Wie werde ich erfolgreich?

Farbberatung, Stilberatung, Typberatung in München

Um unsere Ziele im Leben zu erreichen, sollten wir uns stetig weiterentwickeln – im privaten aber auch im beruflichen Bereich.

Ein gutes Aussehen zahlt sich dabei in allen Lebenslagen aus, denn es hilft uns, sicherer und selbstbewusster aufzutreten – sei es bei einem Vorstellungsgespräch, in einer neuen Position im Betrieb oder sogar einem Date.

Die richtige Kleidung, die passende Frisur und ein typgerechtes Make-up sind Details, die dazu führen, in Gesprächen, Meetings und Präsentationen noch selbstbewusster zu wirken.

Denn nur, wenn wir uns selbst wohlfühlen und das Gefühl haben, dass unser Look auch zu uns passt, spiegeln wir das auch wieder.

Ein Umstyling bei beautystyle wirkt sich nachhaltig positiv auf die berufliche Karriere, das Privatleben und das persönliche Wohlbefinden aus.

Holen Sie das Beste aus sich und Ihrem Typ heraus und lernen Sie die komplette Farb-, Typ und Stilberatung bei beautystyle in München kennen.

Inhalt:

Farbanalyse, Hautberatung, Frisur- und Brillenberatung, Make-up-Beratung, Mode- und Stilberatung, Styling, Unterlagen zur Umsetzung, Farbkarte.

Dauer: 4-5 Std.

Preis: 550,-€ (Jugendliche bis 18 Jahre: 450,-€)

beautystyle

Wirtstraße 34a

81539 München

https://beauty-style-muenchen.de

Das 1996 gegründete Unternehmen beautystyle Andrea Reindl ist deutschlandweit das einzige Beautyunternehmen, welches seinen Kundinnen und Kunden ein erfolgreiches Gesamtkonzept aus: Modeboutique, Make-up, Kosmetik, Nägel, Visagistik, Friseur und exklusiven Wellnessangeboten bietet. Dadurch können Kundinnen und Kunden ein Styling mit sofortiger Umsetzung erleben. Über 4000 zufriedene Kundinnen und Kunden sowie zahlreiche TV- und Presseauftritte zeichnen beautystyle Andrea Reindl-Krüger aus.

