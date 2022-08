SeniorenLebenshilfe in Warnow: Karin Jundt bietet individuelle Dienstleistungen für ältere Menschen

Karin Jundt ist unsere neue Lebenshelferin in Warnow. Dort unterstützt sie Senioren im Alltag: z.B. im Haushalt, beim Einkauf, bei Arztbesuchen und vielen weiteren täglichen Aufgaben.

Um Senioren auch im hohen Alter ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen bietet die SeniorenLebenshilfe praktische Unterstützung im Alltag. Mit der Lebenshelferin Karin Jundt können nun auch in Warnow und Umgebung ältere Menschen von den individuellen Dienstleistungen profitieren. Mehr Informationen zur SeniorenLebenshilfe unter www.seniorenlebenshilfe.de und zur neuen Lebenshelferin unter Lebenshelfer in Warnow.

SeniorenLebenshilfe – für mehr Lebensqualität und Selbstbestimmung

Die SeniorenLebenshilfe hat sich auf die vorpflegerische Betreuung älterer Mitmenschen spezialisiert. Seit der Gründung im Jahr 2011 bietet das Unternehmen relevante Dienstleistungen für Seniorinnen und Senioren an. Dabei hat die SeniorenLebenshilfe ein Netzwerk an Lebenshelferinnen und -helfern etabliert, das fast das gesamte Bundesgebiet umfasst. Die Idee hinter der Lebenshilfe ist es, Senioren dabei zu unterstützen, möglichst lange in ihrem Zuhause wohnen bleiben zu können. Ein möglichst selbstbestimmtes Leben, das durch diverse praktische Dienstleistungen so weit wie möglich erleichtert wird. Alle Lebenshelferinnen und Lebenshelfer arbeiten auf freiberuflicher Basis. Sie sind bestens geschult und werden über die Berliner Zentrale des Unternehmens regelmäßig weitergebildet.

Die Dienstleistungen der SeniorenLebenshilfe im Überblick

Im Alter werden viele Dinge beschwerlich und genau an diesem Punkt setzen die Lebenshelferinnen und -helfer der SeniorenLebenshilfe an. Sie unterstützen Seniorinnen und Senioren im Haushalt und übernehmen beispielsweise das Kochen, Putzen, Wäschewaschen oder auch das Einkaufen. Sie fahren ältere Menschen mit dem Auto zu amtlichen oder ärztlichen Terminen und begleiten sie in ähnlichen Alltagssituationen, in denen Unterstützung benötigt wird. Doch auch und vor allem im zwischenmenschlichen Bereich wird die SeniorenLebenshilfe aktiv. Lebenshelferinnen wie Karin Jundt gehen mit ihren Klientinnen und Klienten spazieren, stehen für Unterhaltungen und Freizeitvergnügungen zur Verfügung. Alle Leistungen werden auf Honorar-Basis individuell abgerechnet.

Karin Jundt – die Lebenshelferin für die Region Warnow

In Warnow und Umgebung ist nun Karin Jundt als engagierte Lebenshelferin tätig. Sie übernimmt Arbeiten im Haushalt, bietet Fahrdienste an und unterstützt ältere Menschen als Begleitung im Alltag und auch in der Freizeit. Karin Jundt ist gelernte Krankenschwester, die über viele Jahre Erfahrungen in der Pflege und Betreuung älterer Menschen gesammelt hat. Nachdem sie den Ausbildungskurs bei der SeniorenLebenshilfe absolviert hat, ist sie seit 2022 als Lebenshelferin tätig. „Als Lebenshelferin kann ich mir Zeit für jeden einzelnen Menschen nehmen – im Gespräch sein, Wünsche wahrnehmen und, wenn irgend möglich, umsetzen“, sagt Karin Jundt. Zu ihren Hobbys zählen u. a. Singen, Vorlesen und gute Gespräche. Diese bringt sie gern in Ihre Arbeit als Lebenshelferin ein und bereichert so den Alltag vieler Seniorinnen und Senioren.

Die Salanje GmbH – Das Unternehmen hinter der SeniorenLebenshilfe

Die SeniorenLebenshilfe ist eine eingetragene Marke der Salanje GmbH mit Sitz in Berlin. Das Unternehmen ist bestrebt ihr Betreuungsnetz für Seniorinnen und Senioren bundesweit weiter auszubauen und ist daher ständig auf der Suche nach Menschen, die als Lebenshelferinnen und Lebenshelfer tätig werden wollen. Um einen gleichbleibend hohen Standard in der Betreuung gewährleisten zu können, bietet das Unternehmen ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern regelmäßige Fortbildungen an.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

SeniorenLebenshilfe

Herr Benjamin Braun

Ahrweilerstr. 29

14197 Berlin

Deutschland

fon ..: 080083221100

web ..: https://www.seniorenlebenshilfe.de

email : info@senleb.de

Die SeniorenLebenshilfe bietet Alltagsunterstützung für Senioren. Ein Lebenshelfer unterstützt im Alltag, beim Einkauf, begleitet zum Arzt und gestaltet auch die Freizeit mit den Senioren. Auch ein Auto steht immer mit zur Verfügung.

