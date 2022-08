?Wie man ein kreatives und innovatives Team aufbaut

Kreativität und Innovation sind zwei der wichtigsten Faktoren für den Erfolg eines Unternehmens.

Doch leider wird oft vergessen, dass auch die Teamführung einen großen Einfluss auf die Kreativität und Innovationskraft eines Teams hat.

1. Warum Kreativität und Innovation wichtig sind

Kreativität und Innovation sind wichtig, weil sie uns helfen, neue Wege zu finden, um unsere Ziele zu erreichen. Kreativität hilft uns, Probleme zu lösen und neue Möglichkeiten zu entdecken. Innovationen bringen uns voran und helfen uns, besser zu werden. Wenn wir ein kreatives und innovatives Team aufbauen wollen, müssen wir den Raum dafür schaffen. Wir müssen unseren Mitarbeitern die Freiheit geben, ihre Ideen auszudrücken und neue Wege auszuprobieren. Wir müssen ihnen das Vertrauen schenken, dass sie Erfolg haben können. Nur so können wir ein Umfeld schaffen, in dem Kreativität und Innovation blühen können.

2. Denke außerhalb des Rahmens

„Es ist wichtig, dass wir uns immer wieder an die Grenzen unserer Vorstellungskraft herantasten und darüber hinausdenken. Nur so können wir neue Ideen und Lösungen finden.“

In einem kreativen und innovativen Team ist es wichtig, dass die Mitglieder denken können außerhalb des Rahmens. Sie müssen bereit sein, sich immer wieder an die Grenzen ihrer Vorstellungskraft heranzuwagen und darüber hinauszudenken. Nur so können sie neue Ideen und Lösungen finden.

Einige Tipps, wie du außerhalb des Rahmens denken kannst: 1. Frage dich, was du anders machen könntest. 2. Stelle dir Fragen, die keine einfachen Antworten haben. 3. Hinterfrage alles, was du weißt. 4. Denke in Möglichkeiten statt in Grenzen. 5. Lass deine Gedanken frei fließen. 6. Traue dich, neue Wege zu gehen. 7. Sei bereit, Fehler zu machen – sie sind ein Teil des Lernens.

3. Nutze die Kraft der Fragen

Ein kreatives Team ist nicht nur für die Entwicklung neuer Ideen wichtig, sondern auch für die Umsetzung und Weiterentwicklung bestehender Konzepte. Kreativität ist heutzutage ein unverzichtbarer Faktor im Wettbewerb um die besten Köpfe und den Erfolg von Unternehmen. Um ein kreatives und innovatives Team aufzubauen, muss man zunächst die richtigen Leute finden. Doch auch wenn man das perfekte Team zusammengestellt hat, ist es nicht immer einfach, die Kreativität anzuregen und die Innovationskraft des Teams voll auszuschöpfen. Eine effektive Möglichkeit, um Kreativität und Innovation im Team anzuregen, ist es, Fragen zu stellen.

Indem man immer wieder neue Fragen stellt, kann man das Denken der Menschen anregen und sie dazu bringen, über Dinge nachzudenken, die sie sonst vielleicht gar nicht in Betracht gezogen hätten. Die richtigen Fragen zu stellen ist jedoch nicht so einfach wie es klingt.

Um die Kreativität und Innovationskraft des Teams voll auszuschöpfen, sollten die Fragen folgendes berücksichtigen: Sie sollten provokativ sein, aber nicht verletzend; Sie sollten relevant sein, aber nicht allzu offensichtlich; Sie sollten Herausforderungen darstellen, aber keine unlösbaren Probleme sein; Sie sollten spezifisch sein, aber keine Ja-/Nein-Fragen sein; Sie sollten interessant sein, aber nicht langweilig; Sie sollten fordernd sein, aber nicht unmöglich. Wenn man also die richtigen Fragen stellt, kann man das kreative Potenzial des Teams wecken und Innovationen anregen.

