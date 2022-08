Edelmetalltest expandiert – Goldexperte Michael Störmer bezieht neues Büro

Die derzeitige Weltlage führt zu einer deutlichen Steigerung der Nachfrage nach Gold. Wie kann man sicher sein, auch wirklich echtes Gold zu bekommen? Michael Störmer prüft für seine Kunden.

Putzbrunn, 31.08.2022 – Sicherer Handel mit Edelmetallen dank Michael Störmer

2002 war eine Goldmünze der Ursprung für Michael Störmers Passion zu Edelmetallen. Diese gipfelte 2020 in der Gründung seines Unternehmens Edelmetalltest, welches heute eine renommierte Anlaufstelle für den Goldankauf in München ist. 2022 expandiert Michael Störmer sein Tafelgeschäft von München mit einem Umzug ins nahe gelegene Putzbrunn.

Vorsicht beim Tafelgeschäft in München ohne Experten

Bei Tafelgeschäften handelt es sich um Transaktionen, die auf keinem Konto gebucht werden. Man tauscht Geld anonym gegen Wertgegenstände. Heutzutage nutzt man das Tafelgeschäft überwiegend zum Goldankauf. Bei solchen Transaktionen ist es besonders wichtig, einen vertrauenswürdigen Geschäftspartner zu haben. Und frei nach dem Motto: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, sollte man das gekaufte Edelmetall unbedingt auf Echtheit überprüfen lassen.

Auch in München ist die Nachfrage an Gold seit Beginn 2020 stark gestiegen. Bei turbulenten Märkten investieren Anleger seit jeher in stabile Anlageprodukte wie physische Edelmetalle. Mit physischem Gold hat man viel Geld auf geringem Raum währungsfrei und damit inflationsgeschützt gelagert. Darüber hinaus zeigt die Erfahrung, dass Gold seinen Wert, und damit seine Kaufkraft behält, was man bei weitem nicht von allen Währungen behaupten kann.

Neben vertrauenswürdigen Einrichtungen mit ausgeklügeltem Qualitätssicherungssystemen wie Edelmetalltest gibt es viele Anbieter, die ungeprüftes Edelmetall verkaufen. Da in Deutschland immer mehr gefälschtes Gold und Silber im Umlauf ist, ist es leichtsinnig, hohe Geldsummen in solch ungeprüftes Edelmetall zu investieren.

Stellt man im Nachgang fest, dass man gefälschte Edelmetalle bei unseriösen Händlern erworben hat, ist es schwierig bis unmöglich, das verlorene Geld wieder zu bekommen. Bei Investitionen in Edelmetalle sollte daher immer der Handel über einen zertifizierten Experten erfolgen.

Edelmetalltest.de mehr als nur ein Ansprechpartner beim Goldankauf in München

Bei Michael Störmer können Kunden neben dem Gold An- und -Verkauf mit einem Edelmetall Test überprüfen, ob ihr bisher erworbenes Edelmetall echt ist. Hierfür können Kunden entweder direkt in das neue Büro in Putzbrunn fahren oder mit einem gesicherten Werttransport Edelmetalle dort hin und wieder zurückbringen lassen.

Auf Wunsch kann der Edelmetall Test beim Kunden zu Hause durchgeführt werden. Eine Überprüfung von Bestandsedelmetallen ist wärmstens zu empfehlen, da bereits bei großen Bankhäusern aufgrund von unsauberen Arbeitsmethoden gefälschtes Gold verkauft wurde.

Sollte sich bei einem Edelmetall Test herausstellen, dass bei einem renommierten Haus gefälschte Ware verkauft wurde und hat man bestenfalls den Beleg aufbewahrt, so kann man diese im Regelfall problemlos umtauschen oder erstatten lassen. Dennoch ist dafür auf jeden Fall ein Nachweis nötig. Edelmetall Neulinge, die bisher keine Erfahrung mit dem Tafelgeschäft in München erlangt haben, können mit Edelmetall Test Kontakt aufnehmen, um die Investitionsmöglichkeiten im Bereich Edelmetalle individuell zu besprechen.

Der Umzug in das Büro nach Putzbrunn im Umland von München bietet eine exzellente Verkehrsanbindung und verfügt über ausreichend Kundenparkplätze. Zudem ermöglicht die neue Gebäudeinfrastruktur eine Ausweitung der bisherigen Sicherheitsvorkehrungen, sodass das Gebäude nun alarmgesichert und videoüberwacht ist. Interessierte Kunden und Interessenten sind jederzeit dazu eingeladen, online oder telefonisch einen Termin mit Michael Störmer zu vereinbaren.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Edelmetalltest.de

Herr Michael Störmer

Hermann-Oberth-Str. 9

85640 Putzbrunn

Deutschland

fon ..: 089 / 330 35 989

web ..: https://edelmetalltest.de/

email : info@edelmetalltest.de

Edelmetalle erleben einen Boom, doch der Kauf von physischen Edelmetallen ist mit vielen Risiken verbunden. Für dieses Problem bietet Michael Störmer mit Edelmetalltest.de eine saubere Lösung, er prüft Edelmetalle mittels seines Knowhows und seiner Technischen Ausstattung auf Echtheit. Darüber hinaus können Kunden bei ihm auch verschiedene Formen und Metalle direkt erwerben, oder auch an ihn verkaufen. Das neue Büro in Putzbrunn bietet die adäquate Ausstattung, die dafür nötig ist.

Pressekontakt:

Pressemann.com Online-PR Agentur

Herr Rüdiger Vogel

Hardtstr. 6

76694 Forst

fon ..: 07251-3227729

web ..: https://pressemann.com/

email : vogel@pressemann.com