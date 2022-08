Tech Village von MediaMarkt eröffnet im ALEXA

Deutschland-Premiere

MediaMarkt bekennt sich zum ALEXA am Alexanderplatz: Der Elektronikhändler eröffnet hier am 1. September den ersten deutschen Flagship-Store im neuen Lighthouse-Format. Pünktlich zum 15. Geburtstag des beliebten Shopping- und Freizeitcenters präsentiert MediaMarkt unter dem Namen „Tech Village Berlin“ eine neue Erlebniswelt für Technik-Fans. Auf rund 8.000 Quadratmetern, verteilt auf vier Etagen, laden Marken-Boutiquen renommierter Hersteller, Experience-Areas und Live-Vorführungen zum Anfassen, Entdecken und Ausprobieren ein. Neben Beratung, Service und Verkauf steht das Erleben der Produkte im Vordergrund. Mit dem neuen „Tech Village“ baut das ALEXA seine Kompetenz im Bereich Technik und Unterhaltungselektronik weiter aus. Zur Eröffnung begrüßt der neue Store die Besucherinnen und Besucher mit zahlreichen Angeboten und Aktionen.

„Unsere Besucherinnen und Besucher schätzen unser abwechslungsreiches Shopangebot und unsere kreativen Storekonzepte. So können sie bei uns im ALEXA immer wieder neue Trends, Marken und Produkte entdecken“, sagt Oliver Hanna, Center Manager des ALEXA. „Mit innovativen Angeboten wie dem neuen Flagship-Store von MediaMarkt gelingt es uns, neue und junge Zielgruppen für den stationären Handel zu begeistern. Das „Tech Village“ ergänzt unseren Mietermix perfekt und bringt zusätzlichen Lifestyle an den Alexanderplatz.“

ALEXA Centermanagement punktet mit Vermietungsexpertise und Pioniergeist

Seit inzwischen 15 Jahren gehört das ALEXA zu den beliebtesten Shoppingcentern in Berlin. Von Beginn an wird das Center von dem internationalen Immobilienspezialisten, Sonae Sierra, gemanagt. Wichtiger Erfolgsfaktor des Centermanagements ist es, sowohl etablierten als auch neuen Handelskonzepten günstige Voraussetzungen für erfolgreiche Geschäfte zu bieten und den Mietermix regelmäßig an die Kundenbedürfnisse anzupassen. Dank der langjährigen Erfahrung und des multidisziplinären Know-hows gelingt es Sonae Sierra auch in herausfordernden Zeiten, die Kunden zu begeistern, bestehende Mieter zu binden und zahlreiche neue Mieter zu gewinnen. Aktuelles Beispiel im ALEXA ist der neue Flagship-Store von MediaMarkt. Das „Tech Village Berlin“ ist der vierte Lighthouse-Markt, den MediaMarkt in Europa eröffnet. Weitere Lighthouse-Märkte sind in den Metropolen Madrid und Wien geplant.

Über ALEXA

Seit der Eröffnung im September 2007 ist das ALEXA am Alexanderplatz mit mehr als 170 Geschäften inklusive 20 Restaurants und 16 S-Bahnbögen auf einer Gesamtmietfläche von über 56.000 Quadratmetern (GLA) zum Publikumsmagneten im historischen Zentrum Berlins avanciert. Seinen Namen verdankt das Einkaufs- und Freizeitcenter der zentralen Lage direkt am Alexanderplatz in Berlin-Mitte. Betreiber ist der internationale Immobilienspezialist, Sonae Sierra ( www.sonaesierra.com) aus Portugal.