4. Sei offen für neue Ideen

Kreativität und Innovation beginnen mit einer offenen Haltung gegenüber Neuem. Das bedeutet, dass Sie bereit sein müssen, Ideen anzunehmen, die von anderen kommen – auch wenn sie völlig anders sind als Ihre eigenen. Ein Innovations- oder Kreativitätsteam ist nur so gut wie seine Mitglieder. Sie müssen also dafür sorgen, dass Sie ein Team zusammenstellen, das bereit ist, außergewöhnliche Ideen anzunehmen und weiterzuentwickeln.

5. Führe Dein Team zu Kreativität und Innovation

Viele Unternehmen stehen vor dem Problem, dass sie einfach keine kreativen Ideen mehr haben. Doch wie kann man das ändern und ein Team zu Kreativität und Innovation führen? Zunächst muss man sich fragen, was genau kreativ sein bedeutet. Dabei geht es um die Fähigkeit, Probleme auf neuartige Weise zu lösen oder Neues zu erschaffen. Die Kreativität ist also eng mit der Innovationsfähigkeit verbunden.

Ein innovatives Team ist in der Lage, immer wieder neue Ideen zu entwickeln und umzusetzen. Doch wie kann man ein solches Team aufbauen?Die erste Voraussetzung ist, dass das Team motiviert ist. Motivation ist der Antrieb für Kreativität und Innovation. Wenn das Team nicht motiviert ist, wird es auch keine kreativen Ideen entwickeln. Außerdem sollte das Team offen für Neues sein und bereit sein, bestehende Konzepte in Frage zu stellen. Nur so können neue Ideen entstehen. Darüber hinaus ist es wichtig, dass das Team heterogen ist. Denn nur so können unterschiedliche Perspektiven und Sichtweisen zusammenkommen, die letztlich zu neuen Ideen führen.

Teams zu Kreativität und Innovation führen –

Wie wird mein Team kreativer? – Das Seminar Innovation für eine sichere Zukunft richtet sich an Führungskräfte, die ihre Teams zu mehr Kreativität und Innovation anregen und fördern möchten. In dem Seminar werden verschiedene Techniken und Methoden vermittelt, die dabei helfen sollen, Blockaden bei den Mitarbeitern aufzulösen und neue Ideen zu entwickeln. Gemeinsam werden neue Skills wie das WHY-Prinzip, Agilität im Team, Change Management und die Design-Thinking-Welt erarbeitet. Das Seminar ist in kleinen Gruppen aufgebaut, um einen hohen Lernerfolg zu ermöglichen.

? Programm zum Seminar

Erfolgreiche Zukunft durch innovative Teams

Was bedeutet Agilität für Zusammenarbeit und Prozesse im Unternehmen?

Das WHY-Prinzip: So führst du mit Zielen und entfaltest Dynamik

Wie du dein Innovations-Team zusammenstellst

Teammitglieder „mit ins Boot holen“ – Agilität zur gemeinsamen Sache machen

Sprung in die Zukunft mit innovativen Techniken

The Big Three: Google-Sprint, Scrum und Design-Thinking

10 Tools für Change-Manager:

Was ist eine Design Challenge?

Question the Question: So definierst du das Design

Erste Ideen sammeln und clustern

There is only one Boss: The Customer

Der Kunde als Zentrum der Design-Thinking-Welt

Feedbackgrid: Interaktion mit dem Kunden

Go with the Flow: Das Ideen-Drehbuch mit der HOW-NOW-WOW-Matrix

Entscheidungen im Wandel gut verkaufen

Balance zwischen Kopf- und Bauchentscheidungen

Wird der Wandel mit Konsequenz vorangetrieben?

Entscheidungen durch effektive Kommunikation vermitteln

Vorwürfe und Angriffe aktiv entschärfen: gemeinsamer Lernprozess im Innovationsprojekt

Glaubwürdig bleiben! Mache deine Entscheidungen transparent

?Wie man ein kreatives und innovatives Team aufbaut

