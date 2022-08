Vier Experten für mehr Selbst-Bewusstsein: Event weckt Mut zur Veränderung

Clemens Adam lädt am Samstag, 24. September 2022, zu einem Tag voller Inspiration und Impulsen rund um das Thema Selbstbewusstsein in die Freigerichthalle in Altenmittlau ein. Drei Expertinnen und ein Experte zum Thema Selbst-Bewusst-Sein sprechen bei dem Event darüber, wie man selbst-bewusst wird, dies fühlt, ausstrahlt und lebt. „Selbstbewusstsein schaffen und vielfältige Methoden kennenlernen und anwenden“ sei das Ziel dieses Events, sagt Vertriebsberater Adam. Denn besonders in Zeiten von Pandemie und Krieg falle ihm auf: „Immer mehr Menschen jammern und gehen mit gebeugten Blick durch die Welt.“ Mit Selbst-Bewusstsein könne man Hürden abbauen und sein Leben zum Besseren verändern. Den Mut zur Veränderung sollen Teilnehmer beim Tag des Selbstbewusstseins erfahren. Als Verstärkung hat sich Clemens Adam dafür drei Powerfrauen an seine Seite geholt.

Das Programm bringt vier unterschiedliche, inspirierende Experten zusammen: Auf der einen Seite die Hochleistungssportlerin Katharina Yvonne Bauer, die trotz Defibrillator Erfolge feiert. Dann Sängerin und Motivatorin Ute Ullrich, die mit 53 Jahren bei der Fernsehsendung „The Voice“ auftrat, um zu zeigen, dass alles möglich ist. Der Mann in der Runde Clemens Adam hat Widerstände überwunden, um seine Selbstliebe und Leidenschaft neu zu finden und lebt heute als erfolgreicher Vertriebscoach selbst-bewusst. Und dann wäre da noch die Powerfrau Tatjana Reinhart, die auf dem Weg zu einem erfüllten und freien Lebensgefühl unterstützt.

An diesem besonderen Tag stehen Singen, Lachen und Erleben auf dem Programm für die Reise zum eigenen Selbst. Die Sängerin und Motivatorin Ute Ullrich nimmt das Publikum zu Beginn mit auf eine musikalische Reise, die mitten ins Herz trifft. Ihre Vision ist es, Menschen aufzurütteln, selbstbestimmt den eigenen Weg zu gehen. Hier darf man sich auf eine geballte Ladung Lebensfreude und Motivation freuen.

Eine geführte Meditation steht mit Tatjana Reinhardt ab 11.30 Uhr auf dem Programm – ein besonderes Erlebnis mit der Trainerin für spirituelles Coaching. In unserer schnelllebigen und stark materialistisch orientierten Welt, machen sich viele auf die Suche nach etwas Tieferem, etwas Beständigem.Tatjana Reinhardt hilft dabei.

Nach der Mittagspause übernimmt ab 14 Uhr Clemens Adam und leitet das Publikum anhand seiner Windrad-Methode an, sich selbst zu erkennen, Blockaden aufzulösen und neues Glück zu finden. Das Prinzip ist so einfach wie mächtig: Bei der Windrad-Methode werden acht Themen erarbeitet, mit deren Bearbeitung man vom Wollen ins Tun kommt.

Den Abschluss der vier Vorträge gestaltet Katharina Yvonne Bauer. Die Stabhochspringerin der deutschen Nationalmannschaft ist die erste Athletin, die mit einem implantierten Defibrillator an einer Leichtathletik-EM und -WM teilgenommen hat.“Hindernisse sollte man als Herausforderung nutzen“, rät die Speakerin. In Ihrem Vortrag geht es um Motivation, Fokussierung und Aktivierung der Selbstheilungskräfte.

Beginn der Veranstaltung ist um 9 Uhr. Alle Gäste werden mit einem Glas Sekt begrüßt und dürfen im Anschluss bei freier Platzwahl im großen Saal der Freigerichthalle Platz nehmen. In der Mittagspause können sich alle Teilnehmer am warmen Buffet stärken, welches im Eintrittspreis bereits enthalten ist. Getränke können gegen eine geringe Gebühr erworben werden.

Das Ende der Veranstaltung ist nach einer Talkrunde für 17 Uhr vorgesehen.

„Wir freuen uns auf einen großartigen Tag voller Inspiration, nach dem sich unsere Gäste mit ganz vielen wertvollen Impulsen auf den Heimweg machen können!“, erklärt Clemens Adam.

Tickets gibt es unter: www.tag-des-selbstbewusstseins.de

Clemens Adam ist Inhaber der Clemens Adam Vertriebsberatung mit Firmensitz in Alzenau. Außerdem ist er als erfahrener Coach, Mentor und Sparringspartner bekannt. Mit seiner einzigartigen Windrad-Selbstreflexion-Methode vermag er sein Gegenüber zu Höchstleistungen zu motivieren.

Kontakt

Clemens Adam Training

Clemens Adam

Siemensstraße 18

63755 Alzenau

0152 540 320 49

adam@clemens-adam.de

http://www.clemens-adam.de

Bildquelle: Peter Kobier/Marc Behmer/Oliver Heuser