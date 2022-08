Housekeeping Akademie erweitert: Neues Ausbildungszentrum für Führungskräfte im Housekeeping

Gründerin Mareike Reis setzt auch auf ein eigenes Ausbildungszentrum. Neben neuen Seminarräumlichkeiten, die in Wohnzimmer-Atmosphäre gestaltet werden, erweitert sie das Angebot um Outdooraktivitäten.

Darüber hinaus baut Housekeeping-Expertin Mareike Reis die Trainings- und Workshop-Programme für Mitarbeitende im Housekeeping weiter aus. Neben individuell gestalteten On-the-Job-Schulungen vor Ort in den Hotelbetrieben, werden zu Beginn 2023 vollständige Ausbildungsprogramme für verantwortliche Housekeeper und Führungskräfte im Housekeeping sowie unterschiedliche Workshops inklusive Teambuilding-Angebote bis zu zehn Personen in der Housekeeping Akademie im Südschwarzwald verfügbar sein: «Wir haben uns seit der Gründung zum Ziel gesetzt, für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Housekeeping ebenso professionelle sowie hochwertige Fortbildungsmodelle zu entwickeln, wie sie bereits seit Jahren für andere Bereiche in der Hotellerie üblich sind. Daher war es ein logischer Schritt, unser Angebot mit einem professionellen Ausbildungszentrum zu erweitern. So können wir uns noch mehr auf die persönliche Ebene der Teilnehmenden konzentrieren. Denn hier sind häufig die Problemstellungen zu finden. Das Gleiche gilt für die Kommunikation im Team. Darüber hinaus sorgt unsere Lage in der Natur für die Möglichkeit, Aktivitäten auch ausserhalb des Ausbildungszentrums in unsere Programme zu integrieren», so Mareike Reis.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwarten ab dem kommenden Jahr neue Räumlichkeiten, die wie eine Kombination aus Seminarraum und Lounge gestaltet werden. Neben dem Weiterbildungsangebot soll das neue Ausbildungszentrum der Housekeeping Akademie außerdem als Treffpunkt des in der Corona-Pandemie gegründeten Branchennetzwerks «Housekeeping Community» dienen sowie für lokale Unternehmerinnen und Unternehmer, um sich gegenseitig regelmäßig austauschen zu können.

Die ehemalige Hausdame, Betriebswirtin und Fachwirtin für Reinigungs- & Hygienemanagement (FIGR) und ihre Mitarbeiterinnen setzen mit ihren Dienstleistungen vor allem verstärkt auf zwischenmenschliche Aspekte wie Kommunikation, Teamrollen, Teamfindung & -Stärkung. Hinzu kommen ergänzend die Themen Hygiene, Sicherheit, Wohlbefinden sowie eine professionelle Ausführung der Reinigungsmaßnahmen. Gemeinsam sind sie weiterhin regelmäßig in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Südtirol im Auftrag unterschiedlicher Hotels unterwegs.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Die Housekeeping Akademie

Frau Mareike Reis

Mühleweg 2

79787 Lauchringen

Deutschland

fon ..: +49 7741 640 81 75

web ..: http://www.housekeepingakademie.com

email : office@housekeepingakademie.com

Unternehmensgründerin Mareike Reis hat sich zum Ziel gesetzt, für Hoteliers ganzheitliche Konzepte für ein professionelles sowie nachhaltiges Housekeeping zu erarbeiten. Dabei greift sie auf über 20 Jahre Erfahrung in der internationalen, gehobenen Hotellerie zurück. Neben der Einführung einer Qualitätssicherung in unterschiedlichen Betriebsformen und der Begleitung von Hygienezertifizierungen bietet die staatlich geprüfte Hotelbetriebswirtin und Fachwirtin für Reinigungs- & Hygienemanagement mit ihrer Housekeeping Akademie professionelle Aus- und Weiterbildungen an. Dabei legt Mareike Reis mit ihrem Team den Schwerpunkt auf verschiedene Fortbildungsmodelle an vier Lernorten, um fachgerechtes Reinigen und Hygienemaßnahmen für Mitarbeitende im Housekeeping erfolgreich erlernbar zu machen.

Zu den Inhalten gehören unter anderem zeitgemäße Reinigungsverfahren und Reinigungstechniken, Hygieneschulungen, Sicherheit, Gesundheit & Fitness, Entwicklung von Mitarbeitenden und Führungskräften, Qualitätssicherung, Team-Building und Mentoring.

www.housekeepingakademie.com



Pressekontakt:

Wolf.Communication & PR

Herr Wolf-Thomas Karl

Schulhausstrasse 3

8306 Brüttisellen

fon ..: 0041764985993

web ..: http://www.wolfthomaskarl.com

email : mail@wolfthomaskarl.com