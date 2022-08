Ist Bavaria Finanz seriös?

Kunden berichten über ihre Bavaria Finanz Erfahrungen

Einen Kredit zu bekommen, kann eine schwierige Angelegenheit sein. Nicht selten macht einem hier die Bonitätsprüfung der Schufa einen Strich durch die Rechnung. Denn ein negativer Schufa-Eintrag schreckt die meisten Kreditgeber ab, unabhängig davon, ob der Eintrag gerechtfertigt ist oder nicht. Bavaria Finanz Service ist ein Unternehmen, das in solchen Fällen einen Ausweg bietet. Hier ist es möglich, online Kredite zu beantragen, bei denen auf eine vorherige Prüfung durch die Schufa verzichtet wird.

Inhalt:

– Wie funktioniert die Kreditvergabe bei Bavaria Finanz Service?

– Ist eine Umgehung der Schufa überhaupt legal?

– Welche Vorteile hat man durch eine Umgehung der Schufa?

– Was sagen die Bavaria Finanz Erfahrungen der Kunden?

WIE FUNKTIONIERT DIE KREDITVERGABE BEI BAVARIA FINANZ SERVICE?

Einen Kredit bei Bavaria-Finanz-Service zu beantragen, ist eigentlich relativ simpel. Alles, was man tun muss, ist ein Online-Formular auszufüllen und die erforderlichen Unterlagen vorzulegen. Dazu gehören zum Beispiel aktuelle Lohn- und Gehaltsabrechnungen im Original, Kontoauszüge, die diese belegen und eine Kopie des Personalausweises als Identitätsnachweis. Ohne vorherige Schufa-Prüfung können Kreditsummen zwischen 3500 Euro und 7500 Euro beantragt werden. Sobald die Unterlagen vorliegen, beginnt die Abwicklung, die, den Bavaria Finanz Erfahrungen der Kunden nach, meist innerhalb kürzester Zeit erfolgt.

IST EINE UMGEHUNG DER SCHUFA ÜBERHAUPT LEGAL?

Eine Frage, die den Mitarbeitern von Bavaria Finanz Service e.K. häufig gestellt wird, ist die Legalität einer Umgehung der Schufa. Tatsächlich bewegt sich dieses Angebot aber vollkommen im gesetzlichen Rahmen. Bavaria Finanz Service arbeitet hier schon seit Jahren mit einer Bank in Liechtenstein zusammen, die sich auf die Schufa-freie Kreditvergabe an deutsche Kunden spezialisiert hat. Das hat auch den Vorteil, dass auf ein persönliches Gespräch bei der Bank verzichtet werden kann, was den Abwicklungsprozess der Kreditanfragen erheblich beschleunigt.

WELCHE VORTEILE HAT MAN DURCH EINE UMGEHUNG DER SCHUFA?

Die Schufa zu umgehen, hat der Bavaria Finanz Erfahrung nach, viele Vorteile für die entsprechenden Kunden. Zum einen können diese sich dadurch ihre finanziellen Träume erfüllen, wie zum Beispiel das lang ersehnte neue Auto oder die große Familienreise. Bavaria Finanz Service prüft nicht, wofür das Geld verwendet wird, sondern stellt es seinen Kunden zur freien Verfügung, was sonst kein anderer Kredit gewährleisten kann. Sogar die Überweisung auf ein Wunschkonto ist den Bavaria-Finanz Erfahrungen nach möglich, was ein Maximum an Diskretion bedeutet.

WAS SAGEN DIE BAVARIA FINANZ ERFAHRUNGEN DER KUNDEN?

Die Bavaria Finanz Erfahrungen der Kunden zeigen, dass man dem Konzept durchaus Vertrauen schenken darf. Die Abwicklung erfolgt schnell und ohne Probleme, die Schufa wird von der Kreditvergabe weder während dem Prozess noch hinterher benachrichtigt. Auch die Tatsache, dass auf einen Bankbesuch verzichtet werden kann und die gesamte Abwicklung schnell und unkompliziert auf dem Postweg verläuft, wissen viele Kunden zu schätzten. Darüber hinaus gibt es kaum eine Kreditvariante, die den Kunden des Bavaria Finanz Service diese Form der Freiheit bieten kann.

Kredite ohne Schufa? Mit Bavaria Finanz haben Sie den richtigen Online-Kreditanbieter gewählt! Über 15 Jahre Erfahrung im Onlinekredit-Business, haben Bavaria Finanz eine enorme Erfahrung zu Gunsten ihrer Kreditkunden gebracht. Das Angebot für Kredite ohne Schufa bei Bavaria Finanz ist allumfassend und wird zu guten Konditionen angeboten – egal ob Sofortkredit, Umschuldung, Kreditzusammenfassung, Kreditaufstockung, Kfz Kredit für Auto, Motorräder etc.

