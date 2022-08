Assent erreicht Wachstumsziele für 2022 und Meilenstein von 1.000 Mitarbeitenden

-Führender Technologie-Anbieters für Nachhaltigkeitsmanagement in der Lieferkette baut sein Team seit Januar 2022 um 25 % aus

-Assent zählt zu den am schnellsten wachsenden Software-Unternehmen in Privatbesitz aus Nordamerika

Assent Inc. (Assent), ein führender Anbieter im Bereich des Nachhaltigkeitsmanagement in Lieferketten, feiert den Meilenstein von 1.000 Teammitgliedern. Das Unternehmen wird damit seine zweistelligen Wachstumsziele für das Jahr 2022 erfolgreich erreichen. Assent plant weitere Einstellungen in den fünf internationalen Niederlassungen sowie darüber hinaus der Ausbau von Remote-Teams, um den wachsenden Anforderungen der Kunden aus dem Bereich der komplexen Produktion gerecht zu werden.

Assent befindet sich trotz der gegenwärtigen Lage der globalen Wirtschaft in einer Position stabilen Wachstums. Die Entwicklungen und Trends im Bereich von Lieferketten und ESG führen zu kontinuierlich anwachsendem Druck von Seiten der globalen Industrie- und Lieferkettengemeinschaft, von Regierungs- und Regulierungsbehörden sowie von Investoren und weiteren Interessengruppen. Hersteller mit komplexer Produktion integrieren daher beschleunigt Software- und weitere Lösungen, um in ihren Lieferketten die Themen Nachhaltigkeit, ESG sowie Compliance-Management und -Reporting anzugehen.

„Weniger als sechs Jahre nach unserem ersten institutionellen Investment ist Assent auf einem außergewöhnlich rapiden Wachstumspfad. Angesichts einer aktuell allgemein von Disruption gezeichneten SaaS-Branche beweisen wir beeindruckende Widerstandsfähigkeit. Mit diesem wichtigen Meilenstein im Rücken können wir weiterhin unser Ziel verfolgen, Herstellern die umfassendste Lösung für Nachhaltigkeit in der Lieferkette anzubieten“, sagt Andrew Waitman, CEO und Co-Founder von Assent. „In einer Welt, in der ESG wichtiger ist als je zuvor, wollen wir weiter skalieren und unseren Kunden Angebote bereitstellen, die ihnen dabei helfen, verantwortungsvoll produzierte Waren auf den Markt zu bringen.“

Im Januar 2022 hat Assent den Einhorn-Status einer Bewertung von über einer Milliarde US-Dollar erreicht.

Die Arbeit an einem sinnvollen Zweck macht Assent für Talente attraktiv

Assent schafft es erfolgreich, herausragende Talente anzuziehen und zu binden. Gleichermaßen bieten Karrierechancen und eine kooperative Unternehmenskultur den bereits vorhandenen Teammitgliedern Wertschätzung und Anerkennung. In diesem Jahr haben beinahe 20% der Mitarbeitenden von Assent die Möglichkeit erhalten, innerhalb des Unternehmens zu wachsen, um ihre Karriere voranzutreiben. Der Fokus von Assent auf Nachhaltigkeit ist eine treibende Kraft hinter der hohen Loyalität des hohen Engagements der Mitarbeitenden.

Zudem hat Assent kürzlich den Status einer Certified B Corporation™ erlangt. Damit gehört Assent zu einer Elitegruppe von weltweit hinsichtlich Nachhaltigkeit führenden Unternehmen, die die gemeinnützige Organisation B Lab™ für das Erfüllen strenger Anforderungen an das Ausbalancieren von Stakeholder-Interessen mit sozialer und ökologischer Leistung und Transparenz zertifiziert hat.

„Wir haben bei Assent ein Umfeld geschaffen, in dem außergewöhnliche Menschen zusammenarbeiten und sich entfalten können. Hier können sie etwas Größeres erreichen, als sie alleine oder ein kleines Nischenunternehmen es könnten. Durch unseren agilen Ansatz kann Assent sich mit dem Markt weiterentwickeln, für den wir Angebote mit einem sinnvollen Zweck bereitstellen. Dabei ermöglichen wir innerhalb einer flexiblen und vernetzten Kultur attraktive Karrieremöglichkeiten“, sagt Keira Torrko, Chief People Officer bei Assent. „Wir möchten das Wachstum unseres Teams fortsetzen und dabei immer neugierig bleiben und mit Expertise und Innovation vorangehen, während wir Unternehmen unterstützen wahrhaft und tiefgreifend nachhaltig zu werden.“

Assent ist eine Lösung für das Nachhaltigkeitsmanagement in der Lieferkette, die Herstellern hilft, verantwortungsvolle Produkte auf den Markt zu bringen. Assent wurde von Regulierungsexperten und Kunden geformt und bietet die fehlende Grundlage für unternehmensübergreifende Nachhaltigkeit. Assent deckt auf, was verborgen ist, validiert, was gut ist, und hilft, unerwünschte Überraschungen zu vermeiden, damit zukunftsorientierte, komplexe Produktionsunternehmen weltweit heute und in Zukunft erfolgreich sein können. Assent ist eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen Kanadas mit Hauptsitz in Ottawa und führend im Nachhaltigkeitsmanagement der Lieferkette. Erfahren Sie mehr unter https://www.assent.com/de/

Firmenkontakt

Assent Inc.

Corinna Voss

Stefan-George-Ring 2

81929 München

+49 89 99 38 87 30

assent@hbi.de

http://www.assent.de

Pressekontakt

HBI GmbH

Corinna Voss

Stefan-George-Ring 2

81929 München

+49 89 99 38 87 30

assent@hbi.de

http://www.assentcompliance.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.