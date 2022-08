Das neue Album von Ines-Marie Jaeger – Momentum

Schöne Schlagermomente sind hier zu hören

Ines Marie Jaeger überzeugt mit warmer, kraftvoller Stimme und natürlichem Timbre.

Mit ihr gelang es dem Winnender Kult-Label D7, eine wahre Ausnahmekünstlerin unter Vertrag zu nehmen.

Dieses hat sie jetzt mit einem außergewöhnlichen Album beschenkt: ¬ein starkes kreatives Statement einer ebenso engagierten Künstlerpersönlichkeit.

Ines Marie Jaeger ist: stimmstarke Sängerin, einfühlsame Schauspielerin und kreative Songwriterin.

Eine Frau die weiß, was sie will, und kann,

und möglichst in ständiger Entwicklung bleibt.

Das neue Album ist eine aufregende musikalische

Reise zwischen anspruchsvollem Schlager und zeitlosem Chanson; zwischen eher leisem Liedermaching, und lustvoll-lockerem Deutschpop, zwischen cineastischen Balladen und kleiner Popminiatur. Vielschichtigkeit in einer virtuosen Zusammenstellung.

„Momentum“ ist mit namhaften Produzenten wie Mark Smith ( Johannes Oerding ) oder

Loomis Green ( Gitarrist v. Jan Delay ) und schwerpunktmäßig von Helly Kumpusch Austria,

mit übergreifendem Ziel von Ihr umgesetzt worden.

Es wurde somit deutschsprachig international und enthält tolle Songs einer erwachsenen Frau,

die über persönliche Wegmarkierungen und Wendepunkte nachdenkt und in Lyrics fasst.

Mit sehr besonderer Handschrift formuliert sie motivierend, mal reflektiert und durchaus auch verletzlich.

Die multitalentierte Künstlerin wurde nicht nur durch ihre Rollen in diversen Theater-,

Film- und TV Produktionen wie Westside Story, Fahnder oder Die weißblauen Geschichten bekannt, auch ihr erstes Album Keine Zeit verschwenden sorgte mit mehreren Radiohits

für Aufsehen in der Schlager-Szene, daraus konnten fünf ihrer Titel sich wochenlang in den

Radio Airplaycharts listen.

Ihre Titel sind, mit den starken Bläsersätzen ebenso tanzbar und mitreißend, wie auch mit

leisen Tönen berührend und stilistisch vielfältig.

Vom 9. bis 15.September befindet sich Ines-Marie Jaeger im deutschsprachigen Raum auf Promotiontour, und kann so auf der Bühne live erlebt werden.

Momentum

EAN: 4260437287405 www.ines-marie-jaeger.de

Label: D7 – LC: 30296

7us Media Group service@sevenus.de

Verlag: Sotto Voce Wien

VÖ: 22.07.2022

Mehr Infos zu Ines-Marie Jäger gibt es bei ihr auf ihrer Website www.ines-marie-jaeger.de und in den sozialen Medien

Quelle: Büro Ines-Marie Jaeger

