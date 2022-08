Büro- und Gewerbeflächen in Nähe der Baseler Innenstadt

Arbeiten in ruhiger Lage beim Zoo Basel – hier finden Gewerbeschaffende und Firmen ihr neues Zuhause

Gewerbliche Mieter finden im Pelikanweg ihr neues Wirkungsfeld. Drei Büro- und Gewerbeflächen stehen zur Miete frei. Die Flächen befinden sich in einer Überbauung mit Gewerbe-, Büro- und Wohnraum, in absolut ruhiger Lage direkt beim Zoo Basel.

Das Flächenangebot

Die bezugsbereite Büro- oder Praxisfläche im Zwischengeschoss im Pelikanweg 2 hat eine Grösse von 160 m2. Der grosse Raum ist hell und bezugsbereit ausgestattet. Bei Bedarf lässt sich die Fläche weiter unterteilen. Toiletten, Teeküche und ein Serverraum sind angrenzend in die Fläche integriert.

Die freie Büro- oder Praxisfläche im dritten Obergeschoss hat eine Grösse von 373 m2. Das Raumangebot umfasst 9 Zimmer, einen Vorraum, Küche und 2 ausgebaute WCs.

Der Zugang zu beiden Flächen erfolgt über ein grosszügiges Treppenhaus und einen Lift. Parkplätze können bei Bedarf in der internen Einstellhalle angemietet werden

Im Pelikanweg 10 ist eine 191 m2 grosse Gewebefläche im Erdgeschoss im Mietangebot. Sie eignen sich zur Nutzung als Büro, Atelier, Verkauf, Coiffeur oder lärmarme Werkstatt. Auf gleicher Ebene befinden sich Lager- oder Archivflächen sowie eine Toilettenanlage. Ein neuer Teilausbau der Fläche ist seitens des Eigentümers noch für das Jahr 2022 in Planung. Parkplätze können in der internen Einstellhalle angemietet werden. Sie sind über einen direkten, internen Zugang von der Fläche aus erreichbar.

Preis-Leistungsverhältnis

Diese Büro- oder Gewerbeflächen punkten durch ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis.

Lage und Verkehrsanbindung

Die Innenstadt von Basel, mit ihrem grossen Angebot an Geschäften und Restaurationsbetrieben, ist in wenigen Minuten bequem zu Fuss erreichbar. Wer sich in den Arbeitspausen erholen möchte, kann den Zoologischen Garten oder den Schützenmattpark in der Nähe geniessen.

Dieser ruhige Standort im Pelikanweg ist unweit vom Bahnhof SBB und bietet eine gute Anbindung an den Autobahnzubringer.

Basel

Als drittgrösste Stadt der Schweiz hat Basel 201 967 Einwohnern (Stand Januar 2022). Wegen seiner zentralen Lage in der Mitte von Europa wurde Basel schon früh zu einem wichtigen Handelsplatz.

Neben der zentralen Lage bietet Basel eine hervorragende Erschliessung durch den eigenen Flughafen, die Autobahn, durch Schiene und Hafen ist äusserst attraktiv für nationale und internationale Unternehmen. Die zwei Hauptverkehrsachsen, Schweiz/Frankreich Biel/Bienne-Belfort und die Nord-Süd-Verbindung Deutschland/Benelux-Italien, ermöglichen eine gute Erreichbarkeit und internationale Anbindung an das europäische Autobahnnetz. Über den trinationalen Flughafen sind viele Ziele im europäischen Ausland schnell zu erreichen. Die Mobilität durch die öffentlichen Verkehrsmittel Bahn, Tram, S-Bahn und Bus ist über die Grenzen des Kantons hinweg gewährleistet. Die Schweizer Rheinhäfen gewährleisten auch den Warentransport über den Wasserweg.

Sie interessiert sich für eine Fläche im Pelikanweg 2 oder 10? Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website https://www.straubundpartner.com/aktuelle-projekte

Oder lernen Sie die Gewerbeflächen im Pelikanweg vor Ort kennen und vereinbaren Sie mit uns Ihren persönlichen Besichtigungstermin.

Peter Straub Immobilienmanagement ist der Spezialist für die Vermarktung von aussergewöhnlichen Liegenschaften in ganz Europa. Geschäftsinhaber Peter Straub kennt den internationalen Immobilienmarkt sehr genau. Immobilienmanagement ist seine Leidenschaft, gerade auch in komplexen Fällen.

Kontakt

Peter Straub Immobilienmanagement

Peter Straub

Reservoirstrasse 1 1

4416 Bubendorf

+41 61 534 03 54

info@straubundpartner.com

https://www.straubundpartner.com

Bildquelle: pixabay business-meeting-5395567_1920