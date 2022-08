alps-resorts.com – Ferienhaus-Urlaub in Bayern & Österreich

www.alps-resorts.com – Ferienhäuser, Ferienwohnungen & Glamping in Bayern & Österreich

Vollausgestattete Ferienhäuser und Ferienwohnungen in Österreich (Salzburg, Steiermark, Kärnten sowie Tirol) und Bayern für kurze Wohlfühlurlaube mit der Familie oder guten Freuden gesucht? – Egal, ob Moutainbiken oder Badenspass im Sommer, Bergwandern oder Klettern im Frühling, Wellness und Romantik im Winter oder Relaxen und Faulenzen im Herbst – die heimischen Alpen bilden den idealen Rahmen für zahlreiche Kulturmöglichkeiten, Sporterlebnisse und Freizeitaktivitäten.

In den Alpen von Österreich ((Salzburg, Steiermark, Kärnten sowie Tirol) und Bayern ist immer etwas los und damit keine Langeweile aufkommt, sorgen diverse Freizeitveranstaltungen in den einzelnen Urlaubsregionen dafür, dass jeder Kurzreisende auf seine Kosten kommt. Für die Urlaubsunterkünfte in den einzelnen Tourismusregionen (Tirol, Steiermark, Kärnten, Salzburg, Österreich und Bayern) ist ebenso gesorgt.

Eines ist in diesem Zusammenhang auf jeden Fall sicher: Für jeden Urlaubsreisegeschmack ist mit Sicherheit ganz genau der richtige Ferienunterkunftstyp mit dabei.ALPS RESORTS bietet Urlaubern aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Südtirol zu jeder Jahreszeit (Frühling, Sommer, Herbst und Winter) erstklassige Holiday Homes in Form von komfortablen Ferienwohnungen und einzigartigen Ferienhäusern in ganz Österreich und Bayern.

Die hochwertigen Ferienhäuser und Ferienwohnungen von ALPS RESORTS sind wahlweise mit eigenem (Whirl-)Pool, Hund oder privater Sauna buchbar. Weiterführende Gesamtinformationen zu den äußerst vielseitigen Urlaubsreiseunterkünften von ALPS RESORTS findet man auch unter: www.alps-resorts.com

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ALPS RESORTS

Herr Thomas Payr MBA

Ferienpark 100

8861 St. Georgen am Kreischberg

Österreich

fon ..: +43 3537/200 50

web ..: https://alps-resorts.com

email : office@alps-resorts.com

Ferienhäuser Österreich & Bayern – Ferienwohnungen & Glamping

ALPS RESORTS

Hauptniederlassung

Ferienpark 100

A-8861 St. Georgen am Kreischberg

Telefon: +43 3537/200 50

E-Mail: office@alps-resorts.com

WEB: www.alps-resorts.com

Pressekontakt:

ALPS RESORTS

Herr Thomas Payr MBA

Ferienpark 100

8861 St. Georgen am Kreischberg

fon ..: +43 3537/200 50

web ..: https://alps-resorts.com

email : office@alps-resorts.com