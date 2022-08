Neue Single von Frank Sprengelmeier – Komm mit mir hier raus

Sein drittes Lied ist da

Frank Sprengelmeier und die „kleinen Ohrwürmchen“ ( Little Earwigs

bestehend aus Charly McTwice und Pete Peasant ) haben sich zu einer

weiteren Zusammenarbeit entschlossen.

Die Vorgänger-Singles „Lass die Sonne rein“ und „Ich will leben“,

zu denen Frank Sprengelmeier seine eigenen Texte schrieb und den

Liedern der beiden Komponisten, humorvolle und lebendige Elemente gab,

konnten beste Platzierungen erreichen und da war es nur eine Frage der

Zeit, dass nun weitere Stücke folgen…

„Komm mit mir hier raus“ ist das Motto und erweitert somit seine Herzensangelegenheit, welche Frank Sprengelmeier uns hier vermitteln möchte: Das Leben zu genießen!

Zu schnell läuft die Zeit und es darf nicht vergessen werden, die Welt und seine wundervollen Landschaften und Kulturen zu erkunden und sich dabei selbst wieder zu finden oder vielleicht neu zu entdecken. Jede Reise birgt inspirierende Momente in sich…

So heißt es, auch mal den Arbeitsalltag genug sein zu lassen und die Welt und seine Wunder zu entdecken. Die Welt ist nicht umsonst da! Die Welt gilt es zu entdecken, Neues zu erfahren und neu

gewonnene Erkenntnisse in seinem Leben zu integrieren und zu verankern.

Vielleicht muss ein „Workaholic“ dazu erst wachgerüttelt werden, um die verschlossenen Augen für

eine andere Welt zu öffnen ! Aber das gelingt ihm mit seiner doch steigenden Intensität des Liedes

wunderbar und optimal…

Eine neue Art präsentiert hier Frank Sprengelmeier und lässt auf die folgenden Lieder gespannt sein!

Einen Mix aus softigen Tönen und rockigen Gesangseinlagen, darf man hier erwarten. So balanciert er stimmlich und eindrucksvoll zwischen Schlager, Deutsch-Pop und leichtem Rock in dieser neuen

Single. Der Text stammt wieder aus seiner eigenen Hand. Komposition und Musikproduktion: Charly McTwice und Pete Peasant. Der Titel ist über alle gängigen Streaming-Dienste zu hören und zudem

als Video auf seinem Kanal bei Youtube zu sehen.

Release: Freitag, 26.08.2022

Label / LC: Calygram 51344

ISRC: QMEU32204333

EAN: 0730706007033

www.frank-sprengelmeier.webador.de

Hildesheim, 25.08.2022

Pressemeldung verfasst von: Sprengelmeier Promotions / Dingworthstraße 38 / 31137 Hildesheim

Kontakt / Buchung: sprengelmeier.promotions@gmail.com

Quelle: Frank Sprengelmeier Promotion

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin

Deutschland

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://sperbys-musikplantage.over-blog.com/

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Promotion- und Presseagentur:

Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, sowie auf Facebook.

Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben etwas über 1.100 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik.

Jeden ersten Samstag im Monat gibt es auf HarbourTown Radio Sperbys Musikplantage als Radioshow. Der Radiosender ist im Großraum Hamburg auch via DABplus zu hören.



Pressekontakt:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://www.sperbys-musikplantage.de

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de