fahrzeug wertvollen Platz beanspruchen. Bisher verwendete konventionelle Generatoren erfordern im Vergleich zu Brennstoffzellen einen höheren Wartungsaufwand und erzeugen umweltschädliche Emissionen und Lärm“, so Thomsen weiter.

Rheingas ist Lieferant und Berater rund um Energieversorgungslösungen, u. a. auch mit Wasserstoff. Von der Belieferung bis zur Planung und Bau der Wasserstoff-Infrastruktur. Gemeinsam mit SFC Energy ermöglicht Rheingas eine dezentrale und emissionsfreie Verwendung von Geräten und Ausrüstung zu jeder Einsatz- und Schadenslage.

Wasserstoff steht leitungsunabhängig zur Verfügung und dient dazu, Energie speicher- und transportfähig zu machen. Dieser wird von Rheingas per Flasche, Bündel oder Trailer geliefert. Damit wird eine autarke Stromversorgung gewährleistet, auch ohne vorhandene Infrastruktur.

Umweltfreundliche Energieerzeuger wie EFOY Brennstoffzellen oder der H2Genset als klimaneutrale Alternative zu herkömmlichen Diesel-Generatoren, wandeln das Gas wieder in elektrische Energie um. Umweltfreundlich, effizient und zuverlässig am Point-of-Use. Dank ihrer kompakten Bauweise und ihres umweltfreundlichen, leisen Betriebs sind EFOY Brennstoffzellen von SFC Energy bereits seit Jahren bei behördlichen Organisationen im Einsatz. Wasserstoff von Rheingas und der H2Genset erweitern perspektivisch die Optionen des THW und des BBK bei der Energieversorgung während Katastrophenfällen bzw. Zivilschutzlagen.

Propan Rheingas GmbH & Co. KG

Propan Rheingas GmbH & Co. KG ist seit mehr als 95 Jahren Kompetenzführer für die Energieträger Flüssiggas, Strom, Wasserstoff und Erdgas. Dabei bündelt die mittelständische Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in Brühl Energieeffizienz, Gas und Heizungsbau, Elektromobilitätslösungen, Energieberatung, Solartechnik und Energieversorgung und bietet dabei die Komplettlösung: Von der Entscheidung für eine Energieform, über die Montage und Wartung der Anlage, bis hin zur kontinuierlichen Belieferung. Rheingas greift bei Planung, Anlagenbau, Gasversorgung, Wartung und Service konsequent auf eigenes Personal mit umfassendem, technischem Know-how zurück. Im Fokus steht dabei Nachhaltigkeit, mit dem Blick auf die Energiewende.

SFC Energy AG

Die SFC Energy AG ist ein führender Anbieter von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen für stationäre und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen. Mit den Geschäftsfeldern Clean Energy und Clean Power Management ist die SFC Energy AG ein nachhaltig profitabler Brennstoffzellenproduzent. Seine mehrfach ausgezeichneten Produkte vertreibt das Unternehmen weltweit und verkaufte bislang mehr als 55.000 Brennstoffzellen. Mit Hauptsitz in Brunnthal bei München betreibt das Unternehmen Produktionsstandorte in Deutschland, den Niederlanden, Rumänien und Kanada. Die SFC Energy AG notiert im Prime Standard der Deutschen Börse.

